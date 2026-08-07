Není to tenis, není to squash. Žďár otevřel první kurt pro padel na Vysočině

Jana Nedělková
  15:22aktualizováno  15:22
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Padel, mladý raketový sport, jehož obliba neustále roste, si nyní mohou lidé zahrát i na Vysočině. U Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou otevřeli minulý týden nový padelový kurt, který už testují první nedočkavci.

V srpnu navíc sportovci zaplatí jen za pronájem hřiště, pomůcky si lze zapůjčit zdarma.

„Chceme, aby si lidé mohli v našem rekreačním areálu Pilák vyzkoušet něco nového, aktivního a zároveň zábavného. A padel je sport, do kterého se dá velmi rychle dostat. Věříme tak, že si najde své místo mezi rodinami, sportovci i rekreačními hráči,“ uvedl za provozovatele kurtu Radim Technik, ředitel městské organizace Sportis.

Žďárský kurt pro padel je prvním na Vysočině. Pálky a míčky si tam lze navíc zapůjčit zdarma.
Žďárský kurt pro padel je prvním na Vysočině. Pálky a míčky si tam lze navíc zapůjčit zdarma.
Novinka ve žďárském rekreačním areálu u Pilské nádrže se těší velkému zájmu sportovců. Tamní kurt pro padel je prvním na Vysočině.
Novinka ve žďárském rekreačním areálu u Pilské nádrže se těší velkému zájmu sportovců. Tamní kurt pro padel je prvním na Vysočině.
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Padel dnes podle jeho slov patří mezi nejrychleji rostoucí raketové sporty. Kombinuje prvky tenisu a squashe a hraje se na menším kurtu, obklopeném skleněnými stěnami. Díky jednoduchým pravidlům je vhodný nejen pro zkušené hráče, ale i pro začátečníky nebo třeba děti.

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Právě tato dostupnost pro širokou veřejnost je jedním z důvodů, proč si padel rychle získává oblibu nejen v cizině, ale také v České republice.

Dle vedení města je to ideální aktivita pro relax a zábavu s blízkými. „A také další způsob, jak lidi dostat ven, do pohybu a jak vytvořit nějaké nové, živé místo pro setkávání při sportu,“ okomentoval vznik hřiště žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé město).

Nejbližší kurt je v Hlinsku

Žďár nad Sázavou patří v tomto sportovním odvětví mezi průkopníky, podle dostupných informací totiž žádný jiný oficiální padelový kurt na Vysočině zatím nefunguje. Nejbližší se nachází v Hlinsku v Pardubickém kraji, kde funguje dokonce i padelový klub.

Ve Žďáře si navíc zájemci mohou až do konce srpna vypůjčit speciální pálky a míčky zdarma, a to díky spolupráci s jihlavskou pobočkou firmy Decathlon. Vybavení je k dispozici v půjčovně sportovních potřeb přímo v areálu Pilák.

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„V rámci jedné rezervace je možné bezplatně využít až čtyři pálky a jeden set míčků po dobu hry,“ dodal Technik s tím, že kurt teď funguje ve zkušebním provozu.

Otevřen je denně od devíti ráno až do deseti večer – zatím do závěru srpna. Cena pronájmu činí 400 Kč/hod. Rezervace si mohou lidé udělat online přes rezervační systém, osobně, telefonicky na čísle 739 726 412 nebo e-mailem na pilak@sportispo.cz.

Informace o provozní době, cenách, pravidlech hry i ukázky tohoto sportu pak zájemci najdou na webu organizace Sportis pod záložkou „padel“.

Pozvánka na sobotní odpoledne

V sobotu 8. srpna lze do tajů tohoto sportu proniknout i na speciální akci, která se u Pilské nádrže odehraje mezi 13. a 18. hodinou.

„Návštěvníky čeká možnost vyzkoušet si padel zdarma, testování vybavení, rady od zkušených hráčů, stánek Decathlon Jihlava i exhibiční zápas špičkových hráčů,“ vylíčil Technik.

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Účast podle něj přislíbil rovněž Nikolas Fedasko, mistr České republiky v padelu 2026, který má dokonce ve Žďáře nad Sázavou kořeny.

Vybudování kurtu, na němž nechybí ani osvětlení, vyšlo město na bezmála 1,5 milionu korun bez daně. Práce začaly na jaře.

„Pokud bychom to měli brát z ekonomického hlediska, kalkulujeme s tím, že bude-li kurt obsazený ze 40 až 45 procent, měla by se investice vrátit během pěti šesti let,“ vyčíslil před časem starosta.

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