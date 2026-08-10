Pejskaře zaskočila nová povinnost, zvíře musejí zapsat do Centrální evidence

„Každý majitel psa nyní musí svého veterinárního lékaře požádat o zapsání do nové Centrální evidence,“ vysvětluje Škarková.
Registrů bylo už předtím několik, vesměs ale šlo o soukromé registry. Ty sice zůstávají i nadále funkční, nicméně nová povinnost tím splněna není.
Spuštěním evidence získáme ověřený zdroj informací, které budou užitečné v případě, když se pes zatoulá, když někdo venku najde psa nebo když pes někoho zraní.
Martin Šebestyánministr zemědělství (nestraník za SPD)
„Jako vážně? To jsem nevěděla. Já byla přesvědčená, že když už pes jednou v nějakém registru je, tak se nás tahle novinka netýká,“ divila se paní Bohumila, která svého Cara venčí v parku blízko centra Jihlavy.
„To je pořád jenom samá byrokracie, viďte paní? Nejdřív musíte psa hlásit na magistrátu, pak u veterináře, teď zase v nějakém Centrálním registru. Jen by mě zajímalo, jestli tolika registracema projde taky každej migrant, co tady bere nějakou podporu,“ zapojila se do rozhovoru další jihlavská pejskařka, která zrovna byla na procházce se svojí Maggie.
Po registru prý volali sami chovatelé
Ovšem podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (nestraník za SPD) po podobném registru psů už dlouho volali nejen obce a policisté, ale právě často i chovatelé.
„Spuštěním evidence získáme ověřený zdroj informací, které budou užitečné v případě, když se pes zatoulá, když někdo venku najde psa nebo když pes někoho zraní,“ argumentoval ministr.
|
Nová povinnost pro majitele. Startuje registrace psů do centrální evidence
Nový systém má pomoci hlavně při hledání majitelů ztracených psů. Po načtení čipu bude snazší zjistit, komu zvíře patří, a majitele rychle kontaktovat. To může zkrátit dobu, kdy zvíře čeká v útulku, a ušetřit starosti majitelům i obcím.
„Bylo by fajn, kdyby takový přístup měly právě i útulky, protože tam se nalezení psi často dostávají jako první,“ připomíná Škarková.
Každopádně za správnost a aktuálnost zapsaných údajů je ze zákona odpovědný chovatel.
„Natahuje se čas, který prosedíme u počítače“
Registr provozuje Komora veterinárních lékařů, a to na základě veterinárního zákona. Údaje musejí do CEP vkládat veterinární lékaři postupně. Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Což může být nejpozději do tří let od předchozího očkování.
„To byla nejčastější otázka těch, co se na nový registr u nás od prvního července ptali,“ prozradil veterinář František Kostka, který svoji ordinaci provozuje v Jihlavě na Královském vršku.
|
Za registraci psa s čipem zaplatí majitelé znovu, budou to stovky korun
Mnohé klienty svojí odpovědí, že není nutné běžet s pejskem na veterinu okamžitě, podstatně uklidnil. „Já myslím, že postupně se v těch informacích majitelé psů v pohodě zorientovali, takže to celkem zvládáme,“ dodal Kostka.
Faktem ovšem zůstává, že práce s registrací je a bude na veterinářích, kterým tak přibude další papírování. „Je pravda, že určité zdržení to s sebou přináší. V ordinacích se natahuje čas, který musíme prosedět u počítače,“ potvrdil jihlavský veterinář.
Výši poplatku si každý veterinář stanoví sám
Není proto divu, že si on a jeho kolegové za zaregistrování psa do CEP vyžádají poplatek. Konkrétně v případě ordinace Františka Kostky se jedná o částku 300 korun.
Celkově zákon výši poplatku neurčuje, stanoví si ho každý veterinář sám, stejně jako je tomu i u jiných úkonů. Fungování registru jako takového bude hrazeno ze státního rozpočtu. „Ministerstvo zemědělství počítá zhruba s částkou kolem tří milionů korun ročně na provoz a správu evidence,“ zněla odpověď z ministerstva.
Registraci v Centrální evidenci psů bude kontrolovat veterinární správa při své běžné kontrolní činnosti. Pokud chovatel psa nezajistí registraci, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.