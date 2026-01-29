Šéf vysočinské firmy na výrobu letecké techniky získal prestižní ocenění

Za svoji dlouhodobou manažerskou práci, strategické vedení i za výsledky, jichž společnost PBS Velká Bíteš dosahuje, byl oceněn její generální ředitel Milan Macholán. Získal titul Osobnost roku 2025 udělovaný časopisem Review v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu. Ocenění převzal od ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra...

Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra obrany Jaromíra Zůny ocenění Osobnost roku 2025.

Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vpravo) představuje...
Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, u...
Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán a ministryně obrany Jana...
Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem...
Macholán stojí v čele PBS Velká Bíteš od roku 2003. „Pod jeho vedením firma dlouhodobě roste, výrazně posílila svou pozici v obranném a leteckém průmyslu a systematicky investuje do rozvoje výrobních kapacit, moderních technologií, výzkumu a vývoje,“ shrnula Monika Hrubalová, mluvčí skupiny PBS Group, kam spadá i bítešská společnost.

Loni šla do rozvoje výrobního závodu takřka miliarda korun. Firma měla také rekordní hospodářské výsledky - v roce 2024 poprvé v historii překročila hranici tržeb dvě miliardy korun a v minulém roce to bylo dokonce 2,7 miliardy.

Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vpravo) představuje mezinárodní delegaci nový motor. (24. července 2025)
Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny Velká Bíteš, u pomocné energetické jednotky Safír 5K/G MI. Právě turbínové pohonné jednotky pro letecký průmysl dlouhodobě tvoří nejvýznamnější část produkce tradiční strojírenské firmy.
Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán a ministryně obrany Jana Černochová ve zkušebně leteckých motorů PBS. (25. října 2023)
Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem návštěvníků. (24. července 2025)
„Ocenění si velmi vážím a beru ho především jako ocenění práce celého týmu PBS. Dlouhodobě se nám daří firmu rozvíjet a dosahovat stabilních výsledků díky nasazení našich zaměstnanců, kterým bych chtěl upřímně poděkovat,“ řekl ředitel.

Macholán vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně. Do PBS Velká Bíteš nastoupil roku 1993 jako obchodní referent divize letecké techniky a postupně se vypracoval až na post generálního ředitele a předsedy představenstva.

Společnost PBS je renomovaný výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky sídlící ve Velké Bíteši. Je součástí PBS Group. Holding se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, ale i v civilním letectví.

