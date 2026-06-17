Prezident Petr Pavel by rozvolnění či odstranění limitů pro rozpočet považoval za mimořádně rizikové. Pokud by ale dočasné zvýšení deficitu bylo způsobeno výraznějšími investicemi do prorůstových opatření, pak by smysl dávalo. To ale bude moci posoudit až ve chvíli, kdy uvidí konkrétní znění návrhu, řekl dnes Pavel novinářům na Vysočině.
Spornou novelu o veřejných rozpočtech nyní posuzuje Senát. Podle senátních výborů by se podmínky navyšování výdajů měly zpřísnit a posílit by se měla parlamentní kontrola.
Novela, kterou ve Sněmovně prosadila vládní koalice, má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Stejně tak bude moci vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona, tedy železnice, dálnice, silnice první třídy nebo elektrické vedení.
"Musím počkat na to, jaké bude konkrétní znění," řekl dnes k návrhu Pavel. Rozvolnění či odstranění limitů pro rozpočet by považoval za mimořádně rizikové, a proto vítá, že existují mantinely dané nejen českou legislativou, ale i pravidly Evropské komise. "Na druhou stranu nechci být tak ortodoxní, abych řekl, že zvyšování deficitu musí být nutně škodlivé," uvedl. Smysl podle něj dává dočasné zvýšení kvůli výrazným investicím do prorůstových opatření. "Ale to mohu posoudit, až konkrétní návrh uvidím," dodal.
Novela podle kritiků v případě přijetí rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení, a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to opakovaně odmítla.
Opoziční poslanci se chtějí obrátit v případě prosazení novely i na Ústavní soud také kvůli tomu, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu Sněmovny.