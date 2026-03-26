„Je to něco, co v Pelhřimově dlouhodobě chybí a už léta se o tom mluví. Nyní jsme ve fázi, kdy je realizace venkovního bazénu snad na dohled,“ vyjádřil se pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).
Projekt má radnice připravený, pouze do něj bylo třeba zapracovat připomínky a doplnění, které vedení města k původní verzi od projekční kanceláře mělo. „Jsou to takové drobnosti, ale myslím si, že na výsledku je to znát,“ podotkl Jaroš s tím, že přibyly například některé vodní atrakce pro děti.
Bazén z nerezu, plavecká dráha, tobogan...
Venkovní areál, který vyroste v sousedství současné kryté plavecké haly, nabídne vyžití jak pro plavce, tak pro návštěvníky, kteří se přijdou „jenom“ rekreovat. Nový bazén z nerezu bude disponovat klasickou pětadvacetimetrovou plaveckou dráhou, chybět ale nebude ani dětská zóna s menším bazénkem a klouzačkou, dále pak třeba otevřený tobogan a široká skluzavka.
„Lidé tam najdou i vířivku, bublinkové lavice nebo kruhovou divokou řeku,“ vyjmenoval další lákadla ze zábavní sekce Jaroš.
Příchozí budou mít k dispozici rovněž dostatek travnatých ploch pro odpočinek i hry, počítá se také s venkovním kioskem.
„Terén bude přirozeně členěn do celkem tří úrovní – pro koupání, občerstvení a pro slunění,“ přiblížila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová. Doplnila, že zázemí pro návštěvníky bude umístěno v přízemí stávající budovy; technologická část pak pod ochozem bazénu na východní straně areálu.
|
„Proměnou projde celý vstup do sportovní haly a k bazénu, sjednotíme turnikety a recepci a vybudujeme také výtah pro vozíčkáře a maminky s dětmi, protože s bazénem se teď vlastně ocitneme o patro níž a potřebujeme, aby se tam lidé pohodlně dostali,“ nastínil místostarosta. Ohřev bazénů zajistí tepelná čerpadla, která budou sloužit pro velký i dětský bazén.
Do letošního léta chtějí Pelhřimovští vyřešit všechny administrativní náležitosti, včetně stavebního povolení. „Přes léto bychom pak rádi vysoutěžili zhotovitele a na podzim už kopli do země,“ uvedl Jaroš.
Jedná se však podle něj o ideální scénář bez komplikací, aby bylo možné nový areál otevírat v létě 2027, jak radnice v minulosti avizovala.
|
„Uvědomujeme si, že to asi bude trochu boj. Dnes se stavební firmy na vše mnohem více dotazují, možná je to dané i úrovní projektů, ale přípravy staveb jsou teď poměrně náročné a někdy se projekty vlečou. A ne vždy má město šanci to ovlivnit,“ zhodnotil Jaroš.
V letošní letní sezoně budou moci lidé nadále využívat rybník Stráž na okraji Pelhřimova. Ten prošel v posledních letech řadou úprav. Nechybí u něj pláž, pobytové molo, občerstvení, hrací prvky. Další vylepšení mají dle města ještě následovat – na podzim přibude třeba dětské hřiště, v plánu je i přivedení chodníku a vznik více než tří desítek parkovacích míst.
Žďár brzdí špatná komunikace
Ve chvíli, kdy koupaliště dokončí Pelhřimov, zůstane posledním okresním městem v kraji, kde takovéto letní vyžití není k dispozici, už jen Žďár nad Sázavou. „Letní ošetřené koupání pro Žďáráky a návštěvníky města ve městě chybí. Bohužel, naše názory a přání stávající koalice vytrvale odmítá, nebo na ně nereaguje,“ konstatoval za opoziční Změnu 2018 zastupitel Jan Havlík. Nulová komunikace mezi koalicí a opozicí podle něj nedává výhled, že by se něco změnilo. „Nadějí jsou snad jen letošní volby,“ dodal Havlík.
Podle slov žďárského starosty Martina Mrkose (Žďár – Živé město) se teď ale vedení města myšlenkou na vznik koupaliště zabývá. „V současné době připravujeme zadání pro podklady nebo spíše ideové řešení, na jejichž základě by pak vznikala studie,“ nastínil postup Mrkos. Dodal, že jako lokalita pro budoucí venkovní areál jsou momentálně zvažovány prostory kolem Základní školy Švermova.
Právě u této školy se ostatně již nachází kryté relaxační centrum, doplněné pouze malým venkovním brouzdalištěm. Lidé, jimž toto venkovní zázemí, určené spíše pro rodiny s menšími dětmi či pro opalování, nestačí, mířili v minulosti hlavně do vod žďárské Pilské nádrže. Loni tam ale kvůli špatné kvalitě vody a sinicím nebylo koupání po většinu sezony možné. „Na jaře téměř nepršelo, voda se zřejmě nestihla obměnit a pak tomu odpovídala i kvalita. Dosavadní průběh jara zatím bohužel nevypadá o moc lépe,“ konstatoval starosta.