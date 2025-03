Město spouští participativní rozpočet, čeká podněty od lidí

Proces bude zakončen veřejným hlasováním o tom, které nápady budou uskutečněny. Hlasování proběhne elektronicky prostřednictvím aplikace Munipolis a papírovou formou pomocí hlasovacích lístků ve vestibulu radnice.

„Když svůj nápad v hlavě tvoříte, myslete na to, že realizace je možná jen na pozemcích města a náklady by neměly přesáhnout částku 500 tisíc korun. Zapojit se můžete do konce dubna. Vy sami nejlépe víte, co je ve vašem okolí potřeba změnit, zlepšit nebo vybudovat. Díky naší a vaší souhře budou Moravské Budějovice zase o něco hezčím městem,“ uvedl na webu města místostarosta Jan Švaříček.

Návrhy je možné podávat přes webovou stránku tvorime. mbudejo- vice.cz