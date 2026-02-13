Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Jana Nedělková
  8:52aktualizováno  8:52
Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil. Firma se připravuje na nápor dalších zakázek. Do stále se rozrůstajícího týmu hledá nové posily.
Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí pomohou zvýšit výrobu až o stovky procent. (23. ledna 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem...
Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí...
Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra...
Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem...
18 fotografií

Firmu ze Žďárska, v níž vznikají mimo jiné pohonné jednotky a zařízení pro oblast letecké techniky, si minulý týden prohlédl i místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Ministr při návštěvě bítešského podniku zavítal mimo jiné do nově budovaných výrobních prostor. Právě do rozšiřování výroby totiž firma, člen nadnárodní skupiny PBS Group, nyní masivně investuje. Další nemalé prostředky pak putují i do zavádění moderních technologií a na posílení výzkumu a vývoje.

Masivně nabíráme a plánujeme dosáhnout kapacity kolem 1 060 zaměstnanců. Nabízíme jim stabilitu a jistotu, práci s unikátními produkty, atraktivní benefity a prostor pro profesní i osobní růst.

Milan Macholángenerální ředitel PBS Velká Bíteš

„Rozvoj a nárůst obratu máme v posledních letech především v motorech. Od roku 2023 jsme zvýšili jejich výrobu téměř šestinásobně – v roce 2025 to bylo přibližně 1 700 kusů,“ popsal Milan Macholán, generální ředitel PBS Velká Bíteš. Zmínil také, že už teď má firma zakázky i na příští rok, takže očekává další nárůst. „Tomu musíme přizpůsobit naše výrobní, personální i školicí kapacity a také dodavatelský řetězec,“ objasnil Macholán.

Valná část peněz směřuje nyní do rozvoje divize letecké techniky (DLT). Právě ta je totiž klíčová pro další růst produkce turbínových leteckých a proudových motorů. Významnou část v ní představuje hlavně výstavba nové výrobní haly.

Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí pomohou zvýšit výrobu až o stovky procent. (23. ledna 2025)
Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem návštěvníků. (24. července 2025)
Firma PBS slavnostně zprovoznila novou žíhací a vakuovou pec. Nové investice jí pomohou zvýšit výrobu až o stovky procent. (23. ledna 2025)
Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra obrany Jaromíra Zůny ocenění Osobnost roku 2025.
18 fotografií

Také tu si ministr Zůna při svém programu, z nějž byl nakonec vyškrtnut původně plánovaný brífink s novináři, zvládl prohlédnout. „Jsem rád, že česká firma dokáže obstát ve světové konkurenci v oblasti leteckého průmyslu,“ vyjádřil se poté Zůna v tiskové zprávě.

Vedení společnosti věří, že návštěva ministra je potvrzením otevřeného a konstruktivního dialogu mezi resortem obrany a technologickými firmami v České republice. „Jsme připraveni být ministerstvu obrany odborným a technologickým partnerem v oblasti vývoje, výroby i dalšího rozvoje schopností Armády ČR,“ řekl po jednání Macholán.

Součásti letounů i vrtulníků

V podniku vzniká několik typů leteckých motorů, přičemž nejnovější z nich, TJ 200, představila firma loni. Nejsou to ale „pouze“ motory, díky nimž si společnost z Vysočiny vysloužila světové renomé.

PBS Velká Bíteš

  • Člen skupiny PBS Group, je renomovaný výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky. Sídlí ve Velké Bíteši.
  • Vyvíjí a vyrábí kromě jiného proudové a turbohřídelové motory pro bezpilotní aplikace i certifikované pomocné energetické jednotky pro letouny, vrtulníky a bezpilotní systémy.
  • Holding se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, ale i v civilním letectví.
  • Milan Macholán, dlouholetý ředitel firmy PBS Velká Bíteš, letos získal titul Osobnost roku 2025, udělovaný časopisem Review v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Ocenění má za svoji dlouhodobou manažerskou práci, strategické vedení i za výsledky, jichž podnik dosahuje.
  • Firma je také přední evropská slévárna přesného lití, která dodává odlitky pro energetiku, dopravu, letecký i sklářský průmysl. Zajišťuje i galvanické povrchové úpravy a vysoce přesné obrábění.

„Vyrábí rovněž pomocné energetické jednotky – tedy jakési startéry hlavních motorů – pro letouny, vrtulníky a bezpilotní systémy. Vyvíjí také speciální technologie do systémů pro zkapalnění inertních plynů. Tato kryogenní zařízení dodává mimo jiné do urychlovače částic švýcarského CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum – pozn. red. ),“ doplnila Monika Hrubalová, mluvčí PBS Velká Bíteš.

Současně společnost od loňského dubna zřídila i novou divizi technického rozvoje. „Jejím cílem je posílení vývoje a zavádění nových technologií do sériové výroby,“ přiblížil Macholán. Investice podle něj míří dále do modernizace výrobních procesů - zejména do nákupu špičkového zařízení. Od toho si firma slibuje možnost navýšení produkce, pozvednutí technologické úrovně výroby i posílení konkurenceschopnosti.

