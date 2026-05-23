Po střetu s nákladním autem zemřel dnes na Třebíčsku řidič osobního vozidla

Po srážce s nákladním autem zemřel dnes večer u Mohelna na Třebíčsku řidič osobního vozidla. Nehoda se stala na vozovce nižší třídy mezi Mohelnem a Kramolínem. Novináře o tom informovala mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová.
"Řidič osobního vozidla utrpěl vážná zranění, kterým podlehl. Vozovka je v místě dopravní nehody obousměrně uzavřená. Příčinu a veškeré okolnosti nehody prověřujeme," uvedla Lébrová.
Jde o druhou havárii s obětí v květnu na Vysočině. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly osm životů.