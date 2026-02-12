Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Autor: ČTK
  18:52aktualizováno  18:52
Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize v nemocnici dříve vedla k rezignaci vedení a hrozbě omezení operativy. Stabilizaci má zajistit nový krizový management a řešení personálních otázek.
Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov | foto: Nemocnice Pelhřimov

Ve středu rezignoval ředitel Nemocnice Pelhřimov Radim Hošek (vpravo) a odchod...
Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...
Radim Hošek vedl Nemocnici Pelhřimov od poloviny roku 2024. Nyní podal demisi,...
Budova, kde se strava pro pacienty nemocnice připravuje, se nachází v areálu...
20 fotografií

„Zbývající dva lékaři ještě své rozhodnutí zváží do konce února,“ dodali lékaři. Jmenování nového ředitele, kterým se 23. února stane bývalý ředitel nemocnice a současný starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, označili za optimální volbu a příslib pozitivního vývoje při řešení situace.

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Kozár bude v nemocnici pracovat na poloviční úvazek. Jmenovaný byl na dobu určitou do 31. října. „Zbyla mi ještě dovolená z předchozího roku, takže si budu vybírat i tu. Samozřejmě pro město Jindřichův Hradec budu nadále pracovat v maximálně možném rozsahu. Jsem připraven volný čas, který mi ještě zbyl, obětovat,“ řekl ve čtvrtek Kozár (ANO).

Podle Kukly se lékaři odhodlali k výpovědím i proto, že se podle nich v nemocnici dlouhodobě personální otázka aktivně neřešila. V lednu nemocnice informovala, že kvůli odchodu chirurgů bude muset od března omezit neakutní operace. Požadovali také zlepšení konkurenceschopnosti nemocnice na trhu práce lékařů a kritizovali manažerské vedení nemocnice.

Z pelhřimovské nemocnice odcházím dobrovolně, Vlček jen žvaní, říká Běhounek

Pelhřimovská nemocnice je jednou z pěti zřizovaných Krajem Vysočina. Má přibližně 700 zaměstnanců, 112 z nich jsou lékaři. Ročně se starají asi o 11 600 hospitalizovaných. Krajské nemocnice jsou na Vysočině také v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Novém Městě na Moravě na Žďársku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V pozoru televize i notebook. Pro českého fanouška nastane v pátek na olympiádě dilema

Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...

Česká televize protestovala, ale nebylo jí to nic platné. V pátek v podvečer budou mít čeští fanoušci velký problém: co sledovat dřív? V akci budou najednou oba hokejové týmy a Metoděj Jílek se...

12. února 2026  19:49

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12,  aktualizováno  19:29

Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začal i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas s Kanadou však šťastný...

12. února 2026  19:21

Do soutěže architektů na nové náměstí dostal Hradec Králové 49 návrhů

ilustrační snímek

Do architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové přišlo městu 49 návrhů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla...

12. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Karlovarský kraj zahájil kampaň, kterou chce podpořit zdravotní prevenci

KarlovarskĂ˝ kraj zahĂˇjil kampaĹ, kterou chce podpoĹ™it zdravotnĂ­ prevenci

Karlovarský kraj spustil kampaň zaměřenou na prevenci zdraví. Má zvýšit povědomí o možnostech a významu preventivních prohlídek a motivovat lidi k péči o...

12. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Soud H. Králové s firmou Prima o přestavbu školy je u konce, město platit nemusí

ilustrační snímek

Několikaletý soudní spor Hradce Králové se stavební firmou Prima kvůli přestavbě Základní umělecké školy Střezina je u konce. Město firmě nemusí platit 13,5...

12. února 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Jihomoravský kraj a univerzity představily firmám své investiční plány

ilustrační snímek

Zástupci Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně dnes budoucím dodavatelům představili své investiční plány. Cílem...

12. února 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Muzeum Kroměřížska vystavuje výtvarná díla členů Umělecké besedy

Muzeum KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľska vystavuje vĂ˝tvarnĂˇ dĂ­la ÄŤlenĹŻ UmÄ›leckĂ© besedy

Muzeum Kroměřížska vystavuje ode dneška současná výtvarná díla členů Umělecké besedy. Spolek od roku 1863 sdružuje výtvarníky, hudebníky a literáty. První...

12. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Ve středočeských městech působí řada organizací pro mládež, chybějí psychologové

ilustrační snímek

Ve středočeských městech je řada organizací, které podporují mládež a působí jako prevence negativních společenských jevů včetně kriminality. Často je...

12. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

12. února 2026  18:37

Láska, data a papriková omáčka. Jak vypadá český Valentýn v roce 2026?

Tak třeba takto může vypadat valentýnská romantika. Ilustrační obrázek byl...

Svátek lásky, nebo ne? Jak v Česku doopravdy probíhají přípravy na Valentýna? Únorová data z vyhledávání Google naservírovala přehled toho, po čem Češi na svátek zamilovaných skutečně touží. S...

12. února 2026  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.