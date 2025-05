Jediné, o čem nikdo nepochybuje, je, že bránu je třeba začít opravovat co nejdříve. O tom se může přesvědčit i laik. Cimbuří má popraskanou omítku, která se drolí a padá, podlahou z vyhlídkové plošiny zatéká a mnohé kameny ve spodní části stavby jsou tak zvětralé, že se rozpadají pod dotykem prstů.

Jenže zásah do brány je citlivou záležitostí a může mezi obyvateli vyvolat silné negace. Magistrát proto svolal veřejnou besedu na téma rekonstrukce, které se v jednom z domů vedle brány zúčastnilo čtyřicet lidí. Stavaři, památkáři, politici i běžní občané.

V diskusní části došlo i k emotivnějším výměnám názorů, kdy odpůrce omítnutí a vlivný jihlavský radní ale také zkušený odborník v péči o památky architekt Jaroslav Huňáček (ODS) vystřelil na zastánce omítnutí a někdejšího památkáře Jiřího Neuberta bonmot, který vyvolal v sále smích. „Magistr Neubert má do Pelhřimova spád, tam je omítnutá věž, tak bodejť by on ji neomítl i v Jihlavě,“ řekl Huňáček.

„Tak to bylo hodně slabé, ale my už jsme o tom spolu mluvili,“ reagoval s lehkým nadhledem Neubert, který nyní působí jako koordinátor městského projektu JAM zaměřeného na mapování a propagaci jihlavské architektury.

Primátor se omítnutí brány zprvu bránil. Ale...

To je jen ilustrace, jak se dost možná bude spor o bránu vyvíjet v Jihlavě dál. Emotivně. Diskuse ale byla věcná, zazněla řada argumentů, které mohly jednu či druhou stranu přesvědčit. Rozhodnou však politici, a tak nakonec vyjádřili na výzvu přítomného novináře svůj aktuální postoj i městští zastupitelé.

Mezi nimi také primátor města Petr Ryška (ODS). „Víte, že zdivo z brány padá, takže se opravit musí minimálně části ve špatném stavu. Opravu začít musíme. Pokud se nyní neschválí některá varianta, budeme muset opravit cimbuří a vnitřek. Pokud se rozhodneme bránu omítat až později, tím více opadá,“ řekl primátor.

„Já se omítnutí bránil, říkal jsem, že se mi nelíbí. Ale památkáři mě argumenty přesvědčují, že má své výhody,“ dodal Ryška.

Problémem na bráně je podle Neuberta i dalších zastánců omítnutí, že byla opatřena v průjezdu tvrdou nepropustnou omítkou a zvenčí byly před sto lety po otlučení omítky kameny spárovány cementem. Tím se ve zdivu dlouhodobě udržuje vlhkost, která v něm narušuje nekvalitní kámen.

„Uvolňování může nastat velmi brzy a bude se zhoršovat. Nyní je třeba plášť opečovat,“ řekl Neubert. Při opravě bude nutné betonové spárování odstranit a vyměnit i zvětralé kameny. Prodyšná omítka by pak mohla podle jednoho názoru lépe zdivo ochránit.

„Necháme v tom případě omítnout i kostel?“

Podle historických dat dříve brána omítnutá byla. Jenže její vzhled se v minulosti výrazně proměňoval.

„Nikdo nezpochybňuje, že brána byla omítnutá. Ale jsem za zachování současného vzhledu, protože nám Jihlavákům dává nějaký pocit, takhle jsme na ni zvyklí. Ze stejného důvodu bychom museli omítnout kostel svatého Jakuba, který taky býval omítnutý. Proč by město nemohlo opravit věž tak, aby zůstala neomítnutá?“ ptal se Huňáček.

Jihlava je městem mnoha památek. Mezi dominanty patří brána Matky Boží nedaleko centra.

Opadávání omítky začal intenzivněji magistrát řešit v roce 2019. „Tehdy vzniklo po prohlídkách stavu brány a konzultacích s památkáři stanovisko, že by se měla omítnout,“ řekl náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).

Současně vznikl návrh na opravu a změnu interiéru brány, například úpravu schodiště, vybudování vnitřní expozice, úpravu poklopu na vyhlídkovou plošinu či odvodů dešťové vody. „Návrh byl schválen památkáři, děláme projektovou přípravu, máme rozpočet a mohli bychom vysoutěžit firmu na interiér brány,“ dodal Piáček odpovědný za majetek města.

„O tom nemohou v referendu rozhodovat laici“

Město má předběžný odhad ceny. Obnova interiéru by měla stát asi osm milionů korun a zásah do pláště stavby 4,5 milionu korun. Odborníci budou ale ještě zjišťovat zdroj vlhkosti a zasolení ve zdivu. Podle jejich zjištění se pak může rozpočet na bránu výrazně změnit směrem nahoru.

Jeden z účastníků besedy se vyslovil proti tomu, aby se ve věci vzhledu brány uvažovalo o referendu. „Jak poslouchám diskusi, je to tak odborná věc, že o tom nemohou rozhodovat laici. Omítka nahradí opakovanou péči o kámen zdiva, který ale původně nebyl určen jako pohledový, čili aby měl být vidět,“ řekl muž.