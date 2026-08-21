Hradozámecká noc se zaměří na šlechtu a cestování, otevře i kostel v zaniklé obci

Letos se zapojí zámky v Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad Oslavou, ve Větrném Jeníkově a v Telči. Připojí se hrad v Lipnici nad Sázavou, Orlík u Humpolce a také kostel svatého Víta v zaniklé osadě Zahrádka u Ledče nad Sázavou. V programu jsou večerní prohlídky, divadelní představení, projekce filmů, přednášky i zabavení pro děti.
Zámek Jaroměřice Příběh hraběcí rodiny Wrbnů
„Zámek Jaroměřice nad Rokytnou zpřístupní během Hradozámecké noci prohlídkový okruh Hostinské pokoje a kuchyně s výstavou Wrbnové na cestách. Program zahrne dvě komentované prohlídky, kdy průvodci představí příběhy hraběcí rodiny Wrbnů i proměny aristokratického cestování na přelomu 19. a 20. století,“ sdělila Markéta Slabová z českobudějovické správy Národního památkového ústavu.
Zájemci si v Jaroměřicích prohlédnou výstavu z dochované rodinné korespondence. „Osobní dopisy hraběnky Elvíry z Wrbna přibližují každodenní podobu tehdejšího cestování - od dlouhých cest vlakem přes pobyty v italských přímořských letoviscích až po první zkušenosti s automobilem,“ informovala Slabová a dodala, že součástí expozice jsou i drobné artefakty spojené s cestami hraběcí rodiny.
Zámek Náměšť Oceňovaný film i jeho autor
Na večerní prohlídky interiérů zve od 18 do 22 hodin zámek v Náměšti nad Oslavou. Návštěvníci si mohou vybrat prohlídku výstavy Haugwitzové na cestách nebo okruhy Reprezentační prostory a Apartmán hraběte Haugwitze.
„Součástí doprovodného programu bude také projekce filmu Raději zešílet v divočině, oceněného v roce 2025 Křišťálovým glóbem na filmovém festivalu v Karlových Varech a třemi Českými lvy. Na promítání naváže beseda s jeho tvůrcem Alešem Palánem,“ pozvala Slabová.
Hrad Orlík Večerní divadelní prohlídky
Na hradě Orlík u Humpolce zase připravili večerní divadelní prohlídky s tématem vztahu filmu a dějin. Začínají ve 20.30, 21.15 a 22.00 hodin.
Zámek Telč Jak před sto lety cestovala šlechta
Hradozámecká noc na zámku Telč přiblíží cestování šlechty a automobilismus v první půli minulého století. Večerní prohlídky zavedou návštěvníky do bytu posledního majitele zámku. Jeho interiéry budou mimořádně zpřístupněné bez výkladu průvodce.
„Zachovaly se v podobě, v jaké je na konci třicátých let minulého století opustili jejich poslední obyvatelé, a řada vystavených předmětů připomíná cestovatelskou vášeň rodiny Podstatzky-Lichtenstein,“ přiblížila Slabová. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout vlastním tempem v čase od 20.30 do 22.00 hodin.
V zámecké konírně se od 19 hodin uskuteční přednáška Zámek s vůní benzinu v podání Miloše Hořejše z Národního technického muzea. Pro děti je připravena hra Letem světem s hrabětem. V doprovodu hraběte Leopolda budou na zámeckém nádvoří a v zahradě objevovat místa, která rodina Podstatzky-Lichtenstein navštívila během cest po Evropě i dalších světadílech. Děti mohou na stanovištích plnit úkoly, získávat razítka do cestovatelského pasu a na závěr získají odměnu. Hra bude připravena od 11 do 17 hodin.
Zámek Větrný Jeníkov Aristokratka na závěr
Na zámku Větrný Jeníkov se pak od 19 do 20.30 hodin uskuteční večerní prohlídky s výkladem historie zámku, proměn jeho interiérů i života v historickém areálu. Večer zakončí projekce filmové komedie Aristokratka ve varu v letním kině od 21.45 hodin.
Kostel v Zahrádce Kostýmy, dílny a Vratký štěstí
Kostel svatého Víta v zaniklé osadě Zahrádka na břehu vodní nádrže Švihov při svém mimořádném zpřístupnění nabídne kostýmované prohlídky v 18 a 19 hodin. „Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny a stezka odvahy. Hudební doprovod obstará skupina Vratký štěstí,“ upřesnila Slabová.
Podrobné informace o programu a vstupenkách najdou zájemci na webech památek i na portálu Hradozámecké noci.