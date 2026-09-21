Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů korun. Jeho přízemí má mít komerční využití, v patře budou místní spolky. Naopak Charita Pelhřimov jej využívat nebude, řekl ČTK místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš (TOP 09).
Architektonicko-urbanistická studie řešila objekt stavěný v letech 1989 a 1990 v Solní ulici v těsném sousedství historického centra města. Podle předsedy odborné poroty soutěže Radka Kolaříka reprezentuje bývalý obchodní dům budovy, které zatím v českých městech nejsou doceněné. "Jsou nedílnou součástí života měst, a pokud je odstraňujeme, znamená to, že začínáme znovu od začátku hledat identitu toho místa. Ztrácíme stabilitu určité části města. A to si myslím, že je příliš velká cena za tento krok," řekl Kolařík.
Podle městského architekta Pelhřimova Petra Uhlíře si radnice nechala posoudit několik variant, jak s objektem a jeho okolím naložit. Demolici a stavbu nové budovy od základů ale nevybrala. Původní skeletová konstrukce domu je dost variabilní na to, aby byly požadované úpravy možné.
Vítězem soutěže se stal OTA atelier, se kterým nyní radnice jedná o smlouvě na dopracování studie a další projektovou dokumentaci.
Bývalý obchodní dům v Solní ulici, který stojí 200 metrů od Masarykova náměstí, koupil Pelhřimov v roce 2023 za 48 milionů korun. Zázemí by v něm mohly mít příspěvkové organizace i místní spolky. Zatím částečně slouží ke komerčním účelům a přízemí chce město pronajímat i v budoucnu. Zájem podle Jaroše projevilo i několik bank. Prostor v poschodí bude připravovaný pro komunitní život, spolky, základní uměleckou školu nebo dům dětí a mládeže. Charita si pro své služby zakoupila dům v Křemešnické ulici. "Je tam naplánovaná lehká rekonstrukce, na kterou přispěje město," dodal Jaroš.