Pelhřimovské Muzeum rekordů vystaví nové velikonoční unikáty

Pelhřimovské Muzeum rekordů rozšíří před Velikonocemi svoje sbírky o několik tematických exponátů. Vystavená bude i část z tvorby Janky Dohnalové z Kladna, která se dnes stala českou rekordmankou v počtu vlastnoručně háčkovaných velikonočních kraslic. Vyrobila jich 2807, řekl dnes novinářům Miroslav Marek z Agentury Dobrý den, která české rekordy eviduje.
Pětašedesátiletá Dohnalová se ručním pracím věnuje od dětství, dřív se živila i pletením svetrů. Háčkované ozdoby začala vytvářet asi před deseti lety. Inspirovala se lidovou tvorbou svého rodného Slovenska. Obplétání plastových či vyfouklých vajec se stalo její specialitou, pro kterou chodí na Velikonoční pondělí desítky koledníků. Že nedostanou vařená či čokoládová vejce, je prý nemrzí.
Na zdobení kraslic využívá Dohnalová silnější vlny i slabších přízí, některé dotváří i pomocí barevných aplikací a stuh. Vyrobit jednu háčkovanou kraslici trvá jejím hbitým prstům třeba jen 15 minut. Jen u složitějších vzorů s aplikacemi se čas prodlužuje na tři čtvrtě hodiny. Za jeden den jich zvládla udělat i 13. K registraci rekordu ji přiměl její nejstarší vnuk Jindřich.
To Dragu Vujovičovi, který do pelhřimovského muzea věnoval šedesáticentimetrovou kraslici, trvala práce na ní šest týdnů. Během nich vejce ozdobil 481 výjevy z postříbřeného drátu o síle 0,4 až jeden milimetr. Běžně ho využívá k výrobě šperků. Na rudé velikonoční kraslici ho využil pro stovky květů, zvířat, srdcí, ale také andělů, křížů a pomlázek. Nechybí mezi nimi ani ústřední postava Velikonoc Kristus nebo text několika koled. Marek na Vujovičově práci ocenil hlavně preciznost a důraz na detail, díky kterým jsou drátěné texty dokonale čitelné. "Jsme rádi, že se rozhodl nám tento objekt do Muzea rekordů věnovat, vystaven bude v naší věži," dodal Marek.
Pelhřimovské muzeum má dvě expozice, přístupné je denně.