Šest tygrů pod sítí a lev v garáži. Soud se zvěřincem odhalil znepokojivá fakta

Martin Vokáč
  14:32aktualizováno  14:32
Šelmy se tísnily v malých a špatně zabezpečených klecích. Zvířata měla nedostatek pohybu, chodila ve vrstvě trusu a zbytků potravy. Byla agresívní, podrážděná a ve skupinkách, které nedávaly smysl. Tak veterináři a inspektoři popsali chov zvířat v zookoutku v Kletečné u Humpolce před okresním soudem v Pelhřimově.

Lev v chovu Ladislava Váni v Kletečné. Podle výpovědí veterinářů u soudu se šelmy v zookoutku tísnily v malých prostorech a často chodily ve vrstvě trusu a zbytků potravy. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Právě k pelhřimovskému soudu dospěl proces s chovateli Ladislavem Váňou a jeho partnerkou Janou Svatošovou. Oba před ním stojí kvůli obvinění z chovu zvířat v nevhodných podmínkách a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, za což jim hrozí až tři roky vězení.

Ve středu se konalo druhé stání. Před soudem vypovídali postupně pracovníci Státní veterinární správy a České inspekce životního prostředí, kteří v uplynulých dvou letech v zařízení provedli několik kontrol. Ty vyústily loni na sklonku léta v odebrání přibližně stovky menších zvířat. V zookoutku i nadále desítky dalších zvířat zůstávají včetně asi dvaceti šelem.

„V pořádku se mi zdála jen jedna větší voliéra se sovami. Ostatní ubikace byly strašné,“ popisoval při své výpovědi Lukáš Antolík z pražského ústředí České inspekce životního prostředí.

„Velice špatná byla zoohygiena, zvířata se bořila v trusu, mezi zbytky potravy. Šokoval mě výběh, v němž se tísnilo šest tygrů. Stlučený byl z překližek z Obi, zakrytý byl volejbalovou sítí,“ popisoval. Zoufalá podle něho byla i situace lva umístěného v malé temné garáži.

Podobně stav v Kletečné líčila i Jana Sehnalová ze Státní veterinární správy. „Zvířata byla umístěna v prostorech neodpovídajících velikostně, ani svým vybavením. Společně byly chovány různé kategorie zvířat, například lvi a tygři, což dříve či později muselo vyústit ve vzájemné napadání zvířat, zranění a úhyn,“ řekla. K úhynu mladých šelem při jednom z incidentů v minulosti na farmě skutečně došlo.

Problém podle výpovědí svědků bylo i nekontrolované množení zvířat včetně šelem. „I přes zákaz množení šelem, který platí od roku 2022, neustále v chovu koťata tygrů přibývala,“ popsala Sehnalová. Chovatelé porušení nařízení podle ní vysvětlovali výpadkem antikoncepce, ale také tím, že daný druh zachraňují před vyhynutím.

Povolení chybí šest let

Navíc už přes šest let celý zookoutek funguje bez potřebných povolení. Ta vypršela v lednu 2020. Od té doby jeho majitelé nedoložili, že jsou prostory k chovu zvířat zkolaudovány. Tento podnět veterináři už v minulosti předali k řešení městu.

Česká inspekce životního prostředí zookoutek vyšetřovala i pro nezákonný chov zvláště chráněných živočichů. To se týkalo zejména ptáků, jako jsou moták, luňák nebo jestřáb. Chovatelé k nim neměli veškerá potřebná povolení.

Ladislav Váňa, který líčení přítomen opět nebyl a svolil ke konání v jeho nepřítomnosti, podle inspektorů postupoval při získání chráněných zvířat zcela špatně. „Není možné si z přírody odnést chráněné zvíře domů, byť je zraněné. Jediná možnost je řešit to přes záchranné stanice,“ upozornil Antolík.

Jana Svatošová už při prvním líčení vyjádřila s obžalobou nesouhlas. A proti slovům a závěrům Jany Sehnalové se ohradila i nyní. Tvrdila, že chov byl v pořádku. V ubikacích zvířat se s partnerem snaží uklízet, nečiní tak ovšem nepřetržitě a už za noc zvířata dokážou svůj výběh zaneřádit a znečistit malé jezírko.

„Málo vody v jezírku bylo kvůli bezpečí tygřích koťat. Byla malá a příliš vody by pro ně byla past. Tygřice jsou agresívní pouze před větší skupinkou lidí, byly vystresované z kontroly, jinak na nikoho neútočí. Kastraci zvířat jsem nechtěla. Pokud jsou v červené knize ohrožených zvířat, není to dobrá volba, není to správná cesta,“ vysvětlovala postupně vyřčené výtky.

Jsou to sportovci, hájila se chovatelka

Dodala, že z některých dravců se s partnerem snažili vychovat vrcholové sportovce, o které byl zájem mezi chovateli v Polsku a na Slovensku. „Neměli by o ně zájem, pokud by si mysleli, že náš chov není v pořádku,“ prohlásila.

Kontroloři a inspektoři se zookoutku v posledních dvou letech věnovali pravidelně. Do Kletečné jezdili vždy na podněty, s nimiž se jim lidé ozvali. Loni pak i na žádost samotné chovatelky, která usiluje o registraci chovu jako cirkusu. Zatím neúspěšně.

„Mám připravený velký projekt. Veškeré požadavky bych tím splnila. Ale zatím jsem od veterinární správy nedostala povolení. Opravdu se snažím mít vše podle norem a aby byl celý chov v pořádku,“ sdělila Jana Svatošová.

Šelmy není kam dát

Ve zvěřinci v Kletečné město Humpolec ve spolupráci s policií, veterinou i inspekcí životního prostředí loni v srpnu zabavilo 108 zvířat. Byly to hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mýval či nosál.

Ve zvěřinci zůstalo dvacet šelem, které není kam umístit. Šestnáct je tygrů ussurijských, jsou tam také dva lvi a dvě pumy americké. „V Česku zařízení pro taková zvířata chybí. Pro zoologické zahrady pak jsou, když to řeknu hrubě, odpadem. Jediná šance by byla umístit je do útulků v zahraničí,“ uvedl Lukáš Antolík.

Soudce Jiří Zach projednávání případu po výsleších svědků opět odročil. Důvodem jsou výslechy dalších lidí, zejména dalších pracovníků veterinární správy a veterinářů, kteří se chovem v Kletečné v minulosti zabývali. Konat se bude ve středu 17. června.

