Kapli stěhovali od rušné silnice v kleci obřím jeřábem. Místní přesunu zatleskali

Právě intenzivní doprava společně s vlhkostí dávala cenné liturgické stavbě zabrat. „Podlaha uvnitř objektu se dostala pod úroveň silnice. Památku tak ohrožují i přívalové deště a v zimních měsících sůl a sníh z údržby komunikace,“ přiblížil situaci hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Podle vedení kraje, který se na přemisťování zvonice finančně podílel, platí její stěhování - hlavně vzhledem k velikosti objektu - za zatím nejsložitější přesun památky na Vysočině. Kaplička, která byla kulturní památkou vyhlášena v roce 1958, se sice dočkala přestěhování „pouze“ o pár metrů - zhruba o osmnáct až devatenáct, i tak si ale proces vyžádal dlouhé přípravy a samotné provedení zaměstnalo řadu odborníků se speciální technikou.

Nové základy začaly v parčíku v centru vsi vznikat již zhruba před měsícem. Dnes pak došlo, za účasti velké části obyvatel zhruba čtyřsethlavé obce, na samotné stěhování.

„Kaplička byla podříznuta a připravena na železné plotně, která během transportu simuluje podkladovou desku. Celou stavbu také kryla železná ochranná klec - ta sloužila jako nosná konstrukce pro samotný přesun,“ vysvětlil dnes přímo na místě starosta Křídel Lukáš Čech.

Zapadlo to jako Lego

Na novém stanovišti už bylo připraveno osazení, do něhož nosné traverzy musejí pasovat. „Je to vlastně taková stavebnice, zapadne to do sebe jako kostičky Lega,“ podotkl s úsměvem starosta.

Zvonička Křídla Stavba pochází z roku 1843, kulturní památkou je od roku 1958.

V porovnání s jinými zvonicemi v regionu Novoměstska zaujímá tato stavba přední místo v míře dochované štukové zdobné fasády.

Řada zvonic byla nevhodně upravována zejména ve druhé polovině 20. století, proto tak dnes řada z nich disponuje břizolitovými fasádami ochuzenými o charakteristickou tradiční štukovou výzdobu.

Vedle kapličky z Křídel je s podobně bohatě štukovou fasádou dochovaná zvonice v nedalekém Pohledci, jejíž vznik je datován do roku 1838.

Když se památka po několika napjatých minutách strávených ve vzduchu ocitla díky jeřábu bezpečně a bez úhony na svém finálním místě, přihlížející lidé začali spontánně tleskat. „Jsem samozřejmě ráda, že se to povedlo. To původní umístění bylo nedůstojné, po zimě vypadala kaplička vždycky otřesně,“ svěřila se jedna z přihlížejících obyvatelek Křídel.

V parčíku navíc získá liturgická stavba svoji původní historickou polohu. „Před vrstvením komunikace se totiž nacházely před stavbou dva schody nahoru, pak ale byla podlaha kapličky pod úrovní silnice. Kaple nám tedy až nyní, na novém místě, povyroste do původní výše,“ vysvětlil Lukáš Čech.

Kvůli těsnému sousedství rušné silnice nebyla zvonice ani nijak využívaná. Ostatně stačil jen krok ze dveří a případný poutník by se hned ocitl v trase aut. „Do budoucna ji určitě chceme oživit a vrátit jí původní význam. Míváme tady třeba i poutní mši, takže máme vizi, že by se mše odehrávala právě u kapličky,“ plánuje starosta.

První žádost o přesun je z roku 1999

Obec přemístění stavby zvažovala už dlouhá léta, první úvahy dle Lukáše Čecha sahají až do 80. let minulého století, postupně z nich z řady různých důvodů sešlo.

„Historicky první žádost o přesun se podávala v roce 1999, povolení Ministerstvem kultury je platné od roku 2002,“ upřesnil starosta.

Stěhování kulturní památky vyšlo nyní na necelý jeden milion, přičemž 300 tisíc korun přispěl obci na tento záměr Kraj Vysočina. Zbytek musí vesnice, jež má roční rozpočet kolem osmi a půl milionu korun, uhradit ze svých prostředků.

V plánu mají místní rovněž opravu dosluhující šindelové střechy této památky, která vyjde na přibližně půl milionu korun. Polovinu této sumy pokryje obec z příspěvku z krajského Fondu Vysočiny.

Ojedinělá a technicky náročná akce

Přemístění křídelské zvonice hodnotí i vedení kraje jako ojedinělou a logisticky velice složitou akci.

„A to zejména z důvodu náročného technického provedení, zajištění co nejbezpečnějšího přesunu a zároveň vyřešení způsobu osazení, respektive zbudování nových základů tak, aby vyhověly současným požadavkům a zároveň nezměnily vzhled objektu. Jde o skutečně unikátní záležitost, která se v takovém rozsahu u nás v regionu zatím nikdy neuskutečnila,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče.

Krajský úřad řeší agendu přemístění drobných i chráněných objektů několikrát ročně. Jde zejména o přesun menších staveb, jako jsou například křížky či boží muka u silnic.

„Jako příklad lze uvést citlivé přesunutí božích muk při práci na obchvatu Nového Veselí nebo připravované přemístění božích muk v Dobré Vodě u Mrákotína v souvislosti se stavební úpravou křižovatky,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.