Nejvyšší dosud zaznamenaná částka, která se v jedné ze schránek objevila, činila 28 tisíc korun. Policie nyní přišla s výzvou, aby se přihlásili i další lidé s podobnou zkušeností.
„Pokud jste i vy ve své poštovní schránce nalezli finanční hotovost, která vám nepatří, kontaktujte Policii České republiky,“ vzkazuje mluvčí vysočinské policie Michaela Lébrová.
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Zároveň poslali policisté vzkaz i neznámému dárci či dárkyni. Osobu vyzývají, aby se sama přihlásila a dostavila se na obvodní oddělení policie v Chotěboři.
„Uvítáme také jakékoliv poznatky od veřejnosti, která by mohla poskytnout bližší informace k osobě, která do poštovních schránek peníze umisťuje, případně k okolnostem těchto událostí,“ dodala Lébrová.
Lidé chtějí „Ježíška“ i do svých měst
Pod informací zveřejněnou na sociálních sítích Týdeníku Policie se okamžitě rozjela diskuze, nebo spíš prosby na adresu neznámého dobrodince.
„Milý Ježíšku, až půjdeš na obvodní oddělení do Chotěboře, zastav se u mě ve schránce,“ psal například jeden z diskutujících.
A další se přidávali. Většinou s žádostí, aby se dárce přestěhoval do jejich měst. Jeden z diskutérů dokonce přidal i inzerát: Vyměním byt 2+1 v Brně za stejný ve Ždírci. Zn. Spěchá.