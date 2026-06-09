Pelhřimov dokončil parkoviště u řeky Bělá za 23,4 milionu korun

Pelhřimov po roce dokončil parkoviště se 72 místy v Průběžné ulici u řeky Bělé. Zaplatil za ně 23,4 milionu korun. Plocha významně rozšířila parkovací možnosti v centru města, řekl ČTK starosta města Ladislav Med (ODS). Pro veřejnost se parkoviště otevře ve středu, parkování bude zdarma.
"Tato investice se plánovala hodně dlouho a hodně dlouho vznikala. Trvala v podstatě devět let od první myšlenky vybudovat tady parkoviště až po vlastní realizaci," řekl Med. Přípravu stavby podle něj komplikovala jednání s vlastníky pozemků, se správcem silnic i s Povodím Vltavy, protože parkoviště je v záplavové zóně.
Náklady město částečně zaplatilo z dotací. V budoucnu chce parkoviště propojit s mostem přes řeku v ulici U Splavu. Zjednodušilo by to vyjíždění aut, která se nyní z parkoviště dostanou jen jednosměrnou ulicí.
Parkoviště je na pravém břehu Bělé mezi parkovištěm u kamenného mostu a obchodem Billa. Součástí projektu bylo propojení nového a původního parkoviště, které bylo určené pro 39 aut včetně čtyř míst pro lidi se zdravotním postižením.
Součástí zakázky, kterou dělala společnost Čeněk, byly nové chodníky, autobusové nástupiště, veřejné osvětlení, uzamykatelné boxy na jízdní kola, ve kterých je možné nabíjet i elektrokola, a bezobslužné toalety. Připravená je také instalace pro dobíjecí stanice pro auta, město je ale podle Meda provozovat nechce, hledá proto soukromého provozovatele. Povrch parkoviště umožňuje vsakování dešťové vody, vysazená je nová zeleň včetně stromů podél Průběžné ulice.
Pěší mohou pro cestu do centra města využít kromě chodníků i přechod přes koryto řeky Bělé, do kterého nechala radnice umístit vyšší nášlapné kameny. Inspirovala se podobnou úpravou v Příbrami, řekl místostarosta města Zdeněk Jaroš (TOP 09). "Doufám, že to bude lidem sloužit, že se nikdo nezraní a že kolem kamenů užijí radovánek ve vodě i děti," dodal Jaroš.