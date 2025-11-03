Kdysi je spojily brambory. Brod a Spišská Nová Ves jsou partnery už 30 let

Martin Vokáč
  15:52aktualizováno  15:52
Už před půl stoletím se začaly formovat vztahy mezi Havlíčkovým Brodem a slovenským městem Spišská Nová Ves. A spolupráce zpočátku založená na oblasti zemědělství a pěstování brambor přetrvala dodnes. V roce 1995 přerostla v oficiální partnerství. Obě města si tak nyní připomněla 30 let trvání vztahu.

Brodský starosta Zbyněk Stejskal (vlevo) a Pavol Bečarik, primátor Spišské Nové Vsi, poblíž historických hradeb v lokalitě V Rámech společnými silami zasadili Strom přátelství. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

Delegace ze Spišské Nové Vsi strávila v Havlíčkově Brodě několik uplynulých dní. Čekala ji řada společenských a pracovních aktivit včetně přijetí na radnici nebo návštěvy regionálních podniků. Vrcholem se pak stala oficiální ceremonie na Staré radnici.

Představitelé obou měst mimo jiné společně uctili památku T. G. Masaryka a poblíž historických hradeb v lokalitě V Rámech zasadili Strom přátelství. „Je symbolem trvalého spojení našich měst,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Zahradnické práce obstaral společně se spišským primátorem Pavolem Bečarikem. Přidali se ale i bývalí starostové.

Letos si Havlíčkův Brod připomněl už druhé kulaté výročí partnerské smlouvy. Spojení s holandským městečkem Brielle, nově pojmenovaným Voorne aan Zee, oslavil v květnu. Od uzavření dohody uplynulo 40 let, smlouva byla podepsána ještě za socialismu. Havlíčkův Brod byl tak jedním z prvních měst, která navázala spolupráci s partnerem na Západě. Vzájemné návštěvy tehdy hlídala i třeba státní bezpečnost.

Okolnosti vzniku spolupráce se Spišskou Novou Vsí byly o něco prozaičtější a v mnohých ohledech i klidnější. První kontakty pocházejí už ze 70. let minulého století. „Družební vztahy se zakládaly mezi podobně zaměřenými oblastmi. V obou regionech se tehdy intenzivně pěstovaly brambory,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek.

Zemědělství vystřídaly hlavně školy a kultura

Navzdory proměnám ve společnosti i zemědělství přátelské vazby přetrvaly dodnes. Po rozpadu Československa došlo dokonce k jejich formálnímu upevnění podpisem nové partnerské smlouvy.

„Samotné výročí podpisu smlouvy připadá na 15. října. Za Havlíčkův Brod ji v roce 1995 podepisoval tehdejší starosta Václav Šrámek a za Spišskou Novou Ves jeho protějšek Karol Mitrík,“ podotkl Honzárek.

Havlíčkův Brod a nizozemské Brielle slaví. Jejich přátelství trvá 40 let

Spolupráce se postupně rozšířila na spoustu dalších oborů. Dnes je nejaktivnější především v oblastech kultury a školství.

„Příkladem aktivní spolupráce jsou gymnázia nebo pěvecké sbory Jasoň a spišský Chorus Iglovia. Také náš pedagogický sbor se pravidelně setkává s pedagogickým sborem ze Spišské Nové Vsi na konferencích. Vyměňují si zkušenosti v různorodých otázkách, například v oblasti inkluze nebo umělé inteligence,“ dodává místostarosta Vladimír Slávka.

Obě města chtějí partnerské vztahy rozvíjet i do budoucna. Velký potenciál vidí havlíčkobrodská radnice hlavně ve sportu. Velmi lákavá je myšlenka na vzájemná utkání mezi mládežnickými oddíly, ale i účast na nejrůznějších sportovních hrách.

„Navíc kolegové ve Spišské Nové Vsi již před deseti lety vyčlenili správu sportovišť do samostatné příspěvkové organizace a my tento krok podnikáme nyní v případě Brodské sportovní. Věřím, že můžeme získat řadu cenných poznatků,“ poznamenala místostarostka Marie Rothbauerová.

