Na dítě spadla poškozená kuličkodráha a zranila ho, atrakci hned odstranili

„Tento hrací prvek byl ihned odstraněn a v současné době probíhá šetření, které má objasnit, jakým způsobem k jeho poškození došlo,“ informovala v pondělním oficiálním vyjádření na webu města Andrea Unterfrancová, mluvčí pelhřimovské radnice.

Zranění dítěte bylo lehké, takže nebyli ani přivoláni záchranáři. V současné době případ podle krajské policejní mluvčí Michaely Lébrové neevidují ani policisté. Dítě je dle informací města v domácí péči.

„Je nám velmi líto, že k této události a ke zranění došlo. Situaci pečlivě prověřujeme,“ okomentoval pelhřimovský místostarosta Karel Kratochvíl s tím, že město je od počátku v kontaktu s rodinou zraněného dítěte a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit.

V úterý odpoledne místostarostové Kratochvíl a Zdeněk Jaroš zajdou rodinu navštívit. „Chceme se k celé události postavit čelem, včetně nabídky pomoci. Také proto jsme o ní ostatně ihned informovali na webu města,“ zdůraznil Jaroš.

Vedení Pelhřimova chce také zjistit podrobnosti nedělního dění u Stráže. Mnoho informací k okolnostem pádu atrakce totiž zatím nemá.

Ostatní atrakce jsou v pořádku, ukázala kontrola

Kontrole byly podrobeny i zbývající dřevěné prvky, které by ale měly být v pořádku a zůstávají tedy na místě. Město bude nyní prostřednictvím odborníků kromě jiného zjišťovat, zda byl pád Žabího cirkusu na dítě způsobený skutečně předešlým poničením atrakce, nebo neštěstí zapříčinila nějaká jiná její vada.

Robustních interaktivních doplňků, vyrobených převážně ze dřeva, je kolem rybníka Stráž od loňského roku hned několik. Radnice je nechala udělat a nainstalovat coby součást takzvaného participativního rozpočtu 2023. Právě kuličkodráha byla totiž jedním z celkem čtyř vítězných nápadů, které navrhli jako vylepšení města sami obyvatelé Pelhřimova.

Kuličkodráha obsahuje pět originálních hracích prvků. „Jejich hlavním tématem je dřevěná kulička, kterou si návštěvníci mohou za padesát korun zakoupit v turistickém informačním centru nebo v občerstvení u Stráže. S kuličkou pak mohou zdolat Hadí dráhu, Žabí cirkus, proplést se Mraveništěm, vyzkoušet Rybkolov nebo zkoumat dráhu kuličky v Okapce,“ přiblížila vloni v létě tehdejší novinku Andrea Unterfrancová.

Sada barevných atrakcí má ale za cíl nejen zpestřit procházku kolem rybníka, ale také prověřit motorické dovednosti návštěvníků. „Projekt vyšel na 250 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí radnice.

Ovšem již krátce poté, co byly nové zábavní prvky do okolí Stráže umístěny, se musela tato novinka potýkat s vandalismem. Někteří lidé místo kuličky strkali do drah například kameny nebo klacky, a atrakce tak ničili.