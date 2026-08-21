Hradozámecká noc se zaměří na šlechtu a cestování, otevře i kostel v zaniklé obci

Tomáš Blažek
  8:52aktualizováno  8:52
Sledovat Metro na Googlu
Zámek Telč

Zámek Telč | foto: Národní památkový ústav

Zámek Telč
Zámek Telč
Zámek Telč
Zámek Telč
11 fotografií
Sedm významných památkových objektů se na Vysočině v sobotu 22. srpna zapojí do letošního ročníku tradiční akce Hradozámecká noc. Ta symbolicky uzavírá letní návštěvnickou sezonu na hradech, zámcích a dalších památkách. Vedle hradů a zámků se zapojí třeba i kostel, který jako jediná stavba zůstal stát v zaniklé obci.

Letos se zapojí zámky v Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad Oslavou, ve Větrném Jeníkově a v Telči. Připojí se hrad v Lipnici nad Sázavou, Orlík u Humpolce a také kostel svatého Víta v zaniklé osadě Zahrádka u Ledče nad Sázavou. V programu jsou večerní prohlídky, divadelní představení, projekce filmů, přednášky i zabavení pro děti.

Zámek Jaroměřice Příběh hraběcí rodiny Wrbnů

„Zámek Jaroměřice nad Rokytnou zpřístupní během Hradozámecké noci prohlídkový okruh Hostinské pokoje a kuchyně s výstavou Wrbnové na cestách. Program zahrne dvě komentované prohlídky, kdy průvodci představí příběhy hraběcí rodiny Wrbnů i proměny aristokratického cestování na přelomu 19. a 20. století,“ sdělila Markéta Slabová z českobudějovické správy Národního památkového ústavu.

Řeka Rokytka v zámeckém parku v Jaroměřicích nad Rokytnou. (14. 9. 2024)
Africký sál.
Na břehu rozsáhlé vodní nádrže zbyl po městečku Zahrádka jen kostel svatého Víta. Teď dostane zvon.
Letos v zimě dostali zpět do Náměště nad Oslavou po více než šedesáti letech „svou“ jídelnu z Boskovic. Vrátila se také harfa.
11 fotografií

Zájemci si v Jaroměřicích prohlédnou výstavu z dochované rodinné korespondence. „Osobní dopisy hraběnky Elvíry z Wrbna přibližují každodenní podobu tehdejšího cestování - od dlouhých cest vlakem přes pobyty v italských přímořských letoviscích až po první zkušenosti s automobilem,“ informovala Slabová a dodala, že součástí expozice jsou i drobné artefakty spojené s cestami hraběcí rodiny.

Zámek Náměšť Oceňovaný film i jeho autor

Na večerní prohlídky interiérů zve od 18 do 22 hodin zámek v Náměšti nad Oslavou. Návštěvníci si mohou vybrat prohlídku výstavy Haugwitzové na cestách nebo okruhy Reprezentační prostory a Apartmán hraběte Haugwitze.

„Součástí doprovodného programu bude také projekce filmu Raději zešílet v divočině, oceněného v roce 2025 Křišťálovým glóbem na filmovém festivalu v Karlových Varech a třemi Českými lvy. Na promítání naváže beseda s jeho tvůrcem Alešem Palánem,“ pozvala Slabová.

Hrad Orlík Večerní divadelní prohlídky

Na hradě Orlík u Humpolce zase připravili večerní divadelní prohlídky s tématem vztahu filmu a dějin. Začínají ve 20.30, 21.15 a 22.00 hodin.

Zámek Telč Jak před sto lety cestovala šlechta

Hradozámecká noc na zámku Telč přiblíží cestování šlechty a automobilismus v první půli minulého století. Večerní prohlídky zavedou návštěvníky do bytu posledního majitele zámku. Jeho interiéry budou mimořádně zpřístupněné bez výkladu průvodce.

„Zachovaly se v podobě, v jaké je na konci třicátých let minulého století opustili jejich poslední obyvatelé, a řada vystavených předmětů připomíná cestovatelskou vášeň rodiny Podstatzky-Lichtenstein,“ přiblížila Slabová. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout vlastním tempem v čase od 20.30 do 22.00 hodin.

V zámecké konírně se od 19 hodin uskuteční přednáška Zámek s vůní benzinu v podání Miloše Hořejše z Národního technického muzea. Pro děti je připravena hra Letem světem s hrabětem. V doprovodu hraběte Leopolda budou na zámeckém nádvoří a v zahradě objevovat místa, která rodina Podstatzky-Lichtenstein navštívila během cest po Evropě i dalších světadílech. Děti mohou na stanovištích plnit úkoly, získávat razítka do cestovatelského pasu a na závěr získají odměnu. Hra bude připravena od 11 do 17 hodin.

Zámek Větrný Jeníkov Aristokratka na závěr

Na zámku Větrný Jeníkov se pak od 19 do 20.30 hodin uskuteční večerní prohlídky s výkladem historie zámku, proměn jeho interiérů i života v historickém areálu. Večer zakončí projekce filmové komedie Aristokratka ve varu v letním kině od 21.45 hodin.

Kostel v Zahrádce Kostýmy, dílny a Vratký štěstí

Kostel svatého Víta v zaniklé osadě Zahrádka na břehu vodní nádrže Švihov při svém mimořádném zpřístupnění nabídne kostýmované prohlídky v 18 a 19 hodin. „Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny a stezka odvahy. Hudební doprovod obstará skupina Vratký štěstí,“ upřesnila Slabová.

Podrobné informace o programu a vstupenkách najdou zájemci na webech památek i na portálu Hradozámecké noci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Děsivý karambol při předjíždění. Policie hledá svědky nehody, která zastavila D1

Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic...

Tři nabourané automobily, z nichž dva začaly hořet. A pět zraněných lidí, naštěstí lehce. Taková je bilance nehody, která v sobotu na takřka čtyři hodiny u Klimkovic nedaleko Ostravy zablokovala...

21. srpna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Železniční koridor mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení

ilustrační snímek

Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno závada na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy. Vlaky nejezdí zhruba od 6. hodiny. Omezení bude pravděpodobně trvat několik...

21. srpna 2026  8:02,  aktualizováno  10:18

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026  10:02

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026  10:02

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026  10:02

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026  10:01

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026  10:01

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026  10:01


EXTERNÍ E-MAIL
Dobrý den,
blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky...

vydáno 21. srpna 2026

Blíží se smutné výročí, kdy 21. srpna 1968, před 58 lety obsadily armády Varšavského paktu v čele se SSSR Československou republiku. Posílám autentické fotky pořízené 21. 8. 1968 (mezi 13 - 18 hod....

vydáno 21. srpna 2026

Praha

Praha

Letní Letná

vydáno 21. srpna 2026  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.