Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

Martin Vokáč
  10:52
Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest nových bytů. Právě v těchto dnech je dokončil. Nájemníci se začnou stěhovat během podzimu.

Nové byty pivovar vytvořil z domu v Masarykově ulici, v centru města i v těsném sousedství svého areálu. „Objekt, jak jsme ho znali, byl desítky let neudržovaný a prázdný. V minulosti tu byty a prodejny bývaly. Zvenku však byly vidět jen slepé špinavé výlohy,“ podotkl mluvčí pivovaru Radek Tulis.

V třípatrovém domě je nově šest bytů. Tři jsou o dispozici 3+kk, tři 2+kk. Mají rozlohu od 60 do 84 metrů čtverečních. K bytům náleží devítimetrové sklepní kóje i parkovací stání. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou se spotřebiči, hotové jsou i koupelny. Vytápění je řešeno vlastním plynovým kotlem a podlahovým topením.

Své možné budoucí bydlení už si v nové bytovce vytipovala vedoucí grafického oddělení pivovaru Juliána Sedláková. „Tím, jak jsou byty moderní, jsou tu použity současné materiály, je to tu celé světlé a vzdušné, můžeme s prostorem dál pracovat. Mám ráda světlo, mám ráda velká okna, jsem tu moc spokojená,“ říká.
Ještě před rokem to byla ruina, která hyzdila centrum Humpolce. Teď je z bytového domu v Masarykově ulici opravený rezidenční dům se šesti novými byty. Pivovar Bernard investice přišla na bezmála 40 milionů korun.
Pivovar Bernard dokončil stavbu bytového domu v centru Humpolce. Vytvořil šest bytů, které mají sloužit prioritně pro jeho zaměstnance. Byty jsou hotové a částečně vybavené. Nájemníci by se měli stěhovat na podzim. Na snímku je investiční manažer pivovaru Martin Kasal.
Pivovar Bernard dokončil stavbu bytového domu v centru Humpolce. Vytvořil šest bytů, které mají sloužit prioritně pro jeho zaměstnance. Byty jsou hotové a částečně vybavené. Nájemníci by se měli stěhovat na podzim.
13 fotografií

„Byty mají nadstandardní okna. Zajišťují neprozvučnost do 42 decibelů. Mají speciální větrací otvory, které nepropouští hluk, ale vzduch ano. Lze tedy větrat i při zavřeném okně, a tak obyvatele domu neruší hluk z ulice,“ popsal Martin Kasal, investiční manažer pivovaru Bernard.

Další zvláštností nových bytů jsou spíže na schodišti před samotným obytným prostorem. Jedná se o zvláštní místnost vedle menších bytů přístupnou ze společné chodby. Nemusí se nutně využívat na jídlo, klidně třeba pro kola či jiné vybavení, které není nutné mít přímo v bytě, ale zase se čas od času hodí a ve sklepě by byly příliš z ruky.

Největší byty ve vrchním patře pak mají společnou terasu s výhledem na zadní trakty domů v centru Humpolce i na vyhlídkovou věž kostela svatého Mikuláše.

Investice za bezmála 40 milionů korun

S myšlenkou zřídit moderní byty pro své zaměstnance si pivovar Bernard pohrával delší dobu. S tímto cílem už dům kupoval.

„Příprava včetně administrativy trvala dohromady asi dva roky, samotná rekonstrukce deset měsíců. Pivovar do projektu i s nákupem budovy investoval do 40 milionů korun,“ sdělil Tulis.

Prioritně budou nové byty sloužit zaměstnancům pivovaru, kteří budou řešit otázku bydlení. Mohou být i lákadlem při obsazování volných pracovních pozic, jakýmsi benefitem.

Pivovar Bernard staví v Humpolci novou bytovku, prioritně pro své zaměstnance

„Pokud se byty tímto způsobem nepodaří obsadit, nabídneme je standardně nájemníkům zvenčí. Nájemné je stanoveno komerčně s asistencí realitního specialisty,“ doplnil mluvčí.

„Zajištění bydlení je další z mnoha věcí, kterými podporujeme naše zaměstnance. Zázemí v nových bytech najdou současní i budoucí kolegové,“ konstatoval generální ředitel pivovaru Josef Vávra.

Pivovar má momentálně 260 zaměstnanců, z nichž ovšem přibližně třetina pracuje mimo Humpolec. Komerční nájemné bude stejné pro zaměstnance pivovaru i pro nájemníky zvenčí.

V Humpolci jinou výhodnou nabídku nenašli

Byt by v nové budově ráda získala například vedoucí grafického oddělení pivovaru Juliána Sedláková. Pro Bernard pracuje už dva roky, do zaměstnání ale dojíždí z Havlíčkova Brodu, kde žije s partnerem v jednom z městských bytů.

„S partnerem je nám kolem třiceti, takže bydlení je tíživé téma. Městský byt v Brodě už neodpovídá našim aktuálním potřebám. Tohle je tedy skvělá šance. V Humpolci jsme se po bydlení koukali, ale poměr cena/výkon nám tu nepřišla adekvátní,“ svěřila se.

