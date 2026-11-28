Pelhřimovská organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina pomáhá a radí 64 pěstounským rodinám. V roce 2005 přitom začínala jako svépomocná skupina. Pořádala sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro své členy i ostatní pěstouny. Podle ředitele organizace Aleše Dietricha to byla doba velkého entuziasmu a činnosti založené hlavně na dobrovolnosti.
Změnu přinesla úprava legislativy v roce 2013, která v pěstounské péči ukotvila fenomén doprovázení. Dohodu o výkonu pěstounské péče s doprovodnou organizací, která zajišťuje podporu, musí mít každá pěstounská rodina. "Na jaře 2014 jsme začali se dvěma rodinami, nyní již asi dva roky musíme zájemce odmítat pro plnou kapacitu, nebo je dát do pořadí," řekl Dietrich.
Pro jeho organizaci je podstatná spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, psychology, psychiatry, středisky výchovné péče i školami. Několikrát do roka se schází společná platforma subjektů, mezi kterými jsou úřady i další doprovodné organizace, aby řešily, jak pěstounství přiblížit veřejnosti.
Podle Dietricha žije v různých formách podporované náhradní rodinné péče na Vysočině odhadem až 700 dětí. "Přestože dětí v pěstounské péči přibývá, v ústavních zařízeních různého typu však dětí neubývá. Z této rovnice vychází, že čím dál tím víc současných rodičů není schopno se o své děti postarat, a to je možná větší společenský problém, nežli nedostatek pěstounů," dodal Dietrich. Zároveň zdůraznil význam pěstounů i to, že za nepřetržitou práci nedostávají adekvátní odměnu ani společenské uznání. Mnohé také odradí složitý proces příprav a schvalování, který pěstounství předchází.
Odradit se nenechala Lenka Doležalová, která je jednou z těch, které Pěstounské rodiny Kraje Vysočina doprovázejí. Stát se pěstounem podle ní obnáší vstřebat dostatek odborných znalostí i povinnost vytvořit dítěti adekvátní materiální zázemí. Pěstoun musí být odpovědný a obětavý, rozhodně by si ale péčí o cizí dítě neměl kompenzovat vlastní potřeby blízkosti a naplnění. A nikdy by neměl čekat na vděk, řekla ČTK Doležalová.
Její cesta k pěstounství vedla přes ženskou věznici, ve které jsou některé odsouzené i se svými dětmi. "Pokládala jsem si otázku, zda je správné, že tak malé děti jsou se svou matkou v tomto zařízení. Dnes jsem přesvědčená, že nejdůležitější v dětském životě je pevná primární vazba," řekla Doležalová, která studovala sociální a speciální pedagogiku a pracovala v dětských domovech. Viděla, že hlavní touhou dětí nejsou materiální věci, ale mít někoho jen pro sebe, což není v silách vychovatelů.
K pěstounství ji přivedl patnáctiletý chlapec, který nikoho neměl. Nejdřív mu nabídla hostitelskou péči. "Když jsem ho koncem letních prázdnin v roce 2017 vezla zpět do zařízení, svěřil se mi, jak moc se mu tam nechce. V tu chvíli mě napadlo, že bych mohla požádat o pěstounskou péči jako osoba blízká. Ale nic jsem mu neslibovala. Jen jsem se zeptala, jestli by s tím souhlasil," zavzpomínala Doležalová.
Když si chlapce v lednu 2018 vzala do péče, byla to pro ni jako pro samoživitelku velká změna, ačkoliv byl chlapec přes týden na internátu. "Vytvořila jsem mu na šest let zázemí, které tolik ve svém dospívání potřeboval. Vystudoval svůj obor a odešel za svým životem," řekla Doležalová. Později se ujala dospívající dívky, pak tří malých romských sourozenců a dalšího patnáctiletého děvčete. "Takže je z nás teď jedna velká rodina, jen bez tatínka," dodala Doležalová.
Podle krajského úřadu pracuje na Vysočině asi 12 takzvaných doprovodných organizací, většinou s celostátní působností. Financované jsou prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí.