Jen s parkovacími hodinami. Už i Přibyslav bude regulovat auta na náměstí

„Několik dnů jsme to sledovali. Na Bechyňově náměstí stojí auta, která ráno přijedou a odjedou až večer. A na parkovišti u hřbitova bez hnutí stojí třeba i celý týden. Pak chybí místa pro běžné návštěvníky úřadu, obchodů či hřbitova,“ vysvětluje přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Radní tohoto čtyřtisícového města proto vymysleli a jednomyslně podpořili plán, jak situaci řešit. Chtějí s jeho pomocí donutit řidiče, aby na celý den odstavovali auta jinde a uvolnili tím stání pro občany, kteří si do centra přijedou něco na pár desítek minut vyřídit. Tím řešením mají být parkovací hodiny.

Konkrétně se toto opatření má týkat pouze parkovacích stání kolmo k radnici na Bechyňově náměstí. Celkem jde o patnáct parkovacích míst. Kdo na nich zaparkuje, musí mít parkovací hodiny. Na kotouči nastaví čas příjezdu. Místo bude pak muset opustit do dvou hodin.

„Parkovací hodiny nechá vyrobit město, i třeba jako propagační předmět. K dostání pak budou na radnici. Ale kdo nebude mít kotouč, může použít třeba lísteček s napsaným časem příjezdu a umístit ho viditelně za okno vozu,“ pronesl Kamarád.

Dodržování by hlídali úředníci spolu s policií

Zásadní pro novinku bude osazení parkoviště příslušnou dopravní značkou. „Momentálně pracujeme na žádosti o povolení k její instalaci. Pokud to vše půjde dobře, novinku bychom zavedli zhruba od května či června,“ dodal starosta.

Přibyslav nemá městskou policii. Přesto má Martin Kamarád jasno, kdo by dodržování doby při parkování hlídal a vymáhal. Měli by to být úředníci hospodářsko-správního odboru městského úřadu. Pomoci by jim v tom měli policisté ze zdejšího obvodního oddělení.

Vedle náměstí by se toto opatření mělo dotknout i parkoviště u hřbitova. Tam se nachází přibližně dvacítka míst. Ve velkém je pro odstavení vozu využívají obyvatelé okolních stavení, byť se obvykle jedná o rodinné domy s garáží.

Podle starosty Kamaráda se má jednat víceméně o dočasné řešení. Koncepční řešení má přinést až plánovaná rekonstrukce a revitalizace Bechyňova náměstí. Ovšem než ta začne, mohou uplynout roky. Vedení radnice se dosud neshodlo na jeho budoucí podobě.

Na náměstí by se i nadále stálo zdarma

Parkování s parkovacími hodinami bude i nadále zdarma. Radnice se nechystá zavést žádný poplatek. „Nejsem toho příznivcem. Navíc nejsme tak velkým městem, aby tu byla silná kupní síla. Nechceme, aby třeba kvůli zpoplatněnému parkování přicházeli obchodníci v centru o tržby,“ vysvětlil Martin Kamarád.

S možnostmi parkování souvisí i jeden nákup, který se přibyslavské radnici v lednu nečekaně naskytl. Dostala se k pozemkům v blízkosti domova s pečovatelskou službou, na nichž se nyní rozkládají zahrady. Vedení města je chce zrušit a zřídit místo nich záchytné parkoviště.

„Sloužilo by jednak pro domov s pečovatelskou službou, ale také pro všechny ty, kteří třeba do centra města dojíždějí do práce a potřebují auto odstavit na několik hodin,“ vzkázal starosta.

Kdy toto parkoviště vznikne a kdy začne fungovat, není zatím jasné. Jedná se o čerstvou záležitost. „Teprve se uskuteční jednání s projektantem, který by mohl načrtnout možnou podobu celé plochy,“ podotkl Martin Kamarád.

Ve Světlé, Ledči i Chotěboři už se dávno platí

S parkováním bojují i další menší města na Havlíčkobrodsku. Všechna to ale řeší zcela jinak než Přibyslav. Například o polovinu větší Světlá nad Sázavou zavedla placená stání na náměstí Trčků z Lípy poté, co se otevřelo po rekonstrukci.

„Parkování na náměstí Trčků z Lípy je zpoplatněno od ledna roku 2023,“ řekla mluvčí radnice Blanka Sedláková. Zprvu byla sazba za první hodinu stanovena na 2 koruny a 20 za každou další hodinu. Od loňského října se poplatek zvedl na 5 korun za první hodinu.

Už od roku 2018 se platí i na hlavním Husově náměstí v pětitisícové Ledči nad Sázavou. Částky jsou podobně symbolické. Od jara 2023 činí poplatek 5 korun za první a 10 korun za každou další zahájenou hodinu.

Delší dobu se za parkování platí i na náměstí T. G. Masaryka v devítitisícové Chotěboři. Zprvu to byly dvě koruny za první hodinu. V roce 2020 způsobila radnice mnoho povyku, když pětinásobně zdražila na 10 korun za první hodinu.

„Zdražení na pětinásobek může znít hrozivě, ale ve skutečnosti jsme k občanům stále velmi vstřícní. Neplatí se u nás víc než v okolních městech,“ uklidňoval tehdy situaci někdejší starosta a nynější místostarosta Tomáš Škaryd (SOCDEM). Dnes se stále platí 10 korun, už ale jen za první půlhodinu.

Pro srovnání, ve třiadvacetitisícovém Havlíčkově Brodě se na hlavním Havlíčkově náměstí platí 20 korun za první půlhodinu a 90 korun za první a každou další načatou hodinu stání.