Pelhřimov už chystá moderní koupaliště za miliony. Žďár zůstává bez čisté vody

Jana Nedělková
  10:52aktualizováno  10:52
Koupání se zajištěnou čistotou vody, řadou atrakcí a veškerým návštěvnickým zázemím si zřejmě již v příští letní sezoně užijí lidé v Pelhřimově. Město plánuje rozšířit stávající bazén o moderní koupaliště za zhruba 70 milionů korun. O vybudování venkovního areálu uvažují také ve Žďáře nad Sázavou.

„Je to něco, co v Pelhřimově dlouhodobě chybí a už léta se o tom mluví. Nyní jsme ve fázi, kdy je realizace venkovního bazénu snad na dohled,“ vyjádřil se pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).

Projekt má radnice připravený, pouze do něj bylo třeba zapracovat připomínky a doplnění, které vedení města k původní verzi od projekční kanceláře mělo. „Jsou to takové drobnosti, ale myslím si, že na výsledku je to znát,“ podotkl Jaroš s tím, že přibyly například některé vodní atrakce pro děti.

Bazén z nerezu, plavecká dráha, tobogan...

Venkovní areál, který vyroste v sousedství současné kryté plavecké haly, nabídne vyžití jak pro plavce, tak pro návštěvníky, kteří se přijdou „jenom“ rekreovat. Nový bazén z nerezu bude disponovat klasickou pětadvacetimetrovou plaveckou dráhou, chybět ale nebude ani dětská zóna s menším bazénkem a klouzačkou, dále pak třeba otevřený tobogan a široká skluzavka.

„Lidé tam najdou i vířivku, bublinkové lavice nebo kruhovou divokou řeku,“ vyjmenoval další lákadla ze zábavní sekce Jaroš.

Takto má vypadat venkovní areál s bazénem v Pelhřimově. Do podoby z vizualizací však byly později ještě zapracovány připomínky vedení města.
Příchozí budou mít k dispozici rovněž dostatek travnatých ploch pro odpočinek i hry, počítá se také s venkovním kioskem.

„Terén bude přirozeně členěn do celkem tří úrovní – pro koupání, občerstvení a pro slunění,“ přiblížila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová. Doplnila, že zázemí pro návštěvníky bude umístěno v přízemí stávající budovy; technologická část pak pod ochozem bazénu na východní straně areálu.

Pelhřimov ukázal možnou rekonstrukci bazénu, i s venkovním koupalištěm

„Proměnou projde celý vstup do sportovní haly a k bazénu, sjednotíme turnikety a recepci a vybudujeme také výtah pro vozíčkáře a maminky s dětmi, protože s bazénem se teď vlastně ocitneme o patro níž a potřebujeme, aby se tam lidé pohodlně dostali,“ nastínil místostarosta. Ohřev bazénů zajistí tepelná čerpadla, která budou sloužit pro velký i dětský bazén.

Do letošního léta chtějí Pelhřimovští vyřešit všechny administrativní náležitosti, včetně stavebního povolení. „Přes léto bychom pak rádi vysoutěžili zhotovitele a na podzim už kopli do země,“ uvedl Jaroš.

Jedná se však podle něj o ideální scénář bez komplikací, aby bylo možné nový areál otevírat v létě 2027, jak radnice v minulosti avizovala.

Pelhřimov zastavil přípravu rekonstrukce bazénu, děsí ho náklady i energie

„Uvědomujeme si, že to asi bude trochu boj. Dnes se stavební firmy na vše mnohem více dotazují, možná je to dané i úrovní projektů, ale přípravy staveb jsou teď poměrně náročné a někdy se projekty vlečou. A ne vždy má město šanci to ovlivnit,“ zhodnotil Jaroš.

V letošní letní sezoně budou moci lidé nadále využívat rybník Stráž na okraji Pelhřimova. Ten prošel v posledních letech řadou úprav. Nechybí u něj pláž, pobytové molo, občerstvení, hrací prvky. Další vylepšení mají dle města ještě následovat – na podzim přibude třeba dětské hřiště, v plánu je i přivedení chodníku a vznik více než tří desítek parkovacích míst.

Žďár brzdí špatná komunikace

Ve chvíli, kdy koupaliště dokončí Pelhřimov, zůstane posledním okresním městem v kraji, kde takovéto letní vyžití není k dispozici, už jen Žďár nad Sázavou. „Letní ošetřené koupání pro Žďáráky a návštěvníky města ve městě chybí. Bohužel, naše názory a přání stávající koalice vytrvale odmítá, nebo na ně nereaguje,“ konstatoval za opoziční Změnu 2018 zastupitel Jan Havlík. Nulová komunikace mezi koalicí a opozicí podle něj nedává výhled, že by se něco změnilo. „Nadějí jsou snad jen letošní volby,“ dodal Havlík.

