Pelhřimov povede koalice ODS, lidovců a Společně pro Pelhřimov

Radnici v Pelhřimově povede koalice ODS, KDU-ČSL a uskupení Společně pro Pelhřimov. Bude mít 14 z 21 zastupitelů, řekl ČTK k výsledku povolebního jednání ve městě starosta Ladislav Med (ODS). V čele radnice Med zůstane, i když se stal letos senátorem. V sedmičlenné městské radě se zvýší o jednoho na tři počet místostarostů, kteří budou působit jako uvolnění, tedy v plně hrazených funkcích.
"Místostarostů máme o jednoho víc. Vzhledem k tomu, že mně se bude výrazně krátit odměna za starostování, tak je finanční prostor na dalšího uvolněného místostarostu. Potřebujeme tým posílit," řekl Med. Starostovi, který je zvolený poslancem či senátorem, se odměna krátí na 40 procent.
Prvním místostarostou Pelhřimova bude Karel Kratochvíl z KDU-ČSL. Lidovci v komunálních volbách ve městě výrazně posílili. Hlasovalo pro ně přes 20 procent voličů, před čtyřmi lety byl jejich zisk 13,7 procenta. Za Společně pro Pelhřimov se místostarostou stane Zdeněk Jaroš. Kratochvíl i Jaroš byli místostarosty i uplynulé čtyři roky. Teď k nim přibude Filip Hron z ODS, který bude mít na starost legislativu a investice. Občanští demokraté a lidovci budou mít v radě tři zástupce, Společně pro Pelhřimov jen Jaroše.
Uplynulé čtyři roky se na vedení města také podíleli občanští demokraté, lidovci a TOP 09, kteří pro letošní volby vytvořili uskupení Společně pro Pelhřimov. Hnutí ANO, které v roce 2022 volby vyhrálo, skončilo stejně jako letos v opozici. V letošních volbách bylo druhé a získalo pět mandátů. Stejný počet zastupitelů má i KDU-ČSL. Vítězná ODS má šest zastupitelů a Společně pro Pelhřimov tři. V zastupitelstvu ještě usednou dva zástupci uskupení My Pelhřimáci. Ustavující zastupitelstvo se podle Meda sejde 5. listopadu.