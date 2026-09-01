Opravené hřiště a 36 prvňáčků má jihlavská základní škola T. G. Masaryka

Základní škola T. G. Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 36 dětí, které dnes ve škole nastoupily do první třídy, řekla ČTK Andrea Frolíková, ředitelka školy s 18 třídami, do kterých chodí 443 dětí. Žáků prvních tříd je letos v Kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc než loni.
"U nás už se ale projevila demografická křivka a žáků ubývá, což nám ale nevadí. Jsme rádi, že paní učitelky nemají tak naplněné třídy a můžou se dětem věnovat, protože děti teď mají velké množství specifických potřeb. Tím, jak jsou zrušené odklady, jsme i rádi za paní asistentku v první třídě, takže je k dětem teď přistupováno opravdu mnohem víc individuálně," řekla Frolíková. Prvňáčci se navíc se školou mohli zábavnou formou seznámit už v pondělí. Jako každý rok škola před prvním školním dnem uspořádala akci Pohádková škola.
Učitelů má základní škola T. G. Masaryka 28, všech pedagogických pracovníků je 40. Zatímco asistenti podle Frolíkové na trhu práce v Jihlavě nechybějí, najít učitele některých předmětů byl problém, zejména pro matematiku a fyziku. "Našli jsme, jsme za to rádi. Jsou to studenti, takže tam je i potenciál toho, aby přijali naši vizi," dodala Frolíková.
Hřiště u školy slouží k výuce tělesné výchovy. Nyní má nový tartanový povrch a jedna plocha novou umělou trávu. Opravováno bylo o prázdninách po 11 letech za asi 700.000 korun.
Ne na všech školách na Vysočině dnes začal školní rok. V lavicích zatím nejsou žáci ZŠ Havlíčkova v Jihlavě. Kvůli pracím na přestavbě budovy jim vyučování začne až 7. září, navíc v náhradních prostorách, kde budou zřejmě až do října. Učit se budou v bývalém domě dětí a mládeže v Brněnské ulici, někteří z nich pak v ZŠ Kollárova, ZŠ Demlova a ZŠ T. G. Masaryka. Ve škole, jejíž žáci měli kvůli přestavbě kratší i minulý školní rok, vznikají nové učebny, sociální zařízení, úklidová místnost. "Projekt počítá i s opravou fasády. Předpokládané náklady jsou 59 milionů korun," řekl ČTK mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.
Podobně jako ZŠ Havlíčkova je na tom i telčská ZŠ Masarykova, kde teď mají žáci ředitelské volno. Nový školní rok pro ně začne v pátek 4. září, prvňáci jsou pozvaní na slavnostní zahájení školního roku na telčský zámek. Od dneška funguje pro žáky z prvních až pátých ročníků školní družina. Asi dvacetimilionová rekonstrukce začala letos na jaře. "Přestavujeme celé prostřední patro. Horní patro už je hotové, spodní ještě není tolik v plánu a prostřední se předělává. Je to akce, která nabourává celou školu, když se potřebujete pohybovat po schodišti," řekl ČTK ředitel školy Karel Navrátil.