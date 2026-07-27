Pelhřimov má novou část hřbitova asi za 47 milionů korun

Pelhřimov otevřel na místním hřbitově nové kolumbárium s 1125 schránkami a prostorné pietní místo podle návrhu Atelieru Tišnovka. Náklady byly asi 47 milionů korun, řekl starosta města Ladislav Med (ODS). Úpravy hřbitova, který je v provozu 120 let, podle něj budou pokračovat rozšířením parkoviště, hřbitovního prostranství a hřbitovní zdi. V plánu je i vybudování poutní cesty od hřbitova na vrch Křemešník.
Návrh poutní cesty je také dílem Atelieru Tišnovka. Bude mít devět zastavení. Předpokládané náklady jsou 2,3 milionu korun. Město na ni žádá dotaci. Vybudovaná by mohla být příští rok, radnice teď hledá dodavatele.
Areál kolumbária má obdélníkový tvar orientovaný na východ. Harmonickému prostoru dominuje kašna jako symbol křtitelnice a meandry takzvané řeky života tvořené skládanými tmavými kameny. Zakončuje je vysoký kříž. Klid mají vyvolávat vysazené stromy, květiny a keře nebo sloupoví napojené na zastřešení bloků kolumbária, které pokryjí popínavé rostliny. Podle architekta Petra Todorova tím vznikne pro pozůstalé intimní zákoutí.
O rozšíření hřbitova začala pelhřimovská radnice uvažovat v roce 2020. O dva roky později začaly projekční práce a stavět se začalo loni na jaře. Město nechtělo využít nabídek prefabrikovaných kolumbárií k ukládání uren, řekl místostarosta města Zdeněk Jaroš (TOP 09). Dodal, že spoluprací s architekty vznikl mimořádný prostor s vysokou estetickou hodnotou, Díky rozšíření bude na hřbitovním kolumbáriu místo pro více než 3500 uren.