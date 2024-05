Ošetřovali stromy i na ambasádě v Pekingu

Hradní nádvoří a Husovo náměstí v Polné nebo třeba jihlavské Kaskády. To jsou místa, kde můžete vidět práci polenské společnosti Strom-Speci zabývající se údržbou zeleně. „Nejvzdálenější místo, kde lze spatřit výsledek naší práce je Česká ambasáda v Pekingu. Zde v rámci subdodávky naši pracovníci provedli ošetření stromů a připravili návrh sadových úprav,“ podotýká s úsměvem jednatel Strom-Speci Miroslav Vacek.

Vaše společnost se zabývá zejména údržbou zeleně, co to všechno obnáší?

Údržba zeleně je činnost velmi širokého záběru. V základu se dá rozdělit na údržbu travnatých ploch, trvalkových záhonů, keřů a keřových skupin a údržbu stromů. Údržba je ale jen jedna část z činnosti naší firmy. To nejdůležitější, co našim zákazníkům nabízíme je komplexnost. Zajišťujeme veškerou činnost, která se zelení souvisí od zpracování projektové dokumentace, přes zakládání nebo rekonstrukce zeleně, následnou údržbu, ošetřování stromů, kácení stromů včetně rizikového, odstranění pařezů, až po poradenskou činnost, odborné posudky a tak podobně. Máme to postavené tak, aby zákazník, který řeší zeleň, dokázal vše zajistit jedním telefonátem. A co že takováto práce obnáší? Vyžaduje především vztah k práci s živým materiálem a chuť pracovat venku téměř v jakémkoliv počasí kromě extrémů. Neméně důležitý je také zájem neustále se vzdělávat, rozšiřovat si znalosti a dovednosti. V závislosti na funkci ve firmě jsou odborně školeni všichni naši zaměstnanci. Také je nutné neustále modernizovat strojové vybavení. Pokrok přináší nové technické možnosti, takže je pořád co se učit.

Úprava okolí bazénu v soukromé zahradě.

Kde všude už lidé mohli vidět vámi udržovaná prostranství?

Určitě bych to rozdělil na dvě skupiny, a to na plochy, prostranství, které jsme zakládali, zpravidla i s projektovou přípravou a nadále je udržujeme. A pak na plochy, které jsme založili, ale majitel, většinou obec, si je udržuje sám. Na prvním místě určitě uvedu město Polná. Jako polenský občan a patriot jsem velmi rád, že můžeme o zeleň v Polné pečovat a ovlivňovat její podobu. Naší práci zde můžete vidět třeba na hradním nádvoří, Husově náměstí, Sezimově náměstí, Palackého sídlišti, u autobusového nádraží a hasičárny, na hřbitově a na mnoha dalších místech. Dále se můžete s naší prací setkat v okolních i vzdálených obcích, jako je Dobroutov, Dobronín, Janovice, Šlapanov, Štoky, Arnolec, Zhoř, Nadějov, Otín, Malá Losenice, Nížkov – Buková, Střítež, Hněvkovice, Rušinov, Kozlany, Koněšín, Višňové, Hruškovy Dvory - sídliště, Jihlava – kaskády a mnoho dalších. Také jsou výsledky naší práce vidět v prostorech některých firem na Vysočině a samozřejmě v soukromých prostorech a zahradách. Pro zajímavost, nejvzdálenější místo kde lze spatřit výsledek naší práce je Česká ambasáda v Pekingu. Zde v rámci subdodávky naši pracovníci provedli ošetření stromů a připravili návrh sadových úprav.

Zabýváte se i udržováním soukromých zahrad, co poradíte běžnému uživateli zahrady, aby měl její údržbu co nejjednodušší a zároveň nejefektivnější?

V soukromých zahradách provádíme údržbu v rozsahu dohodnutém s majitelem. Vždy je přístup individuální, mnohý majitel si rád některé práce udělá sám, běžný je například relax při sekání trávy. Pokud bych měl majitelům zahrad poradit, jak si údržbu co nejvíce zjednodušit, tak určitě tím, že zahradní prvky spojí v celky. Jinak řečeno, mít v travnatých plochách co nejméně věcí na obsékání. Tím myslím keříky, stromky, sušák, prvky zahradního nábytku a podobně. Dále je vhodné, aby byl tvar travnatých ploch takový, aby netvořil těžko posekatelná zákoutí. Hodí se také výsadby a technické prvky sloučit do záhonových a zpevněných ploch. A pokud se někdo chystá na rekonstrukci, nebo založení nové zahrady, určitě bych mu doporučil nechat si zpracovat návrh. Stojí sice nějaké peníze, ale pozdější předělávky nedomyšlené kompozice jsou vždy dražší.

