Pelhřimovští kriminalisté obvinili kvůli pervitinu čtveřici lidí

Pelhřimovští kriminalisté obvinili dva muže a dvě ženy z distribuce drog. Jeden z mužů skončil ve vazbě, hrozí mu až deset let vězení. Čtveřici policisté zadrželi ve spolupráci se zásahovou jednotkou z Jihočeského kraje v úterý v Humpolci a v Pelhřimově. V dnešní tiskové zprávě o tom informovala mluvčí policie Michaela Lébrová.
Ve vazbě je jednapadesátiletý muž. Už dřív byl trestaný a aktuálně je ve zkušební době podmíněného trestu, který by mu měl skončit v září 2027. "Byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Pavel Nováček. Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy je obviněný i šestatřicetiletý muž a ženy ve věku 30 a 49 let.
Čtveřice podle policie dodala svým odběratelům asi 260 gramů pervitinu.