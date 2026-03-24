Pelhřimovské muzeum koupí další motocykl Čechie–Böhmerlan

Muzeum Vysočiny Pelhřimov podepsalo smlouvu na koupi motocyklu Čechie–Böhmerland 350. Vyrobených bylo jen 160 kusů. Stroj z roku 1937 obohatí připravovanou sbírku na hradu Kámen, řekl ČTK ředitel muzea Ondřej Hájek. Muzeum motocykl pořídí jako mimořádnou akvizici hrazenou Krajem Vysočina za 1,4 milionu korun v Německu.
Je to typ, který se začal vyrábět po roce 1936 jako slabší verze stroje Čechie–Böhmerland 600. I ten má pelhřimovské muzeum ve svých sbírkách, je z roku 1927. Muzeum ho pořídilo v roce 2018 za 1,45 milionu korun. Teď se k němu snaží získat i takzvanou sajdkáru, tedy postranní vozík pro další pasažéry, který měl u strojů podlouhlý tvar doutníku či vzducholodi. "Máme to rozjednáno, snad se to podaří. Bude to sice replika, částečně originální bude jen podvozek, ale pro dokreslení to, jak motorka vypadala, když měla sajdkáru, to bude dostačující," řekl Hájek
Motocykly Čechie–Böhmerland vyráběly od roku 1925 ve Šluknovském výběžku dílny konstruktéra Albina Liebische. Vyznačovaly se svojí mimořádnou délkou, díky které uvezly tři lidi. Armádní verze byla dokonce pro čtyři vojáky a počet přepravovaných osob ještě zvětšil postranní vozík.
Liebischovy motorky měly být pro chudší rodiny alternativou osobních automobilů. I proto byly konstruované pro víc lidí. Slabší verze se podle Hájka v roce 1935 prodávala asi za 7000 korun, výkonnější za 10.000 korun a osobní auto bylo možné pořídit za 15.000 korun.
Nový sbírkový motocykl muzeum vystaví na hradě Kámen. Přístupný bude zřejmě od začátku srpna, až skončí několikaletá rekonstrukce hradu a stavba návštěvnického centra v jeho blízkosti.
Hrad ve správě Muzea Vysočiny Pelhřimov je veřejnosti přístupný od roku 1974. Muzeum motorek v něm vzniklo díky mezinárodnímu motocyklovému závodu, který se uskutečnil na nedalekém Pacovském okruhu v roce 1906. Letošní 120. výročí by si muzeum na hradě chtělo připomenout komorním setkáním takzvaných řemenáčů, motocyklů, jejichž kola pohání místo řetězu řemen. Je naplánované na září.