Park Klafar obsadí rozlehlé, dosud volné území při Sázavské ulici, které už má za sebou základní úpravy terénu. Další kroky budou zahrnovat vznik sítě cest pro pěší i zpevněných ploch.
„Počítáme také se stezkou pro chodce a cyklisty, která naváže na stávající cyklotrasu. Ta zatím končí při vjezdu od Sázavské ulice do ulice Drátenická a Hrnčířská,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město) s tím, že na okrajích areálu přibudou i nové parkovací plochy.
V plánu je dále výsadba dřevin, nové lavičky a další mobiliář, osvětlení i řada herních prvků pro děti. „Necháme tam také udělat přípojku elektroinstalace, vody a kanalizace, aby byl v parku v budoucnu možný i případný vznik nějakého občerstvení či bistra,“ nastínil starosta.
Molo, pláž u řeky i bistro. Žďár chystá přeměnu Farských humen v park
Dominantu území o rozloze zhruba 2,4 hektaru bude tvořit několik tůní, ty však k rekreaci sloužit nemají. Stanou se spíše zázemím pro vodní živočichy a pomohou také k zadržování dešťové vody v krajině. „Je tam svažitý terén a v minulosti se v horní části budoucího parku řešily i nějaké události spojené s erozí - při silných deštích se tam splachovala půda z okolních polí,“ vylíčil starosta Mrkos. Srážky nyní budou moci částečně zadržet právě nové vodní nádrže.
„Hydrologické řešení tam nebylo úplně snadné. I proto vybudujeme také dva protlaky pod silnicí, aby voda, kterou už tůně nepojmou, mohla i za přívalových dešťů bezpečně odcházet do blízké řeky Sázavy,“ vysvětlil starosta.
Les vidíme z náměstí, chybí bydlení, vadí opozici
Město teď hledá firmu, která se výstavby klafarského parku ujme. Vybraný dodavatel pak bude mít na vybudování areálu čtrnáct měsíců. Postarat se musí rovněž o zeleň, a to i pět let po dokončení projektu. Z nákladů, jež se mají pohybovat kolem 43,3 milionu korun, pokryje 19 milionů dotace, již se povedlo Žďáru získat.
Názory na další plochu pro vycházky a oddech se však mezi žďárskými zastupiteli různí. Opozice míní, že existují důležitější oblasti, do nichž by měla radnice vkládat úsilí a finance. „Ve městě, kde je z náměstí vidět les, rostou parky za desítky milionů jako houby po dešti,“ konstatoval zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).
Zdůraznil, že ve Žďáře spíš chybí dostupné bydlení či místa v domovech důchodců. „Ale peníze se investují do betonové a žulové dlažby. Na jedné straně mizí z veřejného prostoru zeleň a na druhé straně se budují za miliony parky. Pro mě opravdu těžko pochopitelné,“ řekl Havlík v narážce na obnovu centra města, kde například u jídelny Vesna vzniklo vydlážděné prostranství a ustoupila mu i většina původních stromů.
Žďár ale skutečně u jednoho parku nezůstane. Ještě letos se chce pustit do další etapy úprav Farských humen v centru města. Plocha s hřišti, veřejným grilem, lavičkami a občerstvením se po letech konečně dočká stabilních toalet. Přibýt mají také nové cesty a další zeleň. Právě absence vzrostlejších stromů je v létě velkým minusem parku; v horkých dnech není moc možností, kam se před sluncem ukrýt.
„K úpravám ale dojde až v podzimních měsících. Park je hodně navštěvovaný, takže jsme nechtěli zkracovat jeho sezonu,“ podotkla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Proměna okolí jako bonus k úpravě rybníka
Město už také od zimy pracuje na revitalizaci Horního rybníka u křížení Novoměstské a Brněnské ulice, i jeho okolí má totiž nově doplnit takzvaný ekopark. „Primárně tam teď probíhá odbahnění rybníka - sedimentu je opravdu hodně. Došlo také k břehovým úpravám, kácení, v plánu jsou úpravy hráze a výpustního zařízení. To bude práce na nadcházející měsíce. Na vznik samotného parku dojde pravděpodobně až v příštím roce,“ objasnil Mrkos.
Horní rybník má hlavně protipovodňovou funkci, zadržuje vodu přitékající z průmyslové zóny Jamská. Proměna okolí má být bonusem, díky němuž návštěvníci do léta 2027 získají mimo jiné pobytové schody u vody, ptačí pozorovatelnu či vodní hřiště. I na tuto akci za 48,6 milionu korun získalo město dotaci, a to ve výši 41 milionů.
Žďár křísí Horní rybník. Bahno vyživí pole, okolí doplní ptačí pozorovatelna
Další v „parkovém pořadníku“ je areál na okraji lidnatého sídliště Libušín, místně nazývaný Hrady. Radnice chce, aby území v budoucnu více „žilo“ a našli tam vyžití návštěvníci napříč věkem. K tomu mají pomoci třeba nové cesty, mobiliář, obnova zeleně, osvětlení či vznik vodních prvků.
„Máme už zpracovanou studii – i na základě podnětů od obyvatel, které jsme sbírali v dotazníkovém šetření. Teď připravujeme druhé kolo seznámení veřejnosti s těmito plány,“ dodal Mrkos.