Peníze z titulu Historické město roku věnuje Náměšť n. O. i na místní kostel

Penězi, které Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy Piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. ČTK to řekl starosta Jan Kotačka (Spolupráce - aktivity).
Za vítězství v krajském kole soutěže, která hodnotí využívání peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury, získala asi pětitisícová Náměšť nad Oslavou 100.000 korun. Za celostátní vítězství si pak připsala další milion korun, které ministerstvo kultury pro město vyhradilo do programu regenerace městské památkové zóny. Celkem v něm tak Náměšť nad Oslavou pro letošek má téměř 2,6 milionu korun.
Věnování peněz farnosti je podle Kotačky výrazem uznání, že se pustila do opravy fasády kostela. "A aby ta oprava mohla být víc komplexní, tak zastupitelstvo města rozhodlo, že přidělí finance na opravu věže, opravu vitráže, opravu portálu kostela a oken. Peníze jsme věnovali přímo na kostel a potom i na okolí kostela," řekl Kotačka.
Fasáda kostela stála přes dva miliony korun a dokončená byla posledního května, řekl ČTK náměšťský farář Vladimír Langer. V jeho okolí by se měly ještě letos restaurovat vázy za ohradní zdí a také pozdně barokní Pieta.
Rozloha náměšťské městské památkové zóny činí přes 35 hektarů. Je v ní 13 kulturních památek. Mimo ni jsou další tři kulturní památky a zámek, který je národní kulturní památkou.