Pes tam k smrti pokousal ženu, útulek ve Žďáru teď provozovatelé uzavřeli

„Majitelé útulku podali z vlastního rozhodnutí výpověď ze smluvního vztahu, přičemž spolupráce byla ukončena ke konci roku 2024. Co je mi známo, tak útulek již v současné době není ani funkční,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos.

Ke konci dlouholetého fungování tohoto zázemí pro psy bezpochyby přispěla i loňská tragická událost. V polovině dubna totiž v areálu jeden z umístěných psů brutálně napadl seniorku, mířící do zaměstnání právě v areálu společnosti Úsvit.

Zvíře, které bylo do útulku přivezeno jen o den dříve - poté, co jej museli žďárští strážníci odebrat opilému muži - ženu velmi vážně poranilo. Napadená byla pokousána po celém těle, ztratila hodně krve a musela jí být nakonec také amputována noha. Svým mnohačetným zraněním následně v brněnské nemocnici podlehla. Provozovatelka útulku je nyní obviněna z usmrcení z nedbalosti.

Prověřování případu, kterým se hned od počátku zabývali žďárští kriminalisté, skončilo v listopadu loňského roku. Podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové ale nebylo vůbec jednoduché a přizváni byli také znalci k vypracování znaleckých posudků.

Provozovatelce hrozí až šest let vězení

Na základně zjištěných poznatků pak bylo zahájeno trestní stíhání čtyřiašedesátileté ženy.

„Tu vyšetřovatel obvinil ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Klademe jí za vinu, že svým jednáním způsobila jiné osobě smrt, a to tím, že porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího zaměstnání,“ informovala Čírtková s tím, že nyní probíhá vyšetřování případu.

V případě prokázání viny hrozí provozovatelce útulku nepodmíněný trest jeden až šest let.

Jeden ze zásadních znaleckých posudků se podle policie týkal i odvětví veterinární správy a kynologie, kdy měl znalec za úkol posoudit útočícího psa, který je pravděpodobně křížencem španělského buldoka a pitbula.

„Z výsledků posudku vyplynulo, že pokud by měl pes odborný a kvalitní výcvik a péči, byl by zvladatelný a nebyl by nebezpečný. Kdyby tomu tak ale nebylo, nebezpečný by být mohl,“ vysvětlila Čírtková. Z tohoto důvodu nebylo zvíře už vráceno původnímu majiteli, ale umístěno do psího útulku mimo Žďársko.

Odchycené psi vozí až do Brodu

Ukončení provozu žďárského zařízení ale také znamená, že odchycené psy není od Nového roku kde „ubytovávat“. Podle radnice se však již vše řeší.

„Město v nynějším ‚překlenovacím‘ období využívá pro případné umístění odchycených psů služby soukromého útulku z Havlíčkova Brodu. Zároveň finalizujeme zajištění služby jinak, momentálně ale ještě není možné sdělit podrobnosti,“ konstatoval starosta Mrkos s tím, že je ještě potřeba „dotáhnout“ některé provozní a administrativní záležitosti.

Více by se podle něho mohla veřejnost dozvědět již během února. S obecně prospěšnou společností Úsvit jako takovou však Žďárští i nadále spolupracují; pro město stále zajišťuje některé manipulační a pomocné úklidové práce.

Najít majitele pomáhají čipy i sociální sítě

Podle žďárských strážníků navíc neznamená přechodná absence psího útulku nic fatálního. Doposud tam putovali pouze psi hůře zvladatelní, agresivní nebo třeba takoví, kde se jejich majitele nedařilo dohledat.

„Jedná se o jednotky zvířat ročně. Minulý rok jsme takto umisťovali zhruba pět psů,“ vyčíslil Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie. Strážníkům se totiž podle něj odhadem až devadesát procent psů povede vrátit majitelům.

„Máme čtečku čipů, využíváme svou místní znalost a samozřejmě také sociální sítě. Fotku nalezeného zvířete zveřejňujeme na našem Facebooku, přičemž na přechodnou dobu pes čeká na páníčka u nás na služebně, případně dojde někde k jeho předání,“ objasnil postup Kunc.

Podle okolností potom městští policisté řeší s vlastníkem zvířete případ domluvou, nebo udělením pokuty.