Na konci roku 2025 například pořídil podnik rovněž novou hipovací pec. Slouží k odstranění vnitřní mikropórovitosti kovových odlitků, a tím i ke zlepšení jejich pevnostních a mechanických vlastností. Do ostrého provozu půjde novinka ještě letos. Hipovací pec byla částečně financována z projektu Lockheed Martin, realizovaného konsorciem firem pod vedením PBS. Projekt je zaměřen na vývoj a výrobu komponent pro letoun F-35.

Lidé do výroby i inženýringu

„Jen“ investice do techniky ale nestačí. Nedílnou součástí PBS jsou i její zaměstnanci, jichž je dnes v Bíteši kolem osmi set. Toto číslo se ale změní – podnik hledá nové posily, zvlášť do výroby a inženýringu. „Masivně nabíráme a plánujeme dosáhnout kapacity kolem 1 060 zaměstnanců. Nabízíme jim stabilitu a jistotu, práci s unikátními produkty, atraktivní benefity a prostor pro profesní i osobní růst,“ vyjmenoval ředitel.

Šéf vysočinské firmy na výrobu letecké techniky získal prestižní ocenění

V návaznosti na rostoucí poptávku amerických zákazníků spustila skupina PBS loni v září prostřednictvím své dceřiné společnosti PBS Aerospace sériovou výrobu vybraných leteckých motorů také v USA. A i tam investuje do výrobních a montážních kapacit.

Cílem je zajistit vyšší flexibilitu dodávek, zkrátit logistické lhůty a posílit pozice na tamním obranném trhu. „Investice PBS Group do americké výrobní infrastruktury odráží náš závazek podporovat priority národní bezpečnosti díky blízkosti zákazníkům, agilní výrobě a dodržování amerických obranných standardů,“ vyjádřil se Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

Karviná chystá přístavbu házenkářské haly, stavba by mohla začít na jaře 2027

ilustrační snímek

Karviná chystá rozšíření házenkářské haly. Přístavba má poskytnout hráčům i trenérům větší a pohodlnější zázemí. V současnosti se zpracovává projektová...

13. února 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Ústecká knihovna se pokusí překonat maratonem čtení loňský rekord

ilustrační snímek

Knihovna Ústeckého kraje se mezi 16. a 21. únorem pokusí překonat rekord v čtenářském maratonu. Loni se zapsala do České knihy rekordů díky nepřetržitému...

13. února 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Komedie Hadry

Ilustrační snímek

Komedii ze smeťáku v podání Hálkova městského divadla Nymburk uvidí v neděli návštěvníci Kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou. Vítejte ve světě, kde se setkává záhada s lidskostí.

13. února 2026  11:30

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....

Kvůli nehodě nákladního auta a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávkového vozidla, které podle prvotních informací...

13. února 2026  9:42,  aktualizováno  11:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podvodníci zaujali investory důmyslným marketingem, obrali je o 56 milionů

ilustrační snímek

Kvůli rozsáhlým podvodům se škodou přesahující 56 milionů korun obvinila policie na Vysočině sedm lidí. Ve vazbě skončili dva muži, další dva muži a tři ženy jsou vyšetřovaní na svobodě. Všichni jsou...

13. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Snowboardcross na ZOH: Adamczyková v kvalifikaci zazářila, Hrůšové se nedařilo

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026.

Páteční program zimních olympijských her přináší i snowboardcross žen. V akci jsou také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Zkušenější Adamczyková, dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně...

13. února 2026  11:20

Výroční ples divadelníků

ilustrační snímek

Českolipský Divadelní klub Jirásek slaví v letošním roce 100 let svého trvání.

13. února 2026  11:10

Trestní oznámení kvůli Bedřišce: bourání polovin dvojdomků postihlo i zbytky staveb

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

V kauze bourání finských domků v kolonii Bedřiška v Ostravě padlo trestní oznámení. Stalo se tak z iniciativy některých obyvatel kolonie a strany Zelených. Trestní oznámení na neznámé pachatele...

13. února 2026  10:52,  aktualizováno  11:10

Lepší dostupnost lékařů i škol. Aš chce obnovit přímé spoje do Karlových Varů

Nové autobusy na CNG pro provoz v novém systému dopravy v Karlovarském kraji

Přímá autobusová linka by mohla po letech opět spojit města Aš a Karlovy Vary. Krajská dopravní komise podpořila požadavek města Aše a doporučila radě kraje žádost projednat a případně předložit...

13. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

ÚS odmítl rozšířit prostor pro odškodnění následků očkování proti covidu-19

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh Nejvyššího soudu, který by v případě úspěchu rozšířil prostor pro odškodnění lidí s poškozeným zdravím po očkování proti...

13. února 2026  9:29,  aktualizováno  9:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po požáru v rodinném domě na Brněnsku zemřela seniorka

ilustrační snímek

Po nočním požáru v rodinném domě ve Šlapanicích na Brněnsku zemřela seniorka. Příčinu požáru hasiči vyšetřují, známá zatím není ani výše škody. Na webu hasičů...

13. února 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Kouzla nejsou žádné čáry

Liberecký kouzelník Přemek Rajdl se magii věnuje půl století.

Kouzelnické divadélko Magické sklepení v Liberci zve na akci Kouzla nejsou žádné čáry, ale jedinečná zábava.

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.