Kolem půl osmé ráno zaznamenalo operační středisko policie oznámení o dopravní nehodě, která se stala na kilometru 126,4 dálnice D1 ve směru ku Praze.
„Souprava složená z nákladního vozidla Mercedes a návěsu s českou registrační značkou projížděla v pravém jízdním pruhu. Řidič později uvedl, že ho chtěl v daném místě uvolnit jiné soupravě, jenže zřejmě dostatečně neodhadl rychlost a vzdálenost za ním jedoucího osobního vozidla Volvo,“ popsala manévr, který předcházel nehodě, policejní mluvčí Dana Čírtková.
Způsobil tak řidiči osobního auta hodně nepříjemnou chvilku. Ten na situaci reagoval vyjetím na středový travnatý pás. Jen se štěstím díky tomu nedošlo ke kontaktu, jenže pak přišla jeho nepochopitelná reakce.
„Řidič volva náhle prudce zabrzdil a zastavil vozidlo před nákladní soupravou jedoucí v levém jízdním pruhu. Situace skončila nárazem přední části nákladního vozidla do zadní části osobního auta,“ uvedla policejní mluvčí.
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Řidič vybržďoval na dálnici D1 jiné auto, má už 14 záznamů. Natočila ho policie
Dopravní nehoda se podle ní obešla bez zranění, škoda byla jen na autech. Oba řidiči prošli dechovou zkouškou s negativním výsledkem. Každopádně policisté z dálničního oddělení Velký Beranov po vyhodnocení kamerového záznamu z kabiny nákladní soupravy zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení.
„Z tohoto trestného činu je podezřelý pětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Volvo XC 40. Bez trestu ovšem nevyvázne ani řidič kamionu, který se dopustil přestupku v dopravě,“ dodala Čírtková.
V souvislosti s nehodou se policie obrací s prosbou na řidiče, kteří ve zmiňovanou dobu projížděli po dálnici D1 v úseku kolem 126. kilometru a daný incident i nehodu viděli. Rovněž uvítá také záznamy z palubních kamer. Kontaktovat mají svědci linku 158 či dozorčí službu dálničního oddělení Velký Beranov na čísle 974 262 751.