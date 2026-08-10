Pelhřimov se dočká obchvatu za 1,2 miliardy. První úsek se otevře v roce 2027

Tomáš Blažek
  8:32aktualizováno  10:23
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Po zprovoznění obchvatu by provoz mohl poklesnout i v Pražské ulici vyvádějící...

Po zprovoznění obchvatu by provoz mohl poklesnout i v Pražské ulici vyvádějící dopravu z města směrem na Tábor a Vlašim. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Takto podle infoletáku ŘSD vypadá plánovaný západní obchvat Pelhřimova. Nahoře...
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka...
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka...
O deset tisíc vozidel denně uleví obchvat Pelhřimovu. Jedna z klíčových...
8 fotografií
Od září by měly začít první skrývky zeminy a další zemní práce na očekávané stavbě obchvatu Pelhřimova. „Dodavatelské firmě nicméně budeme předávat staveniště v listopadu či prosinci,“ řekl Aleš Kratina, šéf vysočinského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Dodal, že v trase budoucího obchvatu už byly provedeny základní vytyčovací a zaměřovací práce. „Pracuje se tam nyní a bude pracovat na přeložkách vedení elektřiny a plynovodu,“ podotkl Kratina.

ŘSD již uzavřelo smlouvu se zhotovitelem obchvatu. Nyní se dokončuje majetkoprávní vypořádání a příprava staveniště. Během podzimu začne i kácení dřevin a archeologický průzkum.

Obchvat po dokončení uvolní městu ruce k dalším dopravním úpravám na stávajícím průtahu, které do té doby nechá radnice projekčně připravit. „Rádi bychom udělali okružní křižovatku Billy, aby se tam mohlo přijíždět i z protisměru, což dosud nejde. Za Billou chceme propojit komunikaci k bývalému Eonu a na Příkopy. Nádražní ulice u Rynárecké brány je jednosměrná, a tak se do centra vjíždí. Po zklidnění průtahu se tam možná udělá i cyklopruh,“ řekl starosta Ladislav Med.

Změna přednosti v křižovatce

Předmětem diskusí je změna v hlavní pětiramenné okružní křižovatce budoucího obchvatu, kde se budou potkávat směry od Humpolce, Vlašimi, Tábora (s odbočkou na Starý Pelhřimov), Jindřichova Hradce a Pelhřimova.

Takto podle infoletáku ŘSD vypadá plánovaný západní obchvat Pelhřimova. Nahoře je šedou znázorněn i budoucí obchvat místo části Starý Pelhřimov.
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka silnic 19 a 112 na Vlašim mezi městem a místní částí Starý Pelhřimov. Nahradí ji velký kruhový objezd.
Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka silnic 19 a 112 na Vlašim mezi městem a místní částí Starý Pelhřimov. Nahradí ji velký kruhový objezd.
O deset tisíc vozidel denně uleví obchvat Pelhřimovu. Jedna z klíčových dopravních staveb regionu roku 2026 je podmíněna schválením státního rozpočtu.
8 fotografií

Zatímco nyní je preferovaný směr od Humpolce na Tábor, v novém řešení dopravního uzlu přednost dostane trasa mezinárodní silnice E551, čili od Humpolce rovně skrz okružní křižovatku přímo na Jindřichův Hradec. „Stavba obchvatu nyní odpovídá tomu, jak to bylo historicky naprojektováno, kdy je z hlediska koncepce dálkových tras mezinárodní silnice nadřazená,“ řekl Kratina.

Do výběrového řízení na stavbu došlo pět nabídek s nejnižší cenou 1,22 miliardy korun bez daně. Zhotovitelem stavby obchvatu bude Společnost Pelhřimov, obchvat – Swietelsky – M – Silnice.

Hledání munice

Oproti původním starším plánům bude součástí stavby západní části obchvatu po silnici I/34 (od Humpolce přes Pelhřimov na Jindřichův Hradec) také budování obchvatu pelhřimovské části Starý Pelhřimov na silnici I/19 z Pelhřimova na Tábor.

V trase obchvatu Pelhřimova se může skrývat nebezpečí ještě z období války

Silničáři mimořádně musí pro celou stavbu objednat i pyrotechnický průzkum, protože v dotčené pelhřimovské lokalitě v okolí pražské výpadovky by se mohla v zemi nacházet stará nevybuchlá munice.

Obchvat tvoří dvě navazující stavby – západní obchvat Pelhřimova a severní obchvat Starého Pelhřimova. Západní obchvat měří necelých pět kilometrů, celková délka stavby bude přibližně 6,5 kilometru. Součástí projektu jsou mimoúrovňové křižovatky Pelhřimov jih a Pelhřimov sever.

Řidiči se projedou za dva roky

Po dokončení bude tranzitní doprava odvedena mimo zastavěné území Pelhřimova i místní části Starý Pelhřimov. Stavební práce budou trvat do konce roku 2028, kdy by mělo být celé dílo zprovozněno. Doba realizace stavby je 27 měsíců.

Plánovaný obchvat Pelhřimova? Město s napětím čeká na státní rozpočet

„To je více než dvě stavební sezony, ale je předpoklad, že by se na konci roku 2027 aspoň po části stavby už dalo jezdit,“ řekl Kratina.

Stavba obchvatu Pelhřimova se chystá už dvě desetiletí. Nově byl do investice přidán i obchvat zmíněného Starého Pelhřimova, jinak ale zůstal záměr podle starosty města prakticky nezměněn. „Za tu dobu dvaceti let došlo jistě k určitému posunu mínění, takže by nějaké úpravy asi byly vhodné. Jenže by to bylo tak složité na přeprojektování, že se dělá původní, dvacet let stará verze,“ hodnotí Med.

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