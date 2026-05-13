Pelhřimov koupí za více než 77 milionů korun bytový dům v oblasti Zelený vrch. Město tak získá 15 bytů s garážovým stáním. Dům developer postaví do konce příštího roku. Městští zastupitelé dnes schválili smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která město zaváže zaplatit zatím desetinu ceny.
Další část kupní ceny Pelhřimov zaplatí po zapsání bytů do katastru nemovitostí a jejich kolaudaci. "A posledních deset procent po odstranění vad a nedodělků. Celková investice by byla 77.067.000 (korun) včetně DPH," řekl starosta města Ladislav Med (ODS).
Město podle radnice potřebuje rozšířit svůj bytový fond a upravit podmínky přidělování bytů tak, aby zohlednily, že jde o novostavby. Zároveň by mělo být městské bydlení dostupnější pro mladé rodiny. "Je potřeba myslet na mladé rodiny, mladé lidi, aby nám tady zůstávali, protože mladí z Pelhřimova utíkají," řekl zastupitelům místostarosta města Zdeněk Jaroš (TOP 09).
Podle místostarosty Karla Kratochvíla (KDU-ČSL) je stárnutí Pelhřimova patrné na ročním počtu narozených dětí. Před pěti lety jich bylo asi 150, loni přes 80. "Když budeme schopni nabídnout mladým rodinám možnost bydlet relativně levně oproti běžnému nájemnému, které není tažené tím, že to má někdo jako investiční byt, bude to jedině plus," dodal Kratochvíl.
V Pelhřimově s přibližně 16.000 obyvateli je 564 městských bytů. Loni v prosinci zastupitelé rozhodli, že město koupí bytový dům na západním okraji za Lipickou ulicí. Dům se 14 byty bude součástí bytového komplexu soukromého developera, dokončený bude také v roce 2027. Podle smlouvy za něj město zaplatí přes 63 milionů korun.