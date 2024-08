U policejního ředitelství začali stavět parkovací dům, potrvá to přes dva roky

Parkovací dům vzniká v ulici Dr. Procházky hned vedle budovy krajského ředitelství policie v místě současného parkoviště. „Nově budovaný parkovací dům bude vhodně propojený s budovou policejního ředitelství, což bude z hlediska jeho užívání velmi praktické,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Stavbu dostala na starost společnost Almdata. Celkové náklady přesáhnou částku 102 milionů korun. Z toho dvacet milionů zaplatí hejtmanství. Vše má být hotovo za více než dva roky.

Policie se rozhodla vybudovat parkovací dům zejména proto, aby získala vhodná místa pro služební vozy. Řešení současných garáží, které jsou uvnitř areálu ředitelství, neumožňuje žádný stavební zásah, jímž by se zvětšily, a tím se počet míst navýšil. Služební auta proto stojí zaparkovaná venku na nádvoří uprostřed areálu ředitelství. „To s ohledem na vybavení vozidel, potřebu připojení na zdroj elektrické energie a také s ohledem na klimatické podmínky není vhodné,“ zdůvodnil krajský policejní ředitel Miloš Trojánek.

Díky novým prostorám také budou mít policisté speciální techniku správně uskladněnou a připravenou k nasazení. Navíc získají lepší podmínky k rychlému výjezdu jednotek.

První etapa s demolicí

Novostavba bude mít i spojovací krček do stávajícího sídla. Zrekonstruovaná bude také plocha ve dvoře krajského ředitelství. Práce se rozdělí na dvě etapy.

„První etapa bude zahrnovat demolici stávajícího bočního parkoviště, poté bude zahájena výstavba domu. Navazovat bude probourání stávající budovy krajského ředitelství, včetně propojení s objektem a napojení na komunikace. V rámci druhé etapy se počítá s demolicí povrchu nádvoří a jeho revitalizací se stávající kapacitou,“ uvedl David Zvelebil, jednatel stavební společnosti Almdata.

Zachovány budou podle něj stávající vstupy a vjezdy do objektu. Celkem je v ploše nádvoří navrženo 54 parkovacích míst. Ve vnitrobloku se uvažuje také o umístění tří skladovacích objektů kontejnerového typu.

Přístavba parkovacího domu bude od stávajícího sídla vzdálena minimálně tři metry, aby nezasahovala do osvětlovacích a větracích šachet.

Projekt počítá s průjezdem do vnitrobloku současné budovy krajského ředitelství. Celkem projektanti naplánovali vybudování tří sjezdů, kdy každý bude směrovat do jednoho podlaží. Tyto sjezdy budou napojeny kolmo na stávající ulici Dr. Procházky, a to formou sjezdů přes chodník.

„Severní a jižní sjezd bude dvoupruhový obousměrný, střední sjezd bude jednopruhový jednosměrný s výjezdem z objektu. Součástí stavby bude také celková úprava chodníku,“ přiblížila mluvčí Čírtková.

Složitá lokalita a další domy

Parkovací dům nebude vytápěn ani temperován. Pro rampy se sklonem je jako bezpečnostní prvek navržen systém elektrických topných kabelů pro venkovní plochy jako ochrana proti sněhu a námraze.

Hejtman Vítězslav Schrek (ODS) řekl, že krajský příslib podpory parkovacího domu u policie byl z roku 2020, nynější vedení kraje ho převzalo. „Víme, že jsme v lokalitě, kde to s parkováním není jednoduché,“ uvedl.

Předpokládá, že po dokončení parkovacího domu u policie uvolní její zaměstnanci část veřejně dostupných stání v okolí.

Hejtmanství připravuje parkovací dům zhruba s 400 stáními u nemocnice, na něm by práce mohly začít příští rok. Místo, které bude zabrané jeho stavbou, nahradí 180 nových parkovacích stání na volné ploše, dokončená budou v listopadu.

Další parkovací dům chce v Jihlavě postavit společnost ICOM transport. Bude u třídy Legionářů a podle nynějšího návrhu by v něm mělo být 570 parkovacích míst.