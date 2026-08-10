Dodal, že v trase budoucího obchvatu už byly provedeny základní vytyčovací a zaměřovací práce. „Pracuje se tam nyní a bude pracovat na přeložkách vedení elektřiny a plynovodu,“ podotkl Kratina.
ŘSD již uzavřelo smlouvu se zhotovitelem obchvatu. Nyní se dokončuje majetkoprávní vypořádání a příprava staveniště. Během podzimu začne i kácení dřevin a archeologický průzkum.
Obchvat po dokončení uvolní městu ruce k dalším dopravním úpravám na stávajícím průtahu, které do té doby nechá radnice projekčně připravit. „Rádi bychom udělali okružní křižovatku Billy, aby se tam mohlo přijíždět i z protisměru, což dosud nejde. Za Billou chceme propojit komunikaci k bývalému Eonu a na Příkopy. Nádražní ulice u Rynárecké brány je jednosměrná, a tak se do centra vjíždí. Po zklidnění průtahu se tam možná udělá i cyklopruh,“ řekl starosta Ladislav Med.
Změna přednosti v křižovatce
Předmětem diskusí je změna v hlavní pětiramenné okružní křižovatce budoucího obchvatu, kde se budou potkávat směry od Humpolce, Vlašimi, Tábora (s odbočkou na Starý Pelhřimov), Jindřichova Hradce a Pelhřimova.
Zatímco nyní je preferovaný směr od Humpolce na Tábor, v novém řešení dopravního uzlu přednost dostane trasa mezinárodní silnice E551, čili od Humpolce rovně skrz okružní křižovatku přímo na Jindřichův Hradec. „Stavba obchvatu nyní odpovídá tomu, jak to bylo historicky naprojektováno, kdy je z hlediska koncepce dálkových tras mezinárodní silnice nadřazená,“ řekl Kratina.
Do výběrového řízení na stavbu došlo pět nabídek s nejnižší cenou 1,22 miliardy korun bez daně. Zhotovitelem stavby obchvatu bude Společnost Pelhřimov, obchvat – Swietelsky – M – Silnice.
Hledání munice
Oproti původním starším plánům bude součástí stavby západní části obchvatu po silnici I/34 (od Humpolce přes Pelhřimov na Jindřichův Hradec) také budování obchvatu pelhřimovské části Starý Pelhřimov na silnici I/19 z Pelhřimova na Tábor.
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V trase obchvatu Pelhřimova se může skrývat nebezpečí ještě z období války
Silničáři mimořádně musí pro celou stavbu objednat i pyrotechnický průzkum, protože v dotčené pelhřimovské lokalitě v okolí pražské výpadovky by se mohla v zemi nacházet stará nevybuchlá munice.
Obchvat tvoří dvě navazující stavby – západní obchvat Pelhřimova a severní obchvat Starého Pelhřimova. Západní obchvat měří necelých pět kilometrů, celková délka stavby bude přibližně 6,5 kilometru. Součástí projektu jsou mimoúrovňové křižovatky Pelhřimov jih a Pelhřimov sever.
Řidiči se projedou za dva roky
Po dokončení bude tranzitní doprava odvedena mimo zastavěné území Pelhřimova i místní části Starý Pelhřimov. Stavební práce budou trvat do konce roku 2028, kdy by mělo být celé dílo zprovozněno. Doba realizace stavby je 27 měsíců.
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„To je více než dvě stavební sezony, ale je předpoklad, že by se na konci roku 2027 aspoň po části stavby už dalo jezdit,“ řekl Kratina.
Stavba obchvatu Pelhřimova se chystá už dvě desetiletí. Nově byl do investice přidán i obchvat zmíněného Starého Pelhřimova, jinak ale zůstal záměr podle starosty města prakticky nezměněn. „Za tu dobu dvaceti let došlo jistě k určitému posunu mínění, takže by nějaké úpravy asi byly vhodné. Jenže by to bylo tak složité na přeprojektování, že se dělá původní, dvacet let stará verze,“ hodnotí Med.