Ačkoliv vedení radnice původně doufalo, že se podaří udržet v ulici alespoň omezený provoz, realita pod zemí plány změnila.
„Ta ulice je komplikovaná, protože kanalizace vede v podstatě úplně prostředkem. Napřed jsme si mysleli, že aspoň jednosměrně tam provoz zachováme, ale vypadá to, že asi ne,“ potvrdil primátor Petr Ryška.
Stavba za 36 milionů korun bez DPH, pro kterou město již vybralo zhotovitele, odřízne tranzitní dopravu mezi ulicemi Tolstého a Fritzovou. Aby město úplně neochromilo život v okolí, bude se pravděpodobně postupovat po etapách. „Asi se to udělá tak, že bude uzavřená jedna polovina ulice, a buď se začne odshora, nebo odspodu k parkovišti, aby pořád byla zajištěna obsluha parkoviště a soudu,“ vysvětlil Ryška s tím, že o detailech se ještě bude jednat se zhotovitelem.
Kromě hlubokých výkopů pro novou kanalizaci a vodovod dostane ulice i zcela nové povrchy. To vše v době, kdy má v těsném sousedství – na místě současného parkoviště – začít stavět svůj velkokapacitní parkovací dům společnost ICOM transport. Právě souběh dvou obřích staveb v jedné ulici dělá vedení města vrásky. Radnice se nyní snaží s investorem koordinovat postup prací tak, aby těžká technika a odvoz sutin nezničily čerstvě položený asfalt.
Změny na křižovatce
Zásadní novinky čekají i samotnou křižovatku třídy Legionářů a Tolstého ulice. Dozná totiž změn v rámci trolejového vedení. Nově zde vznikne možnost vjet i vyjet z obou stran Tolstého ulice ve směru k Centrálnímu dopravnímu terminálu. Ještě v letošním roce sem budou převedeny trolejbusové linky E a H.
V těchto dnech již pracovníci společnosti Elektroline provádějí přípravné práce na zavěšení nového vedení. Samotná demontáž starých a montáž nových prvků jsou plánovány na druhý týden v březnu. Po dokončení oprav navíc vznikne na třídě Legionářů zcela nová trolejbusová zastávka. Cestující se však musí připravit na to, že po otevření nového terminálu v červnu nastane provizorium.
Dočasné řešení
„Je možné, že pár měsíců to bude takový nouzový stav hromadné dopravy. Od června nebo července, kdy začne terminál fungovat naplno, tam doprava ještě nebude v tom cílovém stavu,“ upozorňuje primátor. Místo tří plánovaných trolejbusových linek tak budou k novému uzlu zajíždět zpočátku třeba jen jedna nebo dvě.
Aby terminál nezůstal úplně odříznutý, připravuje dopravní podnik náhradní řešení. „Po dobu rekonstrukce bude dopravní terminál obsloužen linkou C tím, že by se udělal závlek, podobně jako teď jezdí linka ke Kauflandu. Všechny linky by závlekem jezdily na terminál přes Březinky,“ upřesnil náměstek primátora Petr Piáček.
Město má na celou akci vyčleněno 210 dnů, hotovo by tedy mělo být na podzim.