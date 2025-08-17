K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě hodiny. Vedení města se tak rozhodlo řešit neustále rostoucí množství aut v centru.

Novinka platí od počátku srpna. Týká se pouze patnácti míst kolmo k radnici a na parkovišti u městského hřbitova. Na ostatních místech po celém náměstí ani parkovištích v jiných částech města se pravidla nikterak nemění.

„Na Bechyňově náměstí stávala auta, která ráno přijela a odjela až večer. A na parkovišti u hřbitova bez hnutí stála třeba i celý týden. Pak chyběla místa pro běžné návštěvníky úřadu, obchodů či hřbitova,“ prozradil důvody k zavedení změny přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS). Radní se na takovém opatření shodli už v únoru.

Parkovací hodiny je třeba za okýnkem auta mít jen v době vyznačené na dodatkové tabulce, tedy v pracovní dny mezi sedmou a sedmnáctou hodinou.
Kdo své parkovací hodiny nemá, může si je zdarma vyzvednout na podatelně městského úřadu.
Novinka se prozatím osvědčila, řidiči před přibyslavskou radnicí po celý den najdou několik volných parkovacích míst. Vedení města však očekává větší nápor od září.
Čtyřtisícové město ovšem nešlo cestou zavedení parkovacích automatů a poplatků, což bývá nejjednodušší a také nejčastější řešení samospráv. Parkování ponechalo i nadále zcela zdarma. Jen se snaží omezit dobu, po kterou mohou auta na jednom místě stát.

„Zatím to funguje velice dobře, jsme spokojeni. Mezi patnácti takto označenými místy na náměstí se jich po celý den pokaždé nechá najít několik volných. K jásotu ale není úplně důvod, naplno si to ukážeme v září, kdy se děti vrátí do škol a po městě se začne pohybovat více lidí,“ uvedl Kamarád.

Zdarma jsou jak hodiny, tak samotné parkování

Celý systém funguje zcela jednoduše. Kdokoliv na náměstí autem přijede a zaparkuje na oněch patnácti vyhrazených místech, musí za čelní sklo vozu umístit parkovací hodiny, na nichž nastaví čas příjezdu. Do dvou hodin pak musí auto místo opustit.

Kdo parkovací hodiny nemá, může se řídit velkou cedulí na dveřích městského úřadu. Ta řidiče nabádá, aby si vyzvedli parkovací hodiny zdarma na podatelně. „Za první dva týdny tak učinily přibližně dvě stovky lidí,“ potvrzuje starosta, že o novinku je ze strany řidičů zájem.

Jen s parkovacími hodinami. Už i Přibyslav bude regulovat auta na náměstí

Je při tom jedno, zda řidič je místní obyvatel, přijel jen na prohlídku města při dovolené, nebo do Přibyslavi třeba denně dojíždí do práce. Parkovací hodiny dostane každý a zcela zdarma. „Anebo stačí i lísteček s napsaným časem příjezdu za oknem auta,“ doplňuje starosta.

A zcela zdarma i parkování na vyhrazených místech zůstává, město se poplatkům chce vyhnout. „Nejsem příznivcem poplatků. Navíc nejsme tak velkým městem, aby tu byla silná kupní síla. Nechceme, aby třeba kvůli zpoplatněnému parkování přicházeli obchodníci v centru o tržby,“ vysvětlil Martin Kamarád.

Auta kontrolují úředníci i třeba starosta

V prvních dnech se stává, že občas nějaké auto parkovací hodiny za oknem nemá. Úředníci z radnice – nebo třeba i sám starosta – jim proto za stěrač dají cedulku s upozorněním. Na něm vysvětlí, jak to nově chodí, a nasměrují, kde si hodiny vyzvednout. S tím, že příště už může situaci řešit policie.

Přibyslav ovšem nemá žádnou městskou policii, která by na dodržování správného postupu i délky parkování dohlížela. Na starosti si to tak vezme samotný úřad a jeho zaměstnanci. Ti několikrát během dne parkovací místa obejdou, a pokud zjistí prohřešky, zavolají běžnou policejní hlídku.

„Kdo parkování protáhne, bude se to řešit tak, jako by žádné parkovací hodiny neměl. Ale dvě hodiny jsou dostatečně dlouhá doba na to, aby si člověk ve městě vyřídil, co potřebuje,“ vzkázal Martin Kamarád.

S parkovacími hodinami je třeba na vyhrazených místech stát ve všedních dnech od sedmi do sedmnácti hodin. Mimo tuto dobu nejsou potřeba.

Ve všech okolních městech se na náměstí platí

Parkovací místa jsou prozatím označena jen provizorní dopravní značkou s dodatkovou tabulkou. To by se do budoucna mělo změnit. Radnice po vyhodnocení novinky hodlá zažádat o trvalé značení.

„Uvidíme, jak to bude fungovat od září. V případě hřbitova už teď uvažujeme o případné drobné úpravě. Provizorní značení máme povolené do léta příštího roku. Do té doby určitě dojde k jeho výměně za stálé,“ doplnil starosta Kamarád.

Využití parkovacích hodin při stání bez poplatku je na Vysočině ojedinělým řešením parkování v centrech měst. Minimálně ve všech okolních se radnice rozhodly delší stání vozidel řešit zřízením placených stání.

Například ve Světlé nad Sázavou na náměstí Trčků z Lípy se platí 5 korun za první hodinu a 20 za každou další. Stejnou částkou za první hodinu, ale pouze dalšími 10 za každou následující hodinu je zpoplatněno stání na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.

V Chotěboři na náměstí T. G. Masaryka se platí 10 korun za půl hodiny. Nejdražší parkování na hlavním náměstí je na tom Havlíčkově v Havlíčkově Brodě. Řidiči tam zaplatí 20 korun za první půlhodinu a poté 90 korun za každou započatou hodinu.