Podle slov žďárského starosty Martina Mrkose (Žďár – Živé město) se teď ale vedení města myšlenkou na vznik koupaliště zabývá. „V současné době připravujeme zadání pro podklady nebo spíše ideové řešení, na jejichž základě by pak vznikala studie,“ nastínil postup Mrkos. Dodal, že jako lokalita pro budoucí venkovní areál jsou momentálně zvažovány prostory kolem Základní školy Švermova.

Stávající relaxační centrum ve Žďáře má ve venkovní části jen menší brouzdaliště a loučku pro opalování. Město nyní zvažuje i větší venkovní koupaliště.

Právě u této školy se ostatně již nachází kryté relaxační centrum, doplněné pouze malým venkovním brouzdalištěm. Lidé, jimž toto venkovní zázemí, určené spíše pro rodiny s menšími dětmi či pro opalování, nestačí, mířili v minulosti hlavně do vod žďárské Pilské nádrže. Loni tam ale kvůli špatné kvalitě vody a sinicím nebylo koupání po většinu sezony možné. „Na jaře téměř nepršelo, voda se zřejmě nestihla obměnit a pak tomu odpovídala i kvalita. Dosavadní průběh jara zatím bohužel nevypadá o moc lépe,“ konstatoval starosta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

V rodném domě slavného umělce našli po požáru mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Oheň se podařilo lokalizovat kolem osmé hodiny...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  12:22

Nový denní stacionář pro seniory ve S.Boleslavi je hotový,provoz spustí v květnu

ilustrační snímek

Nový denní stacionář pro seniory a lidi se zdravotním postižením ve Staré Boleslavi je stavebně dokončený, provoz spustí 1. května. Stacionář s kapacitou pro...

26. března 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Tyršovy sady zdobí stovky kraslic, dělaly je děti z 16 základních škol

ilustrační snímek

V Tyršových sadech v Pardubicích jsou ode dneška stovky různě ozdobených kraslic. Visí na břízkách a vytvářejí barevnou výzdobu parku. Vyrobily je děti ze 16...

26. března 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

U chodníku v Brně přibylo zábradlí. Zjistilo se, že tam nemá být, tak ho zase odřežou

Nově nainstalované zábradlí podél chodníku na rohu opravované ulice Údolní a...

Neuvěřitelný vývoj má nově umístěné zábradlí na rohu ulic Údolní a Marešova v Brně. V tomto místě podél chodníku přibylo před pár dny s opravou ulice, což kritizoval mimo jiné bývalý brněnský politik...

26. března 2026  12:12

Letní čas 2026: O víkendu přijdeme o hodinu spánku. Víte, jak si správně nastavit hodinky?

Změna času

V noci ze soboty 28. na neděli 29. března 2026 nás čeká tradiční rituál, který většina Čechů podle průzkumů odmítá. A není jim to nic platné. Ve 2:00 ráno se ručičky hodin posunou na 3:00. Začíná...

26. března 2026

Sobotní úklid Česka podpoří i sběr starých mobilů

26. března 2026  11:58

Plzeňský kraj soutěží dopravce na trati Plzeň-Domažlice, chce bateriové vlaky

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyhlásil soutěž na nového dopravce, který bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na železniční linii z Plzně do Domažlic a navazujících...

26. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Čelní střet dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku uzavřel silnici I/21

ilustrační snímek

Po čelním střetu dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku je uzavřena silnice I/21. ČTK o tom informovali zástupci záchranných složek. Při nehodě se tři...

26. března 2026  10:09

Desítky hrobů i základy fary. Náměstí v České Lípě ukrývalo pohřebiště

Archeologové našli na Škroupově náměstí zbytky stavby i pohřebiště.

Rekonstrukce Škroupova náměstí přinesla v České Lípě hned několik historických nálezů. Archeologové objevili pozůstatky staveb i desítky hrobů ze středověku a raného novověku, které přibližují podobu...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Brankář Kofroň podezřelý z braní úplatku už netrénuje. Nové Sady se distancovaly

Nové Sady slaví vyřazení Sigmy Olomouc z MOL Cupu.

V úterý už trénovali bez něj. Brankář Zdeněk Kofroň z fotbalových Nových Sadů, které hrají čtvrtou ligu, je vyšetřovaný Etickou komisí Fotbalové asociace ČR v souvislosti s kauzou týkající se...

26. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po poledni. Lomová přitom nikdy před tím bezdůvodně domov v Předních...

26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom upozorňují, že v přírodních rezervacích je jeho sběr zakázaný. Svěží zelené listy s výraznou vůní se hodí...

26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.