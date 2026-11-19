Nemocnice Pelhřimov se letos poprvé připojí k akci Movember, na sobotu chystá benefiční hokejový zápas. Smyslem utkání stejně jako pravidelné kampaně Movember je upozornit na nutnost prevence nádorových onemocnění u mužů, zejména karcinomu prostaty a varlat. Případný výtěžek akce nemocnice využije na zlepšení prostředí urologického oddělení, kde se muži léčí, řekla ČTK mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.
Podle primáře pelhřimovského urologického oddělení Viktora Vítů je důležité o mužském zdraví mluvit otevřeně a péči neodkládat. "V posledních několika letech na našem oddělení diagnostikujeme ročně v průměru 80 nových pacientů s karcinomem prostaty. Každoročně rovněž řešíme několik pacientů se zhoubným nádorem varlete," zdůraznil primář.
Karcinom prostaty je v Česku nejčastěji diagnostikovaným zhoubným onemocněním mužů a je na třetím místě v počtu úmrtí na zhoubné nádory u mužů.
V případě obtíží s prostatou by muži měli nejprve navštívit svého praktického lékaře, který je podle výsledků krevních testů odkáže na urologickou ambulanci. Akutní případy se podle Knapové k odborníkům pelhřimovské nemocnice dostanou okamžitě, u neakutních je objednací doba několikatýdenní. Velice rychle je nutné řešit zjištěnou anomálii na varlatech. "Nebo pokud je varle zvětšené, měl by muž jít ihned na urologii. Pokud lékař zjistí, že je tam skutečně problém, může jít pacient ještě ten den na operaci," vysvětlila mluvčí.
Jedním z pacientů pelhřimovské urologické ambulance, který se rozhodl zapojit do akce Movember, je i Jiří Blaha. Rakovinou onemocněl v 19 letech, příznakům zpočátku nevěnoval velkou pozornost. Operaci podstoupil den po zjištění zhoubného nádoru. Následovala náročná léčba včetně transplantace kmenových buněk v pražských nemocnicích.
Podle primáře Vítů je nádor varlat dobře léčitelný. "Prevence ale není projev slabosti, naopak je to projev zodpovědnosti vůči sobě i své rodině," dodal primář.
S myšlenkou upozornit na mužské zdraví hokejovým zápasem přišli sami pelhřimovští hokejisté, kteří v sobotu odehrají zápas s HC Světlá nad Sázavou. "Myšlenka vznikla po tréninku v kabině, kdy jsme se s kluky bavili o Movemberu a o tom, že bychom mezi sebou mohli vybrat nějaké peníze a podpořit dobrou věc. Pak nás napadlo, že bychom zkusili napsat e-mail do pelhřimovské nemocnice, a tím to všechno začalo. V tu chvíli nás vůbec nenapadlo, jaký rozměr celá akce nakonec dostane. Čím víc se do ní ale zapojujeme, tím větší smysl nám dává. Jsme rádi, že jsme do toho šli, a moc si vážíme toho, že je v tom pelhřimovská nemocnice společně s námi. Chceme připomenout důležitost prevence a zároveň přispět na něco konkrétního, co pomůže pacientům urologického oddělení," řekl trenér HC Pelhřimov Josef Vácha. Cílem organizátorů je pelhřimovský stadion s kapacitou 2500 míst zaplnit.