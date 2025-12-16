Symbol Jihlavy po opravě podobu nezmění, bránu pokryje „jen“ mikroomítka

Jan Salichov
  8:52aktualizováno  8:52
Jednu z nejvýznamnějších a vizuálně nejpůsobivějších památek Jihlavy, Bránu Matky Boží, v příštím roce čeká rekonstrukce. Jediná dochovaná brána z původního městského gotického opevnění se dočká opravy koruny, venkovní fasády a vnitřních úprav. Ve hře bylo i její omítnutí. To se ale nakonec nestane.
Koordinátor Jihlavského architektonického manuálu a zastánce omítnutí jihlavské...

Koordinátor Jihlavského architektonického manuálu a zastánce omítnutí jihlavské brány Matky Boží Jiří Neubert ukazuje po ukončení veřejné diskuse minulé stavební zásahy do věže. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Brána Matky Boží, jedna z nejvýznamnějších památek Jihlavy, je nyní otevřená...
Na památce se už nějaký čas drolí kameny i betonové spárování.
Jihlava je městem mnoha památek. Mezi dominanty patří brána Matky Boží nedaleko...
Cimbuří má popraskanou omítku, která se drolí a padá, podlahou z vyhlídkové...
„Podle památkářů brána v tomto stavu strašně chátrá a není možné v tom pokračovat dál,“ vysvětluje hlavní příčinu plánované rekonstrukce primátor města Petr Ryška.

Zakázku na opravu vysoutěžila havlíčkobrodská firma Stavba-final s. r. o. za částku přibližně 8,6 milionu korun bez DPH. „Bylo to asi dva miliony pod předpokládanou cenou,“ upřesnil Ryška.

Nejzásadnější otázkou plánované rekonstrukce bylo, jak postupovat ohledně kamenného průjezdu a těla věže. „Byly tři možnosti: zanechání aktuálního kamenného zdiva, omítnutí fasády a nějaká střední cesta, tedy mikroomítka,“ vysvětluje primátor.

Brána Matky Boží, jedna z nejvýznamnějších památek Jihlavy, je nyní otevřená pouze v pracovních dnech do šestnácti hodin. To se nelíbí turistům, rodičům, ani vedení města.
Na památce se už nějaký čas drolí kameny i betonové spárování.
Jihlava je městem mnoha památek. Mezi dominanty patří brána Matky Boží nedaleko centra.
Cimbuří má popraskanou omítku, která se drolí a padá, podlahou z vyhlídkové plošiny zatéká.
A právě v tomto bodě vznikl spor. „Překvapili mě památkáři, kteří přišli s tím, aby se brána Jihlavy celá omítla,“ říká opoziční zastupitel Radek Hošek. „Ač mi bude brzy padesát, od dětství si bránu pamatuji a vnímám ji jen v podobě, jak ji známe všichni,“ dodal Hošek.

Bez omítky je brána jen posledních sto let

Jenže aktuální podoba brány vznikla před sto lety, po sundání původní omítky, která začala opadávat. „Mezi lety 1924 a 1925 se omítka, která byla špatná a ofoukla, sundala a nechaly se tam kameny,“ popisuje Ryška.

Jihlava řeší, zda omítnout rozpadající se bránu Matky Boží. Ve hře je i referendum

„Chtěli jsme to zachovat, ale památkáři takový návrh absolutně zamítli. S tím, že by k tomu nikdy nedali souhlas. Takže tato varianta padla,“ pokračuje Ryška.

„Jako vlastník nemovitosti nemůžeme rozporovat stanovisko, které nám památkáři dali,“ říká náměstek primátora Petr Piáček, který má na starosti úsek správy majetku města. „Nebyli jsme těmi, kdo by to chtěl za každou cenu omítat. Jen jsme říkali, že se musíme řídit rozhodnutím památkového ústavu, respektive památkářů.“

23. května 2025

Vzhledem k tomu, že se Brána Matky Boží v současné podobně stala jedním ze symbolů krajského města, vznikla veřejná debata. Radnice dokonce zvažovala k této otázce také referendum.

Tlaku veřejnosti památkáři částečně podlehli

„Veřejnost se hodně bránila tomu, aby to bylo omítnuté. Čemuž rozumím,“ říká primátor Ryška.

„Díky tomu byli památkáři ochotní přistoupit na variantu mikroomítky,“ zmiňuje Piáček mikrocementovou stěrku. „Můj osobní názor je takový, že je to lepší varianta, než celou bránu omítnout. Už z toho pohledu, že pro lidi - a bylo to zřejmé - to bude lépe přijatelné,“ tvrdí Piáček.

„Jsem spokojený s variantou, kterou jsme zvolili. Mně se tam ty kameny opravdu líbí. Je to i tím, že je na to člověk zvyklý,“ říká Ryška. „Tím, že se to udělá touto cestou, se vzhled moc nezmění. Z dálky to bude, řekl bych, vypadat dokonce stejně, jak to vypadá teď,“ věří primátor. „Když přijdete blíž, kameny budou trošku více v těch spárách kryté. Ale pořád to bude důstojným symbolem Jihlavy.“

Jihlava na čas uzavře a opraví historickou bránu, možná ji pokryje omítka

S finálním řešením je spokojená i opozice. „Za mě je to rozhodnutí zdravý kompromis,“ říká Hošek. „Věřím, že celkově se to místo zkulturní, bude pro návštěvníky mnohem komfortnější a bude to jedno z dalších atraktivních míst, jak pro turisty, tak pro samotné Jihlaváky,“ dodal Hošek.

Podobného názoru je i Soňa Krátká, ředitelka Brány Jihlavy, organizace, která se o propagaci krajského města stará. „Já jsem hodně konzervativní, takže mně se brána líbí, jaká je. Jsem na ni zvyklá padesát let,“ usmívá se. „Nejsem památkář, nedokážu všechny technické detaily dohlédnout. Ale pro zachování kontinuity je lepší současný vzhled,“ pravila.

