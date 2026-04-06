Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet, ve kterém lidé rozhodují o využití části veřejných peněz. Město potřebuje čas na dokončení drobných zlepšení navržených veřejností v předchozích letech, řekl ČTK místostarosta Karel Kratochvíl (KDU-ČSL). Participativní rozpočet město vyhlásilo poprvé v roce 2023. Loni do něj radnice vyčlenila 750.000 korun.
"Ty projekty jsou pro nás velmi důležité, protože opravdu pomáhají rozvíjet komunitní život ve městě a zlepšovat veřejný prostor, ale v momentě, kdy je jako realizátor nestíháme realizovat, tak je to hrozná škoda. A neradi bychom měli ještě větší zpoždění," řekl Kratochvíl.
Radnice podle něj počítá s tím, že dá lidem možnost navrhovat úpravy ve městě zase příští rok. Objem participativního rozpočtu by mohl být i vyšší než 750.000 korun, rozhodovat ale bude vedení města vzešlé z podzimních komunálních voleb.
Loni si lidé vybrali, že chtějí novou parkurovou sestavu na hřišti v sídlišti Pražská s odhadovanými náklady 500.000 korun a mlžící sprchy na Masarykově náměstí, které vyjdou přibližně na 180.000 korun. "Parkurová sestava se letos realizovat bude, protože máme v plánu ještě na tom hřišti dělat další změny. Mlžící sprchy se pravděpodobně budou realizovat až příští rok, protože náměstí zažije ještě větší zásahy. Budeme tam posilovat elektrické vedení, dělat nové rozvaděče. S tím se svezly i sprchy," dodal Kratochvíl. Doplnit chybí i herní prvky na cyklostezce na Pavlov, pro které lidé hlasovali v roce 2024.
Participativní rozpočty má na Vysočině asi desítka měst včetně Třebíče, Humpolce nebo Moravských Budějovic, které teď posuzují předložené návrhy. V participativním rozpočtu mají 500.000 korun, o návrzích nechají veřejnost hlasovat v červnu.