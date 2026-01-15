Jihlava rozšíří rezidenční parkování, modré čáry budou i na sídlišti Kollárova

Jan Salichov
  8:52aktualizováno  8:52
Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které se v nejbližší době zaměří systém rezidentního parkování. Modré čáry a vyhrazená místa by se tam měly objevit od podzimu letošního roku. Předtím prostor musí projít úpravou, aby v oblasti vzniklo více parkovacích míst.
Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které se v nejbližší době zaměří systém rezidentního parkování. Modré čáry a vyhrazená místa by se tam měly objevit letos na podzim.

„Kdybychom tu změnu, podle pravidel silničního provozu, zavedli hned teď, bylo by to nereálné. Oficiálních míst pro parkování by zde bylo zkrátka málo,“ vysvětluje primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS). „Proto na jaře a v létě v oblasti ulic Riegrova a Kollárova provedeme razantní úpravy.“

Úkol je jasný: přidat nová místa na stání. „Chceme rozšířit možnosti parkování. Protože pokud v současnosti někdo parkuje v trávě nebo nechá v ulici necelé dva metry pro průjezd, takové místo neberu,“ pokračuje Ryška.

Za modrou čárou. Placené parkoviště v Jihlavě se starými střepy zarůstá

„Podobně jako v ostatních lokalitách se snažíme napočítat parkovací místa tak, aby nedošlo k jejich úbytku,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Piáček (KDU-ČSL).

„Je to pořád stejná strategie, která se osvědčila v jiných lokalitách města, kde po zavedení rezidentního parkování vždy najdete nějaká volná místa a lidé jsou spokojení, že mohou zaparkovat,“ dodává.

Odstranit auta, která dlouhodobě překážejí

Cíl je proto znovu podobný, uklidit auta v ulici. „Hlavně chceme, aby byl zachován průjezd pro hasiče, pro popeláře. A aby se tam auta lépe vešla a mohla zaparkovat,“ říká Ryška.

„Samozřejmě ne každý bude moct zastavit před svým vchodem. Ale aby v oblasti bylo vždy dostatek míst pro ty, kteří parkovací oprávnění budou mít, a samozřejmě také stání pro návštěvníky.“

Radní chtějí z ulic panelového sídliště podobně jako z historického centra města odstranit vraky, dodávky a auta, která zde dlouhodobě překážejí. „Pro ostatní se budeme snažit najít prostor, kde budou moct zaparkovat,“ slibuje Ryška s tím, že v některých místech bude muset ustoupit zeleň. „Nějaká parkovací místa musíme dodat, takže kde to nebude výrazně vadit, na zelené ploše se udělá parkoviště,“ dodává.

„Je potřeba najít nějaký kompromis, aby to nebylo na úkor kvality veřejného prostoru. Aby sídliště nebyla jedno velké parkoviště,“ uvědomuje si opoziční zastupitel Daniel Škarka (Fórum Jihlava).

Z logiky věci mají řidiči platit za veřejný prostor

Podle něj je však v pořádku, že se placené parkování přesune z centra i do okrajových sídlišť. „Je pravda, že v jiných městech, třeba v Českých Budějovicích, udělali zóny v centru a zbytek nechali zatím bez toho, aniž by to tam rozšiřovali,“ poukazuje Škarka.

„Zrovna čtvrti, jako jsou Kollárka nebo Březinky, jsou auty zahlceny. Veřejnost parkuje na veřejném prostoru, takže z logiky věci by měla platit nějakou částku za to, že ho využívá,“ pokračuje Škarka. „Veřejnost chce nárůst parkovacích míst právě na úkor zeleně. A je to problém, který se musí řešit.“

Pokutují ho za stání před garáží, která mu patří. Strasti s parkováním v Jihlavě

Úpravou veřejného prostoru projde i sídliště Slunce, kde byly modré zóny zavedeny v listopadu 2023. „Čeká nás první z celkových tří etap úprav, které jsme rozdělili na dva roky. Celkově to budou investice přibližně za 35 milionů korun, v první části počítáme s částkou 10 až 15 milionů,“ prozrazuje primátor.

Přibudou dvě nová záchytná parkoviště

V letošním roce by v Jihlavě měla přibýt dvě nová parkoviště P+R. „Jedno už napůl funguje,“ zmiňuje Ryška prostor bývalého autoservisu na ulici Romana Havelky. „Někteří lidé tam už parkují, ale chceme tam dát zpevněný povrch, asfalt, nakreslit čáry a udělat z toho oficiální parkoviště,“ zmiňuje prostor pro přibližně 70 aut.

Další nové parkoviště vznikne na Mostecké ulici, poblíž viaduktu. „Tam je parkoviště napůl zarostlé trávou. I zde chceme udělat oficiální plochu, záchytné parkoviště s 60 až 70 místy,“ doplňuje Ryška.

Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které se v nejbližší době zaměří systém rezidentního parkování. Modré čáry a vyhrazená místa by se tam měly objevit od podzimu...

