Pelhřimov začne opravovat téměř za 36 milionů Kč Požárnickou ulici

Pelhřimov zahájí 11. června opravu Požárnické ulice. Změní se kvůli tomu i autobusové linky. Radnice o tom informovala na svém webu. Práce vyjdou téměř na 36 milionů korun (s DPH) a skončit mají letos v listopadu.
Ulici čeká podle místostarosty města Karla Kratochvíla (KDU-ČSL) kompletní oprava inženýrských sítí, silnic a chodníků. V ulici s vjezdy k bytovým domům a několika stovkám garáží se bude měnit také veřejné osvětlení a upravovat zeleň.
V pracích, které bude dělat společnost VHST s.r.o. je zahrnutá i úprava křižovatky s ulicí Pod Floriánem.
Jako první se uzavře křižovatka ulic Cholossiova, Požárnická a Rosolova. Pracovat se v Požárnické ulici bude i u budovy hasičů. Práce na tomto úseku jsou naplánované do poloviny září. V tu dobu budou linky městské hromadné dopravy vedené ze zastávky Pelhřimov Stráž přes zastávku Pod Floriánem a dále po trase Požárnická, Družstevní, Ke Stráži. Zastávku Požární zbrojnice obsluhovat nebudou.
Až bude stavební firma v polovině září pracovat jen v Požárnické ulici, budou autobusy jezdit Vlásenickou, Cholossiovou a Rosolovou ulicí a zastávky Požární zbrojnice a Pod Floriánem I se přesunou do Cholossiovy ulice u křižovatky s Požárnickou.
Celkový letošní rozpočet Pelhřimova se zhruba 16.000 obyvateli je přes 1,39 miliardy korun. Na investice má vyčleněných 528 milionů korun.