Na projektu Rezidence 647, jak se nový bytový dům v Masarykově ulici nazývá, oceňuje zejména novotu a moderní pojetí.

„Pro mě jako potencionálního zájemce byla estetická stránka hodně důležitá. Tím, jak jsou byty moderní, jsou tu použity současné materiály, je to tu celé světlé a vzdušné, můžeme s prostorem dál pracovat. Mám ráda světlo, mám ráda velká okna, jsem tu moc spokojená,“ libuje si.

Zda se skutečně stane jedním z nájemníků, ovšem zatím není jasné. „Zájem o byty ze strany zaměstnanců registrujeme. Zájemci si bytovku už měli možnost prohlédnout. Oficiální nabídka našim zaměstnancům ovšem teprve přijde,“ pravil Radek Tulis.

Nejprve je nutné nechat prostory zkontrolovat patřičnými orgány a institucemi a zajistit kolaudaci. „To by se mělo odehrát přibližně do měsíce až šesti týdnů. V říjnu už se první nájemníci budou moci stěhovat,“ nastínil Martin Kasal.

Mnohem lepší krok, než volit ubytovny

Investici pivovaru ocenil i starosta města Petr Machek. Jednak kvůli pomoci s řešením otázky bydlení, jednak ale také za zkultivování ulice u náměstí. „Ten dům dřív vůbec nebyl v dobrém stavu. Jsem proto velice rád, že se ho někdo ujal a dal mu novou a mnohem přívětivější tvář,“ konstatoval.

Jak také dodal, je pivovar Bernard s největší pravděpodobností vůbec prvním významným zaměstnavatelem v Humpolci, který pro své zaměstnance staví klasické byty. Ostatní firmy, byť jsou třeba počtem zaměstnanců či obratem několikanásobně větší, prozatím pro své pracovníky využívaly výhradně ubytovny.

„Samozřejmě cesta bytového domu je pro město mnohem lepší a příznivější. Vznikající byty, přestože mají být převážně pro zaměstnance, mají na rozdíl od klasické ubytovny daleko vyšší potenciál trvalého pobytu,“ dodal humpolecký starosta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Po trávě i v protisměru. Řidič ujížděl policii, pak vyskočil z jedoucího auta

Do nebezpečné honičky s policisty se pustil jednačtyřicetiletý řidič na Trutnovsku. Hlídka si ho všimla ve Svobodě nad Úpou, když chvílemi jel krajnicí a jindy v protisměru. Na výzvu nezastavil,...

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Bezručova Opava opouští jednotné téma a bude kratší, originalita zůstává

Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty...

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

V anketě hledají jméno maskota Horácké arény. Ve hře je pět jmen

Horác nebo Horáček, Ježura, HaHa, Bodlina, Albert. Z pětice jmen, které formou sociálních sítí nebo mailem během srpna nominovali zájemci, vzešla finálová pětka zvažovaných jmen maskota Horácké arény.

29. srpna 2025  12:51

První školní den s králíky z klobouku

V pondělí 1. září od 10:00 do 16:00 promění OC Palác Pardubice začátek školního roku v zábavný den plný her, soutěží a pohybu.

29. srpna 2025  12:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská zoo dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 100 mil.Kč

Zlínská zoologická zahrada dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 100 milionů korun. Jde o první podobné centrum v Česku. Budou v něm nejen...

29. srpna 2025  11:12

Další krok ke stavbě největší hokejové arény, investor může začít sanovat skládku

Stavbě největší hokejové haly světa v Pardubicích by už nemělo stát nic v cestě. Společnost miliardáře Petra Dědka dostala od úřadu povolení k sanaci obří skládky komunálního odpadu, bez jejíž...

29. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Turista se zranil při pádu z prudkého srázu, na lanech ho vytáhli hasiči

Pomoc hasičů a záchranářů potřeboval senior, který se ve čtvrtek zranil při návratu z výletu v Bítouchově u Semil. Kolem 14. hodiny se zřítil z prudké stráně, odkud se kvůli zranění nemohl dostat. O...

29. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Za vůní dřeva a tabáku na Betlémě

Poslední srpnovou sobotu se v Hlinsku představí další z Nositelů tradice Pardubického kraje.

29. srpna 2025  12:41

Dožínky v Moravské Třebové odstartuje Koller nebo Circus Brothers

Poslední srpnovou sobotu ožije Moravská Třebová dožínkovým festivalem Slamák. Na náměstí T. G. Masaryka vystoupí David Koller, Circus Brothers, Deaf Heart, dBrajgls nebo Matěj Štrunc & Lidověk.

29. srpna 2025  12:39

Aliance pro rodinu: Česká školní inspekce podrývá důvěru v nezávislost

29. srpna 2025  12:37

Hřebčín Karlen oslaví 20 let ve znamení tradice i fantazie

Dvacet let od svého založení oslaví hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové v sobotu 30. srpna netradičním a zábavným programem pro celou rodinu.

29. srpna 2025  12:36

Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti

Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...

29. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.