Vaše firma má dlouholetou tradici, vznikla v roce 2005, jak se za tu dobu změnily preference vašich zákazníků?

Co se týče názoru na estetiku, vyvíjí se názor s trendem. Druhová skladba se snaží přiblížit té původní pro dané místo, výsadby se tvoří volné, vzdušné, pokud možno přirozených tvarů. Za co jsem ale hodně rád, je měnící se názor na hospodaření s vodou. Před lety byl silný trend závlahových systémů bez ohledu na zdroj vody. Lidově řečeno, ať je trávník celoročně zelený, ať to stojí co to stojí, a ať to stříká ve dne, aby sousedi viděli, co mám. Dnes už se názor hodně mění k lepšímu. Zdrojem bývají retenční nádrže s dešťovou vodou, zavlažování pouze důležitých míst a to večer, aby se voda co nejvíce vsákla. Novým trendem je budování takzvané modrozelené infrastruktury, především v městské zeleni, ale i třeba ve větších areálech či zahradách.

Hradní nádvoří

Co si člověk může představit podpojmem modrozelená infrastruktura?

Jedná se o urbanistické řešení zachytávání dešťové vody či její čištění případně vsakování, v harmonii se zelení. Jde o širší záběr možností, z nichž zajímavější jsou například dešťové záhony nebo zasakovací průlehy. Do modrozelené infrastruktury patří také zelené střechy a zelené fasády. Sice se nejedná o úplnou novinku, ale za zajímavost stojí několik dalších důvodů, proč kromě estetiky, zachytávání a čištění vody a lepšímu mikroklimatu o něčem takovém uvažovat. Například pro lepší izolační schopnosti před chladem či výrazně lepší izolaci před horkem. Pro zajímavost černá střecha se ohřívá na více než na sedmdesát stupňů Celsia, zelená pak maximálně na třicet. A pokud je na ploché střeše umístěná fotovoltaika, má díky výše zmíněnému faktu až o 15 procent vyšší výkon. Dále se díky tomuto řešení zvyšuje životnost střešní hydroizolace, protože chrání před UV zářením a také umožňuje větší zastavěnost plochy.

Co vy sám máte na vaší práci nejraději? Je něco, co vás ještě dokáže při kontaktu se zákazníky překvapit?

Mojí práci mám rád jako celek. Původně jsem lesák a tak neustálý pohyb a řešení věcí v terénu ke mně patří. Stejně tak láska ke stromům a celkově ke všemu živému. A také mám rád podnikání, jako životní styl se vším, co k němu patří. Takže i když občas brblám, ve skutečnosti je má práce i mé hobby. A jestli mě při jednání se zákazníky dokáže něco překvapit? Zpravidla jednám se starosty, nebo zástupci obcí, takže se občas podivuji neobvyklým, někdy až vtipným požadavkům občanů. Co mě nepřekvapí, ale spíš dovede trochu zklamat, je přístup zákazníka, který viditelně nemá k zeleni a přírodě vztah a vše, čemu nerozumí je „hnusný“ a musí se zahubit. Naštěstí je takových minimum.

Jaké máte se společností plány do budoucna?

V současnosti rozšiřujeme nabídku o výše uvedené trendy modrozelené infrastruktury, především zelené střechy. V minulosti jsme už nějaké realizovali, ale v té době jsme si všechny technické prvky museli sami vytvořit, nebo upravit. Dnes, s vývojem trendu lze používat profi prvky vyrobené přímo k těmto účelům, takže jsme se rozhodli tuto nabídku využít a rozšířit takto naše služby. S rozšířením činnosti budeme muset také navýšit počet pracovníků. V současnosti se nám podařilo vytvořit skvělý tým lidí s opravdu dobrými vztahy. Jsem za to moc rád a považuji to za velmi důležité. Přál bych si, aby se k nám přidali další sympatičtí kolegové, se vztahem k oboru, technicky nebo obchodně zdatní.