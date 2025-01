Žďár odkládá zřízení parkovacích zón. Je to předvolební tah, namítá opozice

Plánovaná regulace a zpoplatnění parkování v některých částech Žďáru nad Sázavou budilo loni mezi lidmi hodně emocí.

Dvě veřejná projednání, v únoru a červnu, jež radnice k tématu uspořádala, přilákala množství lidí. Kromě toho, v jaké části budou v roce 2025 placené zóny zavedeny, zajímaly obyvatele města především částky, které budou muset uhradit, aby ve vymezené lokalitě mohli odstavit svůj vůz. Dotazy k výši poplatků však vedení Žďáru odmítalo s tím, že lidé se vše dozvědí na dalším veřejném projednání. Uskutečnit se mělo do konce loňského roku. To se však nestalo.

Nyní radnice přišla s novinkou. Spuštění parkovacích zón se odkládá, respektive dojde - dle slov starosty Martina Mrkose - k rozvolnění harmonogramu do několika nejbližších let.

„Postupně jsme vyhodnotili, že zavedení všeho najednou by mohlo být pro řidiče zbytečně velkou změnou, která by mohla způsobit mnohé dopravní komplikace. To se ukázalo jako problém v jiných městech. My se tak snažíme poučit z chyb ostatních,“ okomentoval Mrkos.

Příliš razantní se tato parkovací změna ukázala například v Jihlavě, kde se s ní lidé sžívali poměrně dlouho a emotivně.

Dle Mrkose si město i nadále stojí za tím, že zóny jsou účinný nástroj k regulaci parkování, avšak právě rozvolnění pomůže hladšímu průběhu projektu.

Priorita? Příprava na „revoluci“

Pro Žďár je teď prioritou postupné zavádění dopravních opatření, jež mají občany - abonenty, rezidenty i předplatitele, na „parkovací revoluci“ připravit.

Mezi tyto kroky patří třeba stanovení oblastí s nejvyšší povolenou rychlostí 30 kilometrů v hodině či ulic s jednosměrným provozem. „To nám pomůže navýšit počty oficiálních parkovacích míst,“ uvedl starosta s tím, že „jednosměrky“ přibudou mimo jiné v ulicích Chelčického a Haškova.

„Nově se také připravuje například pěší zóna na Doležalově náměstí,“ zmínila další změnu mluvčí radnice Blanka Sobolová.

Zpoplatněné parkovací oblasti, které budou pravděpodobně tři, zahrnou sídliště Libušín, oblast u nádraží a kolem ulice Studentská. Dále východní část centra - mezi ulicemi Neumannova a Novoměstská, přímé centrum, okolí ulice Strojírenská, městského úřadu a parku U Ivana. Zatím se počítá s jejich rozčleněním na Střed, tedy centrum, Sever a Jih. Právě v zónách budou muset šoféři rovněž jezdit nejvýš třicítkou. Vyjmuty ale mají být některé páteřní tahy a vybrané úseky silnic. Ve třech nových lokalitách budou muset dát řidiči nohu z plynu na „třicítku“ už letos, například na Přednádraží nebo v centru.

Řidiči budou mít čas si zvyknout

Budoucí barevné zóny radnice nechá rovnou fyzicky vyznačit, ovšem zatím jen „nanečisto“, bez placení.

Proč zavést parkovací zóny ve Žďáře? Až 76 % lidí dojíždí do práce ve Žďáře autem, jen v každém osmém sedí spolujezdec. Při polovině cest po městě se lidé pohybují autem. Parkovací kapacity, zvlášť v širším centru, jsou nedostatečné. Problémy má Žďár rovněž v řadě sídlišť.

Jen ve Žďáře přibylo za posledních deset let kolem dvou tisíc aut. „Město vybudované v 70. letech minulého století není schopné pojmout vysoký počet aut ani přes rozšiřování parkovacích stání. V pracovní dny přijíždí zaměstnanci osobními či firemními vozy, návštěvníci za obchody či kulturou. Nedostatek míst je důsledek. Nedá se ale vyřešit jen budováním dalších parkovišť,“ říká starosta Martin Mrkos.

Zavedení zón má přinést snazší parkování, snížení počtu aut v širším centru, lepší dostupnost města pro záchranáře, klidnější a přehlednější dopravu, větší bezpečnost chodců a cyklistů a lepší podmínky pro pěší i cyklodopravu.

„Řidiči si tak budou moci zvyknout a zmapovat si možnosti legálního parkování tam, kde potřebují. Časem pak přibude značení a zpoplatnění parkovacích oprávnění,“ nastínil Mrkos.

Dle opozice však za tímto postupem stojí spíš blížící se volby. „Po více než roce příprav a utracených sta tisících korun jsme se dozvěděli, že se placené parkování ve městě odkládá. Tím hlavním důvodem jsou ale samozřejmě komunální volby v roce 2026 a také naivní víra v samospasitelnost placeného parkování,“ uvedl za opoziční Změnu 2018 zastupitel Jaromír Brychta.

Starosta nesouhlasí. „S nadsázkou lze říct, že pořád jsou nějaké volby, a pak by nemohl zrealizovat nikdo nic. Neřekli bychom ani, že projekt odkládáme, protože i ‚třicítky‘ a ‚jednosměrky‘ jsou od počátku jeho důležitou součástí,“ myslí si Mrkos.

Opozice také zdůrazňuje, že vedle dopravních opatření je nutné i budování nových ploch pro odstavení vozidel. „Osobní auta jsou pro dopravu města velikosti Žďáru nezbytná a nenahradí je ani MHD, ani sdílená kola za miliony korun. Je škoda, že se tyto finance nepoužívají právě pro zvýšení počtu parkovacích míst,“ míní Brychta.

Studie parkování pro čtvrť Stalingrad

Nezbytnost vzniku zhruba čtyř set chybějících parkovacích míst podle něj jistě prokáže i připravovaná studie parkování pro čtvrť Stalingrad, kde jsou možnosti parkování nedostatečné, stejně jako třeba na sídlišti Libušín a Přednádraží.

Dopravně-urbanistická studie navrhne sérii opatření - „třicítek“, „jednosměrek“ i stavebních zásahů, jež mají na Stalingradě situaci zlepšit. Čtvrť z 50. let je totiž z pohledu parkování velmi specifická. „Je to opravdu případ sám pro sebe. Komunikační síť je zde založená na čtyřmetrových pásech s minimem parkovacích míst,“ přiblížil již dříve Daniel Šesták, odborný konzultant města ze společnosti Mott MacDonald. Kolik bude studie stát, dle radnice ještě jasné není. Dosavadní přípravy celého „parkovacího projektu“ však vyšly Žďár už na 578 tisíc korun.

Jelikož parkovací dům by byl pro město moc drahý, radnice letos zacílí na verzi záchytného parkování. Nově se kromě nepříliš úspěšného hledání vhodného městského pozemku zaměří i na soukromé plochy.

„Zkušenosti z Jihlavy a Brna ukazují, že například spolupráce s majiteli obchodních center může pomoct efektivně využít stávající parkoviště i pro potřeby města. Záchytné parkoviště pomůže řidičům bez parkovacího oprávnění, ale zároveň městu uleví od dopravní zátěže,“ shrnula Sobolová.

Na počátku roku se podle ní uskuteční jednání města, policie a dalších odborníků, z něhož vzejde nový harmonogram projektu. Ten bude posléze představen veřejnosti.