Firmu ze Žďárska, v níž vznikají mimo jiné pohonné jednotky a zařízení pro oblast letecké techniky, si minulý týden prohlédl i místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Ministr při návštěvě bítešského podniku zavítal mimo jiné do nově budovaných výrobních prostor. Právě do rozšiřování výroby totiž firma, člen nadnárodní skupiny PBS Group, nyní masivně investuje. Další nemalé prostředky pak putují i do zavádění moderních technologií a na posílení výzkumu a vývoje.
Masivně nabíráme a plánujeme dosáhnout kapacity kolem 1 060 zaměstnanců. Nabízíme jim stabilitu a jistotu, práci s unikátními produkty, atraktivní benefity a prostor pro profesní i osobní růst.
Milan Macholángenerální ředitel PBS Velká Bíteš
„Rozvoj a nárůst obratu máme v posledních letech především v motorech. Od roku 2023 jsme zvýšili jejich výrobu téměř šestinásobně – v roce 2025 to bylo přibližně 1 700 kusů,“ popsal Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš. Zmínil také, že už teď má firma zakázky i na příští rok, takže očekává další nárůst. „Tomu musíme přizpůsobit naše výrobní, personální i školicí kapacity a také dodavatelský řetězec,“ objasnil Macholán.
Valná část peněz směřuje nyní do rozvoje divize letecké techniky (DLT). Právě ta je totiž klíčová pro další růst produkce turbínových leteckých a proudových motorů. Významnou část v ní představuje hlavně výstavba nové výrobní haly.
Také tu si ministr Zůna při svém programu, z nějž byl nakonec vyškrtnut původně plánovaný brífink s novináři, zvládl prohlédnout. „Jsem rád, že česká firma dokáže obstát ve světové konkurenci v oblasti leteckého průmyslu,“ vyjádřil se poté Zůna v tiskové zprávě.
Vedení společnosti věří, že návštěva ministra je potvrzením otevřeného a konstruktivního dialogu mezi resortem obrany a technologickými firmami v České republice. „Jsme připraveni být ministerstvu obrany odborným a technologickým partnerem v oblasti vývoje, výroby i dalšího rozvoje schopností Armády ČR,“ řekl po jednání Macholán.
Součásti letounů i vrtulníků
V podniku vzniká několik typů leteckých motorů, přičemž nejnovější z nich, TJ 200, představila firma loni. Nejsou to ale „pouze“ motory, díky nimž si společnost z Vysočiny vysloužila světové renomé.
PBS Velká Bíteš
„Vyrábí rovněž pomocné energetické jednotky – tedy jakési startéry hlavních motorů – pro letouny, vrtulníky a bezpilotní systémy. Vyvíjí také speciální technologie do systémů pro zkapalnění inertních plynů. Tato kryogenní zařízení dodává mimo jiné do urychlovače částic švýcarského CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum – pozn. red. ),“ doplnila Monika Hrubalová, mluvčí PBS Velká Bíteš.
Současně společnost od loňského dubna zřídila i novou divizi technického rozvoje. „Jejím cílem je posílení vývoje a zavádění nových technologií do sériové výroby,“ přiblížil Macholán. Investice podle něj míří dále do modernizace výrobních procesů - zejména do nákupu špičkového zařízení. Od toho si firma slibuje možnost navýšení produkce, pozvednutí technologické úrovně výroby i posílení konkurenceschopnosti.
Na konci roku 2025 například pořídil podnik rovněž novou hipovací pec. Slouží k odstranění vnitřní mikropórovitosti kovových odlitků, a tím i ke zlepšení jejich pevnostních a mechanických vlastností. Do ostrého provozu půjde novinka ještě letos. Hipovací pec byla částečně financována z projektu Lockheed Martin, realizovaného konsorciem firem pod vedením PBS. Projekt je zaměřen na vývoj a výrobu komponent pro letoun F-35.
Lidé do výroby i inženýringu
„Jen“ investice do techniky ale nestačí. Nedílnou součástí PBS jsou i její zaměstnanci, jichž je dnes v Bíteši kolem osmi set. Toto číslo se ale změní – podnik hledá nové posily, zvlášť do výroby a inženýringu. „Masivně nabíráme a plánujeme dosáhnout kapacity kolem 1 060 zaměstnanců. Nabízíme jim stabilitu a jistotu, práci s unikátními produkty, atraktivní benefity a prostor pro profesní i osobní růst,“ vyjmenoval ředitel.
V návaznosti na rostoucí poptávku amerických zákazníků spustila skupina PBS loni v září prostřednictvím své dceřiné společnosti PBS Aerospace sériovou výrobu vybraných leteckých motorů také v USA. A i tam investuje do výrobních a montážních kapacit.
Cílem je zajistit vyšší flexibilitu dodávek, zkrátit logistické lhůty a posílit pozice na tamním obranném trhu. „Investice PBS Group do americké výrobní infrastruktury odráží náš závazek podporovat priority národní bezpečnosti díky blízkosti zákazníkům, agilní výrobě a dodržování amerických obranných standardů,“ vyjádřil se Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.