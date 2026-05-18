Záměr využije prostor jižního úbočí svahu, kde byla skládka zeminy a rostly náletové dřeviny. Plánem je vytvořit zde přírodě blízký park. „Pro studii byly využity připomínky, náměty a požadavky obyvatel z lokality. Ti se mohli vyjadřovat v roce 2022, kdy zde bylo dotazníkové šetření,“ uvedla Martakidisová.
V jižní části parku bude otevřená vodní plocha. „Nebude to jen estetický prvek - do retenční nádrže budou svedeny dešťové vody ze střech okolních bytových domů. V letních dnech voda přirozeně ochladí okolní klima. Nádrž nebude oplocená, návštěvníci budou moci přijít k hladině, smočit si nohy nebo pozorovat vodní rostliny a živočichy,“ sdělila mluvčí.
Vodu v nádrži by mělo přírodně čistit pásmo s bahenními rostlinami, komáry by měli regulovat vysazení vodní dravci.
„Na koupání to asi nebude, no ale počkáme na večer, až lampy pohasnou, a hup do vody,“ žertoval včera jeden z kolemjdoucích. Mnoho lidí si už nyní přichází místo nového parku prohlédnout.
Tajné vzkazy podzemím i lehátka a skluzavka
Územím povede mlatová cesta, která spojí Kremláčkovu ulici se zastávkou městské hromadné dopravy. Budou zde i kamenné schody a také bezbariérové trasy. Dětské hřiště bude ve dvou terasách, součástí bude skluzavka a lezecké prvky. „Kromě klasických houpaček a pískového světa s bagrem se děti mohou těšit na šeptandy - podzemní zvukovody pro posílání tajných vzkazů,“ přiblížila Martakidisová.
Nově vysazeny zde budou listnaté stromy a vysety luční traviny a květiny včetně trvalek. V severozápadní části bude vytvořeno veřejné grilovací místo. Po trávníku budou rozmístěna dřevěná lehátka, z vyhlídky bude vyvedena tubusová skluzavka. Mobiliář bude vytvořen z tmavě šedé oceli a přírodního dřeva. „Večerní atmosféru dokreslí designové lampy,“ doplnila Irini Martakidisová.
Práce by měly být kompletně dokončeny na konci května příštího roku. Vybudování nového parku bude stát 28,5 milionu korun.
Proměna nyní čeká i prostranství u nedaleké základní školy Na Kopcích. Tam vznikne nové dětské hřiště, workout, lanová stezka i relaxační zóna. U školy bude upraven dopravní režim.