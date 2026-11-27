Pelhřimovské muzeum rekordů začalo se stěhováním největších exponátů z městské věže. Expozici v ní na začátku listopadu po víc než 32 letech uzavřelo. Příští rok ji chce otevřít v Jindřichově Hradci. V Pelhřimově bude jen rozšířená expozice na nábřeží Rekordů a kuriozit, kde jsou exponáty k vidění uvnitř i na rozlehlé zahradě, řekl ČTK za Agenturu Dobrý den, která muzeum provozuje, Josef Vaněk.
Pro přesun expozice má podle něj muzeum několik důvodů. Jedním z nich je nabídnout mimořádné předměty ve větším městě s vyšším počtem turistů, díky blízkosti Rakouska i zahraničním. Rozhodoval i fakt, že městská věž je památkově chráněná a její úprava pro další potřeby muzea by byla s ohledem na památkovou péči problematická.
První návštěvníci si mimořádné předměty, jež zaujmou velikostí, nevšedním provedením i humorem, v městské věži prohlédli 30. června 1994. Poslední si mohli několik pater věže přístupné jen po úzkém točitém schodišti projít letos 1. listopadu. Věž kvůli výtvorům, které jsou často svým způsobem rekordní, každoročně navštívilo asi 22.000 lidí.
Stěhování exponátů z věže je podle Vaňka nesnadný úkol. U některých předmětů je to kvůli jejich rozměrům, takže se zvažuje stěhování oknem a vysokozdvižnou plošinou, u jiných kvůli křehké konstrukci. Výzvou bylo balení dřevěných hlavolamů, které Leopold Heneš vkládá do žárovek. Nepomáhá ani fólie nebo dřevitá vata, protože hlavolamy uvnitř se při neopatrném pohybu mohou rozsypat. "Musíte to nést opravdu jak svatební dort. Takže celé balení prostě nejde moc rychle. U některých exponátů strávím i dvě hodiny a výsledkem je jedna sbalená krabice. Druhou výzvou pak samozřejmě bude vynesení těch největších věcí," řekl Vaněk. Ve věži je k vidění i 160 kilogramů těžká dřevěná kostka na Člověče nezlob se, asi 4,5 metru vysoký plyšový medvěd nebo kosa dlouhá přes tři metry s čepelí víc než metrovou. Celkově je ve věži asi 500 exponátů.
V Jindřichově Hradci bude expozice v prvním patře bývalých Masných krámů v historickém centru města.