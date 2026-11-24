Pelhřimov připravuje veřejnou zakázku na stavbu a opravy cest a inženýrských sítí u sportovního areálu. Předpokládané náklady jsou téměř 157 milionů korun. O vypsání zakázky, která je podmínkou pro přestavbu zimního stadionu, budou na začátku prosince rozhodovat městští zastupitelé.
Sportovní areál potřebuje nové inženýrské sítě i proto, že s jejich novým umístěním počítá projekt rekonstrukce stadionu a přilehlého hotelu. Podle místostarosty Zdeňka Jaroše (Společně pro Pelhřimov) jsou sítě často přímo pod stavbou a jejich oprava tak už není možná. V plánu je začít na nich pracovat na jaře příštího roku. Dokončené mají být za rok a půl.
Na přestavbu zimního stadionu a Sporthotelu, která začne příští rok v březnu, už radnice dodavatele vybrala. Zakázku za zhruba 397 milionů korun získala společnost PKS Stavby. Rekonstrukce má skončit na podzim 2028.
Pelhřimovský stadion byl postavený v 70. letech minulého století. Nyní ho čeká celková přestavba včetně výměny technologií. Sporthotel, který k zimnímu stadionu přiléhá, sloužil původně hlavně sportovcům, později fungoval jako ubytovna zahraničních dělníků. Jeho kapacita je 60 lůžek. Po přestavbě má fungovat jako komerční hotel.