Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Martin Vokáč
  12:02aktualizováno  12:02
Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně rukou jiného myslivce. Při večerním venčení ho na Žďársku zastřelil. Případem se zabývá policie.
Fotogalerie2

Osmiletý český fousek Borek byl loveckým psem, absolventem celé řady zkoušek. Když ho myslivec zastřelil, zrovna se připravoval na další. | foto: Archiv Kristýny Juračkové

Událost se stala u rybníka Vrkoč poblíž Netína v pátek 12. září po osmé hodině večer. Jen kousek od samoty, kde býval Borkův domov. A kde také bydlí Miloš Vrábel, jeho pán a majitel vícero loveckých psů.

Osudný večer ho páníček venčil a cvičil. Pes běhal na volno u rybníka. „Bylo zrovna asi čtvrt na devět, už se zešeřilo. Na zapískání pes vždy přiběhl, byl velmi poslušný. Jenže když jsem zapískal, ozval se výstřel. A vzápětí druhý,“ popisuje Miloš Vrábel.

Osmiletý český fousek Borek byl loveckým psem, absolventem celé řady zkoušek. Když ho myslivec zastřelil, zrovna se připravoval na další.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Rozeběhnout za svým psem se nedokázal. „Sám jsem myslivec. A tak vím, že když se někde střílí, nemůžu tam chodit,“ vysvětluje. Když se však pes nevracel, rychle pochopil, co se stalo. Později tělo psa už nenašel.

Událost proto oznámil na policii. „Případ jsme začali po přijetí oznámení prověřovat. Zjišťujeme, co situaci předcházelo, její průběh a jednání, které následovalo po usmrcení psa. Úkony trestního řízení jsme zahájili pro podezření z trestného činu poškození cizí věci,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Myslivec tělo odvezl a pohodil v lese

Policistům se během několika dnů podařilo zjistit podezřelého. Jednalo se o myslivce ze sousední obce, který zastává post ve vedení místní organizace. Podle Vrábela se k činu nakonec přiznal. A taktéž policisty po pěti dnech k tělu psa dovedl.

„Dle dostupných informací pachatel následně Borka naložil do auta a jeho tělo odvezl do jiného lesa, kde ho pohodil,“ sdělila dcera majitele psa Kristýna Juračková. „Ve stejné honitbě, ale několik kilometrů daleko,“ doplnil ji její otec.

Své štěně nalezli mrtvé s broky v těle. Trest pro viníka požaduje i petice

Netínský myslivecký spolek událost probíral v radě místního sdružení i na členské schůzi. „Obě zúčastněné strany se policii zavázaly do uzavření případu slibem mlčenlivosti, proto ani členové našeho spolku nemohou vyžadovat a podávat jakékoliv informace,“ konstatoval starosta Honebního společenstva Netín Vladimír Sklenář.

„Celá situace je značně citlivá. Členy spolku nesmírně mrzí, že k takovéto události došlo, jelikož tato záležitost vrhá velmi negativní pohled na náš spolek a myslivost jako celek a dehonestuje poctivou práci všech obětavých myslivců, jakož i dobré jméno naší obce,“ dodal.

Rodina nemohla psa ani pohřbít

Miloš Vrábel se přesto případ rozhodl zveřejnit a popsat. „Chci docílit toho, aby se nic podobného už v okolí neopakovalo. Aby byl pachatel potrestán a svou činnost už nemohl vykonávat. Mám totiž signály, že by se to nakonec mohlo zamést pod koberec,“ svěřil se.

Jak Vrábel dodal, k záhadným zmizením několika psů a koček už v minulosti v okolí Netína došlo. S částí svých sousedů má jisté podezření, že tomu nebylo jen tak. „Borkovi to dlužím,“ podotkl Miloš Vrábel.

Dva roky od zastřelení psa má myslivec platit, případ však uzavřen není

Borek nebyl úplně obyčejný domácí mazlíček. Byl to lovecký pec, který měl za sebou několik zkoušek. Na další se zrovna připravoval. „Pachatel, byť byl ze sousedního mysliveckého sdružení, psa znal,“ poznamenal Miloš Vrábel.

Svého parťáka nemohl ani pohřbít na milované zahradě. Po nálezu putovalo tělo na pitvu, která má napomoci k vyšetření případu. „Po pitvě se nám tělo dle zákona už nevrací. Jde pak rovnou na likvidaci,“ smutní majitel Borka.









