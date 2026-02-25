Úmrtí policejního potápěče na přehradě vyšetřuje GIBS, prověří i okolnosti tréninku

Martin Vokáč
  12:12aktualizováno  12:12
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) převzala vyšetřování úmrtí elitního policejního potápěče, který přišel o život při výcviku na Dalešické přehradě na Třebíčsku. Neštěstí se stalo v pondělí, kdy se muž po ponoru nevynořil. Následovala dvoudenní rozsáhlá pátrací operace, která měla smutný konec. Potápěče našli v úterý bez známek života v hloubce asi dvaceti metrů.

KRIMI

„Pro nás záležitost záchrannou operací skončila. Případ jsme předali GIBS,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Mluvčí GIBS Jakub Augusta převzetí vyšetřování ve středu dopoledne potvrdil. „Ano, celou záležitostí se zabýváme,“ sdělil bez dalších podrobností.

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se při výcviku nevynořil. (24. února 2026)
V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace. Kolegové hledají elitního policejního potápěče, který se při výcviku nevynořil. (24. února 2026)
Plánovaný výcvik u Dalešické přehrady skončil tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli kolegové mrtvého. (24. února 2026)
Plánovaný výcvik u Dalešické přehrady skončil tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli kolegové při rozsáhlé pátrací akci mrtvého. (24. února 2026)
Jaký bude další postup, mluvčí neupřesnil. V případech nevyjasněného úmrtí se obvykle nejdříve provádí soudní pitva. Ta by měla odpovědět na to, jakým způsobem a proč potápěč při výcviku zemřel.

O možné náhlé zdravotní indispozici, jako možné příčině neštěstí, spekulovali už při záchranné akci kolegové zemřelého potápěče.

Zcela jistě bude GIBS prověřovat také okolnosti tréninku, který na Dalešické přehradě trojice elitních potápěčů z brněnského útvaru speciálních potápěčských činností a výcviku prováděla.

Ze slov Petra Koutného, ředitele pořádkové policie Policejního prezidia, který se osobně účastnil záchranných prací, vyplývá, že ne úplně vše muselo přesně odpovídat předpisům.

„Byl to standardní výcvik. Podle informací, které mám, se muž v té inkriminované době potápěl sám,“ řekl Koutný novinářům v úterý přímo u přehrady.

Jak upozornili experti, kteří se potápění věnují, takový postup rozhodně správný není. Ve vodě by měli být potápěči vždy minimálně ve dvojici. Každý by měl pro případ nenadálých a neočekávaných událostí mít k ruce „buddyho“, tedy parťáka, který mu pomůže.

Elektrárna stála skoro 30 hodin

Během záchranných prací a pátrání po pohřešovaném potápěči museli také na 24 hodin odstavit elektrárnu na Dalešické přehradě. Tu provozuje společnost ČEZ, zařízení slouží jako a přečerpávací a vyrovnávací v době odběrových špiček.

Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli mrtvého

„Elektrárnu na přehradě jsme na žádost policie odstavili v pondělí v poledne, znovu do provozu jsme ji uvedli v úterý odpoledne za deset minut pět. Byla to naprosto výjimečná situace. Že bychom ji odstavili na tak dlouho, i když byla technicky v pořádku, za posledních třináct let nepamatuji,“ konstatoval Jiří Bezděk, mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany, pod níž elektrárna spadá.

Jak dodal, k určitým finančním škodám na straně elektrárny tím došlo. K jak vysokým, ale dosud není vyčísleno. „Odstavení jsme nahlásili na dispečink ČEZ. Ten musel na tu dobu zajistit dodávky v odběrové špičce jinde,“ dodal Bezděk.

Mohl mu zamrznout přísun vzduchu, míní expert o zemřelém potápěči v Dalešicích

Odstavení elektrárny však usnadnilo záchranným složkám pátrání. Pokud je v chodu turbína elektrárny, bývá pod hladinou u hráze silný proud.

Potápěči se při hledání pohřešovaného kolegy potýkali se sníženou viditelností do tří metrů, s nízkou teplotou vody i členitým terénem pod hladinou a strmými svahy nádrže.

Dalešická přehrada je s 85 metry nejhlubší přehradou v Česku. Na řece Jihlavě se jihovýchodně od Třebíče začala budovat v roce 1970 jako zásobárna technologické vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Pojme až 127 milionů metrů krychlových vody. Díky kolísání hladiny ani v zimě nezamrzá a může na ní celoročně fungovat lodní doprava. Policejní potápěči na přehradě trénují pravidelně.

