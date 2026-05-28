Pelhřimov se připravuje na sochařský festival Umění nás spojuje

Ulice v Pelhřimově a dvou okolních obcích budou několik měsíců zdobit sochy devíti umělců. Stezka mezi nimi má být novou letní turistickou atrakcí. Hlavní organizátor, kterým je Místní akční skupina Šipka, dnes dokončil jejich instalaci. Sochařský festival nazvaný Umění nás spojuje začne za účasti umělců v pátek v 17:00 na pelhřimovském Masarykově náměstí, řekl ČTK za organizátora Jakub Černý.
Do Pelhřimova, Horní Cerekve a Svépravic zapůjčili sochaři 14 svých děl. Prohlížet si je budou lidé moct nejméně do konce září. Některé z nich budou i osvětlené, a tak atraktivní i v noci.
Svá díla zapůjčil Čestmír Suška, jehož Háčkovaná čočka zdobí Masarykovo náměstí. K vidění je i tvorba Josefíny Duškové, Jakuba Flejšara, Lucie Vobr, Jana Dostála, Markéty Váradiové, Tomáše Zeleného, Lukáše Raise a Michala Trpáka, který zapůjčil i své betonové nebo laminátové Mazlíky, sochy inspirované světem mikroorganismů.
"Dva budou v parku, jeden bude ve Svépravicích a jeden na střeše kina. Před školu (ŽS Krásovy domky) jsem umístil dvě sochy Koulíků, což jsou taky takové hravé sochy. Někdy mám pocit, že umění je příliš vážné. Tady jsou to naopak veselé odlehčené hravé sochy," řekl ČTK Trpák. Koulíky inspirované kresbami jeho syna vytvořil z oceli a skal.
Náklady na projekt jsou téměř dva miliony korun, hlavně kvůli ceně přepravy a instalace rozměrných uměleckých děl. Některá váží i přes 3,5 tuny. Sochy autoři půjčili zdarma. Peníze získali organizátoři z projektu Spolupráce Státního zemědělského intervenčního fondu, který podporuje kulturní akce.
Dnes sochy těžká technika rozvážela ze skladu pelhřimovských technických služeb, do Pelhřimova ale putovaly přes celou republiku, některé i z Varnsdorfu. Jedna ze zapůjčených soch podle Černého přepravu nevydržela, narychlo proto bylo nutné instalovat do Svépravic sochu náhradní.
Inspirací pro organizátory je českobudějovický festival Umění ve městě, se kterým spolupracují i na instalaci soch na Pelhřimovsku. Při doprovodném programu bude možné navštívit několik komentovaných procházek nebo besedu s vystavujícími umělci.