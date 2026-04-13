Žďár plánuje zřídit hned čtyři nové parky, opozice udiveně kroutí hlavou

Jana Nedělková
  8:42aktualizováno  8:42
Přes 43 milionů korun má stát nový park, který vznikne na sídlišti Klafar ve Žďáře nad Sázavou. Budování více než dvouhektarové plochy s tůněmi začne už letos v létě. Nebude to navíc jediný park, jenž ve městě v dohledné době přibude. Dle opozice jsou zde však mnohem zásadnější témata k řešení.

Park Klafar obsadí rozlehlé, dosud volné území při Sázavské ulici, které už má za sebou základní úpravy terénu. Další kroky budou zahrnovat vznik sítě cest pro pěší i zpevněných ploch.

„Počítáme také se stezkou pro chodce a cyklisty, která naváže na stávající cyklotrasu. Ta zatím končí při vjezdu od Sázavské ulice do ulice Drátenická a Hrnčířská,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město) s tím, že na okrajích areálu přibudou i nové parkovací plochy.

V plánu je dále výsadba dřevin, nové lavičky a další mobiliář, osvětlení i řada herních prvků pro děti. „Necháme tam také udělat přípojku elektroinstalace, vody a kanalizace, aby byl v parku v budoucnu možný i případný vznik nějakého občerstvení či bistra,“ nastínil starosta.

Molo, pláž u řeky i bistro. Žďár chystá přeměnu Farských humen v park

Dominantu území o rozloze zhruba 2,4 hektaru bude tvořit několik tůní, ty však k rekreaci sloužit nemají. Stanou se spíše zázemím pro vodní živočichy a pomohou také k zadržování dešťové vody v krajině. „Je tam svažitý terén a v minulosti se v horní části budoucího parku řešily i nějaké události spojené s erozí - při silných deštích se tam splachovala půda z okolních polí,“ vylíčil starosta Mrkos. Srážky nyní budou moci částečně zadržet právě nové vodní nádrže.

„Hydrologické řešení tam nebylo úplně snadné. I proto vybudujeme také dva protlaky pod silnicí, aby voda, kterou už tůně nepojmou, mohla i za přívalových dešťů bezpečně odcházet do blízké řeky Sázavy,“ vysvětlil starosta.

Město teď hledá firmu, která se výstavby klafarského parku ujme. Vybraný dodavatel pak bude mít na vybudování areálu čtrnáct měsíců. Postarat se musí rovněž o zeleň, a to i pět let po dokončení projektu. Z nákladů, jež se mají pohybovat kolem 43,3 milionu korun, pokryje 19 milionů dotace, již se povedlo Žďáru získat.

Park Klafar vznikne na dosud volné ploše při Sázavské ulici.
Klafarským parkem povede i stezka pro pěší a cyklisty. Jezdci na kole tak už nebudou muset využívat rušnou Sázavskou ulici.
Nový park za zhruba 43 milionů korun začne město na sídlišti Klafar budovat již letos.
Názory na další plochu pro vycházky a oddech se však mezi žďárskými zastupiteli různí. Opozice míní, že existují důležitější oblasti, do nichž by měla radnice vkládat úsilí a finance. „Ve městě, kde je z náměstí vidět les, rostou parky za desítky milionů jako houby po dešti,“ konstatoval zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).

Zdůraznil, že ve Žďáře spíš chybí dostupné bydlení či místa v domovech důchodců. „Ale peníze se investují do betonové a žulové dlažby. Na jedné straně mizí z veřejného prostoru zeleň a na druhé straně se budují za miliony parky. Pro mě opravdu těžko pochopitelné,“ řekl Havlík v narážce na obnovu centra města, kde například u jídelny Vesna vzniklo vydlážděné prostranství a ustoupila mu i většina původních stromů.

Žďár ale skutečně u jednoho parku nezůstane. Ještě letos se chce pustit do další etapy úprav Farských humen v centru města. Plocha s hřišti, veřejným grilem, lavičkami a občerstvením se po letech konečně dočká stabilních toalet. Přibýt mají také nové cesty a další zeleň. Právě absence vzrostlejších stromů je v létě velkým minusem parku; v horkých dnech není moc možností, kam se před sluncem ukrýt.

„K úpravám ale dojde až v podzimních měsících. Park je hodně navštěvovaný, takže jsme nechtěli zkracovat jeho sezonu,“ podotkla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Město už také od zimy pracuje na revitalizaci Horního rybníka u křížení Novoměstské a Brněnské ulice, i jeho okolí má totiž nově doplnit takzvaný ekopark. „Primárně tam teď probíhá odbahnění rybníka - sedimentu je opravdu hodně. Došlo také k břehovým úpravám, kácení, v plánu jsou úpravy hráze a výpustního zařízení. To bude práce na nadcházející měsíce. Na vznik samotného parku dojde pravděpodobně až v příštím roce,“ objasnil Mrkos.

Horní rybník má hlavně protipovodňovou funkci, zadržuje vodu přitékající z průmyslové zóny Jamská. Proměna okolí má být bonusem, díky němuž návštěvníci do léta 2027 získají mimo jiné pobytové schody u vody, ptačí pozorovatelnu či vodní hřiště. I na tuto akci za 48,6 milionu korun získalo město dotaci, a to ve výši 41 milionů.

Žďár křísí Horní rybník. Bahno vyživí pole, okolí doplní ptačí pozorovatelna

Další v „parkovém pořadníku“ je areál na okraji lidnatého sídliště Libušín, místně nazývaný Hrady. Radnice chce, aby území v budoucnu více „žilo“ a našli tam vyžití návštěvníci napříč věkem. K tomu mají pomoci třeba nové cesty, mobiliář, obnova zeleně, osvětlení či vznik vodních prvků.

„Máme už zpracovanou studii – i na základě podnětů od obyvatel, které jsme sbírali v dotazníkovém šetření. Teď připravujeme druhé kolo seznámení veřejnosti s těmito plány,“ dodal Mrkos.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

13. dubna 2026  9:32

Festival v Telči 2026: Sen, který přerostl v událost pro tisíce lidí

13. dubna 2026  9:24

Vyšehradská ulice

Vyšehradská ulice

Výstava DEVADE v areálu Pragerových kostek ve Vyšehradské ulici pojednává o architektuře 90.let 20.století.

Výstava DEVADE v areálu Pragerových kostek ve Vyšehradské ulici pojednává o architektuře 90.let 20.století.

V Praze na Václavském náměstí probíhá úklid velikonočního trhu.

Velmi zajímavá výstava DEVADE o architektuře v Praze v 90. letech 20. století. Místo konání: Centrum architektury a městského plánování-Pragerovy kostky ve Vyšehradské ulici. Vstup je zdarma.

Maďarské kulturní středisko v Praze 1 na Starém Městě v Rytířské ulici. Parlamentní volby v Maďarsku vyhrál Peter Magyár a porazil Viktora Orbána.Je to skvělá zpráva pro nás všechny a pro EU.

U Kaplice se staví nový kruhový objezd jako budoucí přivaděč na dálnici D3

13. dubna 2026  9:16

Úspěch školáků z Litoměřic. Podruhé jedou do USA na světové finále robotické soutěže

Tým RoboTitans z litoměřické základní školy Na Valech vyrazí se svým robotem do...

V učebně informatiky litoměřické základní školy Na Valech v těchto dnech probíhají velké manévry malého robota. „Dobrý, můžeš nabírat. Jeď. Máš to tam,“ zní pokyny navigátora, který zadává instrukce...

13. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

