Pelhřimov založí energetické společenství, hlavně kvůli slunečním elektrárnám

Pelhřimovští zastupitelé dnes schválili založení Energetického společenství Pelhřimov, hlavně kvůli slunečním elektrárnám. Město z nich chce pokrýt asi šestinu své spotřeby, řekl místostarosta Karel Kratochvíl (KDU-ČSL). Pro založení společenství, které umožní sdílet energii mezi odběrnými místy města, hlasovalo 17 z 20 zastupitelů. Odběrných míst má město 273.
Dvě fotovoltaické elektrárny na budově městského úřadu a domova důchodců budou v provozu na přelomu roku. Elektrárny jsou i na dvou základních školách zřizovaných městem. Vůbec nejvýkonnější městská fotovoltaická elektrárna bude po dokončení opravy zimního stadionu na něm, bude mít výkon přes 430 kWp (kilowatt peak).
Roční spotřeba elektřiny v městských budovách a budovách jeho obchodních a příspěvkových organizací je podle Kratochvíla přes pět gigawatthodin. Nejnáročnější na spotřebu energií jsou školy, sportoviště nebo čistírna odpadních vod. Roční náklady na všechny energie města jsou přes 60 milionů korun. Samotná elektřina byla loni za 26,5 milionu korun, řekl už dřív ČTK Kratochvíl.
Energetické společenství Pelhřimov bude spolkem, což vyhovuje požadavkům energetického zákona, podle kterého hlavním účelem společenství nesmí být zisk, ale poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních přínosů členům. Zvolená forma podle Kratochvíla zajistí relativně jednoduchou administrativu a flexibilitu při přistupování nových členů. Přijímat do spolku soukromé subjekty nebo občany zatím radnice neplánuje.